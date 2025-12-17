5 điều lưỡi có thể tiết lộ về sức khỏe: Từ ung thư đến nguy cơ đột quỵ cũng hiện ra!

Một nghiên cứu của các chuyên gia Iraq và Australia cho thấy, việc thông qua màu sắc lưỡi có thể chẩn đoán chính xác tình trạng sức khoẻ tới 94% trường hợp. Nghiên cứu được thực hiện trên 50 bệnh nhân mắc các bệnh như tiểu đường, thiếu máu... Ảnh chụp lưỡi của các bệnh nhân được đưa vào máy tính đã được lập trình để phát hiện các bệnh dựa trên nghiên cứu trước đó.

Tác giả của nghiên cứu, Giáo sư Ali Al-Naji từ Đại học Nam Úc cho biết: “Y học thông thường từ lâu đã ủng hộ phương pháp này. Màu sắc, hình dạng và độ dày của lưỡi không chỉ có thể tiết lộ các dấu hiệu của bệnh tiểu đường, vấn đề về gan, tuần hoàn và tiêu hóa mà còn cả các vấn đề về máu và tim mạch".

5 bất thường ở lưỡi cảnh báo bệnh tật, ung thư

1. Lưỡi xuất hiện vết loét lâu lành

Ảnh minh họa

Nếu bạn thấy những vết loét nhỏ nhưng mãi không khỏi dù đã thay đổi chế độ ăn hay dùng thuốc, hãy cảnh giác. Những tổn thương kéo dài trên bề mặt lưỡi có thể là biểu hiện sớm của ung thư khoang miệng hoặc ung thư lưỡi. Khi tế bào niêm mạc bị biến đổi, quá trình tái tạo bị rối loạn, khiến vết loét tồn tại dai dẳng. Người bệnh thường thấy đau rát, sưng nhẹ, khó ăn uống hoặc nói chuyện. Cần đi khám nếu vết loét không khỏi sau 2 tuần.

2. Sưng lưỡi

Lưỡi sưng húp có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm lưỡi. Ngoài ra, lưỡi bị viêm cũng có thể trông bóng và đỏ. Nó có thể xuất hiện do phản ứng dị ứng, khô miệng, chấn thương hoặc thiếu hụt dinh dưỡng và đặc biệt là thiếu máu... Các dấu hiệu thiếu máu khác bao gồm móng giòn, da nhợt nhạt và loét miệng.

3. Lưỡi vàng

Lưỡi vàng thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường do lượng đường trong nước bọt cao thúc đẩy vi khuẩn phát triển. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như khát nước cực độ, đi tiểu nhiều, mệt mỏi hoặc mờ mắt. Đáng lo ngại là nhiều người mắc tiểu đường tuýp 2 vẫn chung sống với bệnh nhiều năm mà không hề hay biết do các dấu hiệu ban đầu thường mờ nhạt.

Ngoài ra, trong một số ít trường hợp, lưỡi vàng còn cảnh báo các vấn đề nghiêm trọng về gan hoặc túi mật. Khi gan bị tổn thương, nó không thể xử lý sắc tố bilirubin, khiến da, lòng trắng mắt và cả lưỡi chuyển sang màu vàng. Nếu xuất hiện dấu hiệu này, bạn cần đi kiểm tra chức năng gan ngay lập tức để tránh những biến chứng nguy hiểm.

4. Lưỡi cong

Một nghiên cứu của Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy lưỡi hơi đỏ và cong có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Đột quỵ là một tình trạng rất nghiêm trọng trong đó nguồn cung cấp máu cho một phần não bị cắt đứt. Các nhà nghiên cứu cho biết mọi người bị cong vẹo lưỡi ở thời điểm trong hoặc sau cơn đột quỵ do sự lưu thông máu đến một phần nhất định của não bị cắt đứt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị vẹo lưỡi đều bị đột quỵ và ngược lại. Các dấu hiệu điển hình của đột quỵ bao gồm tê hoặc yếu đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân. Đặc biệt là một bên cơ thể bị liệt, khó nói, trí tuệ giảm sút và chóng mặt.

5. Lưỡi tím

Theo Tổ chức Ung thư Miệng, một số khối u - bao gồm cả ung thư lưỡi, có thể tạo ra màu đỏ sẫm hoặc tím trên bề mặt trong miệng. Những vết này có thể chảy máu và không biến mất sau thời gian dài. Các dấu hiệu khác của ung thư lưỡi bao gồm đau họng dai dẳng, đau khi nuốt và cảm giác đau rát trên lưỡi.