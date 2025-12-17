3 loại rau là "thuốc bổ gan tự nhiên": Số 1 là rau "quốc dân" ở Việt Nam

Chế độ ăn uống rất quan trọng đối với sức khỏe lá gan. Theo trang Sina của Trung Quốc, trong Y học cổ truyền Trung Quốc, rau xanh được cho là có liên quan đến kinh mạch gan. Do đó, thường xuyên bổ sung đủ rau xanh trong chế độ ăn uống sẽ giúp gan hoạt động cân bằng hơn, thúc đẩy quá trình giải độc gan và giảm căng thẳng cho gan.

Theo đó, trang Sina đã đưa ra danh sách ba loại rau cực tốt cho gan, được coi là “thuốc bổ gan tự nhiên”. Tất cả các loại rau này đều rất sẵn tại Việt Nam.

3 loại rau là “thuốc bổ gan”

Ba loại rau được trang Sina nhắc tới đó chính là rau muống, súp lơ xanh và rau cải bó xôi.

1. Rau muống

Rau muống là món ăn quen thuộc của người Việt (Ảnh minh họa).

Không cầu kỳ hay đắt đỏ, rau muống từ lâu đã trở thành loại rau “quốc dân” trong bữa cơm của người Việt. Ít ai để ý rằng, bên cạnh sự tiện lợi và dễ ăn, loại rau quen thuộc này còn mang lại nhiều lợi ích cho gan nhờ thành phần dinh dưỡng khá phong phú.

Trong mỗi 100g rau muống có chứa nước, chất xơ, protein, cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin nhóm B (B1, B2, PP), canxi, phốt pho và sắt. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ các hoạt động chuyển hóa của cơ thể, trong đó có chức năng của gan.

Đáng chú ý, hàm lượng chất xơ cao trong rau muống được xem là yếu tố có lợi với những người có nguy cơ gan nhiễm mỡ. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Khi cân nặng được duy trì ổn định, nguy cơ tích tụ mỡ thừa trong gan cũng theo đó giảm đi, góp phần bảo vệ gan trước các rối loạn chuyển hóa thường gặp.

2. Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa nhiều hoạt chất tốt cho gan (Ảnh minh họa).

Theo Prevention, súp lơ xanh thuộc nhóm rau họ cải – nhóm thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá cao về khả năng hỗ trợ chức năng gan. Loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật tự nhiên như flavonoid, carotenoid, sulforaphane và indole. Đây đều là những hoạt chất giúp gan trung hòa và xử lý các chất độc xâm nhập vào cơ thể.

Đáng chú ý, một nghiên cứu công bố năm 2020 trên tạp chí Hepatology cho thấy indole - hợp chất có trong súp lơ xanh và một số rau họ cải - có khả năng ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ trong các thử nghiệm trên động vật. Gan nhiễm mỡ là tình trạng thường liên quan tới chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa kéo dài, khiến chức năng gan suy giảm theo thời gian.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khác đăng trên Journal of Functional Foods vào năm 2017 cũng ghi nhận rằng súp lơ xanh hỗ trợ quá trình giải độc của gan và giúp hạn chế sự hình thành gan nhiễm mỡ.

Những phát hiện này cho thấy, việc bổ sung súp lơ xanh vào bữa ăn có thể góp phần giảm gánh nặng cho gan, đặc biệt trong bối cảnh gan phải thường xuyên xử lý nhiều chất có hại từ thực phẩm và môi trường sống hiện đại.

3. Cải bó xôi

Cải bó xôi (Ảnh minh họa).

Rau cải bó xôi là một trong những loại rau lá xanh được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong việc hỗ trợ sức khỏe gan. Theo các nghiên cứu, việc ăn rau lá xanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý gan, nhờ tác động tích cực tới các chức năng sinh học quan trọng của cơ quan này.

Một điểm nổi bật của cải bó xôi là hàm lượng vitamin K dồi dào. Gan giữ vai trò then chốt trong quá trình hình thành các yếu tố đông máu của cơ thể, và vitamin K chính là “nguyên liệu” không thể thiếu để gan thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả. Khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin K từ rau lá xanh, gan sẽ hoạt động ổn định hơn, giảm áp lực chuyển hóa kéo dài.

Bên cạnh đó, cải bó xôi còn chứa glutathione – một chất chống oxy hóa tự nhiên được cho là có lợi với gan. Hoạt chất này giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa, hỗ trợ gan trong quá trình xử lý và đào thải các chất có hại. Nhờ vậy, việc bổ sung cải bó xôi vào bữa ăn hàng ngày được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ và duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Nguồn: Sina, Prevention, Cleveland Clinic