Tin bác sĩ online, nhiều người tiền mất tật mang vì ''thuốc rửa phổi''

Những ngày Hà Nội hay nhiều thành phố lớn chìm trong ô nhiễm không khí, nỗi lo cho lá phổi trở thành mối bận tâm thường trực của không ít người. Ngoài khẩu trang, máy lọc không khí, nhiều người bắt đầu tìm đến các sản phẩm được quảng cáo là “thần dược bổ phổi”, “rửa sạch phổi”, thậm chí có thể “thải độc cho cả bệnh nhân ung thư”.

Những lời cam kết: chỉ cần uống vài viên là phổi “sạch bụi”, tế bào được “tái tạo”, bệnh nặng cũng thuyên giảm nhanh chóng. Đánh trúng tâm lý lo lắng khi ô nhiễm gia tăng, các sản phẩm này được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

''Phổi mình ai cũng có đốm, mình uống nó thải độc ra cái đốm đó luôn... Viêm phổi nặng, với bị K luôn mà nó còn khôi phục những cái tế bào của phổi mình đó. Uống cỡ 1 tuần là thấy OK rồi. Trẻ nhỏ uống 1 viên. Dễ uống lắm. Mình mua nhiều nhiều đi chứ hàng này không có nhiều để mình mua đâu'', người bán "thuốc rửa phổi" quảng cáo.

Tin vào những lời có cánh ấy, nhiều người đã bỏ tiền mua sản phẩm với hy vọng tự bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Một người từng sử dụng thực phẩm chức năng “thải độc phổi” cho biết, sau khi uống, cơ thể xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó chịu. Khi phản ánh với người bán, chị chỉ nhận được lời trấn an rằng đó là “quá trình thải độc”, khuyên tiếp tục dùng hết liệu trình. Chỉ khi mang sản phẩm đi hỏi bác sĩ, chị mới biết loại thuốc này hoàn toàn không có tác dụng như quảng cáo.

Ngừng kịp thời, trường hợp trên có thể coi là còn may mắn. Bởi đã có người “tiền mất tật mang”, phải nhập viện cấp cứu sau gần một năm tin tưởng sử dụng sản phẩm “bổ phổi” do các “bác sĩ online” quảng bá.

Nhiều người tiêu dùng tỉnh táo hơn đã kịp thời phát hiện ra dấu hiệu bất thường từ chính những sản phẩm mình nhận được - những dấu hiệu khiến họ không dám uống.

Không ít người tiêu dùng khác cũng kịp phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ khi nhận hàng: thuốc có mùi hôi, không nhãn phụ tiếng Việt, không hướng dẫn sử dụng, không tem kiểm định. Những nghi vấn này khiến họ không dám uống.

Trên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội, những bình luận khen ngợi sản phẩm tràn lan, lấn át các đánh giá chân thực trước đó. Điều đáng nói, những bình luận hưởng ứng này rất có thể không đến từ người dùng thật. Phóng viên đã liên hệ với người từng phản hồi "mua 2 hộp", và đây là sự thật họ chia sẻ: "Thời điểm đó mình làm marketing cho công ty phân phối sản phẩm này nên tham gia seeding thôi".

Đằng sau lời quảng cáo có cánh là sự thật y khoa: Không có thực phẩm chức năng nào có khả năng "rửa sạch" phổi. Lạm dụng các sản phẩm này không chỉ vô ích mà còn trực tiếp gây nguy hiểm đến sức khỏe, đặc biệt đối với những người có sẵn bệnh nền.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm, đeo khẩu trang chuyên dụng và nếu có điều kiện, sử dụng máy lọc không khí. Quan trọng nhất, khi có dấu hiệu bệnh, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị chính xác thay vì tin những lời quảng cáo vô căn cứ.