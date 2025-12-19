Người đàn ông 22 tuổi tử vong sau khi uống loại nước quen thuộc "vạn người mê"

Thời gian gần đây, việc tiêu thụ nước ngọt có ga đang liên tục được các chuyên gia y tế cảnh báo vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Trước đó, một bi kịch từng xảy ra tại Trung Quốc khi một người đàn ông 22 tuổi uống quá nhiều nước ngọt có ga trong thời gian ngắn.

Cụ thể, vào năm 2021, nam thanh niên này đã uống cạn 1,5 lít nước ngọt có ga chỉ trong vòng 10 phút. Lượng lớn đồ uống có ga khiến khí tích tụ trong ruột, rò rỉ sang các cơ quan nội tạng khác, dẫn đến hậu quả tử vong.

Truyền thông địa phương không tiết lộ danh tính nạn nhân.

Theo Daily Mail, khoảng 6 giờ sau khi uống, bụng chàng trai bất ngờ phình to và đau dữ dội. Anh được đưa đến Bệnh viện Triều Dương ở Bắc Kinh, song các bác sĩ gần như “lắc đầu” trước tình trạng quá nghiêm trọng.

Khi mới vào viện, bác sĩ phát hiện chàng trai có nhịp tim cao, hơi thở gấp, huyết áp thấp. Đây là những triệu chứng đáng lo ngại. Anh còn trẻ khỏe nên không có bất kỳ bệnh nền hay vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào.

Sau khi các bác sĩ làm các xét nghiệm phát hiện việc uống cùng lúc quá nhiều nước ngọt có ga đã làm khí tích tụ trong ruột bệnh nhân. Lượng khí tích tụ quá nhiều khiến bụng phình to và gây áp lực lớn bên trong. Hậu quả là khí rò rỉ qua tĩnh mạch dẫn đến đến gan. Tình trạng này khiến gan thiếu máu cục bộ và không nhận đủ ô xy.

Các bác sĩ đã tìm cách rút khí ra khỏi ruột bệnh nhân và bảo vệ các cơ quan nội tạng khác không bị tổn thương. Xét nghiệm 12 giờ sau đó cho thấy gan bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tình hình ngày càng xấu đi. Cuối cùng, chàng trai trẻ tử vong chỉ sau 18 giờ nhập viện, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, kết luận cho rằng chàng trẻ chết vì uống quá nhiều nước ngọt có ga đã vấp phải sự hoài nghi của một số chuyên gia quốc tế. "Nguy cơ tử vong khi uống 1,5 lít nước ngọt có ga hoặc nhiều hơn 1 lít một chút là rất khó xảy ra", Giáo sư Nathan Davies, chuyên gia sinh hóa học tại Đại học College London (Anh), giải thích.

Ông Nathan Davies cho rằng để kết luận nguyên nhân tử vong trong trường hợp này cần có nhiều thông tin hơn. Trong đó, ông không loại trừ khả năng bệnh nhân cũng nhiễm một loại vi khuẩn sinh khí nào đó, dẫn đến tích tụ lượng lớn khí trong ruột chứ không chỉ do uống nước ngọt có ga, theo Daily Mail.

Tác hại uống quá nhiều nước ngọt

Hầu hết mọi người đều biết rằng uống các loại nước ngọt đóng chai, bao gồm cả nước ngọt có ga không mang lại giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà ngược lại, chúng còn gây nhiều tác hại đối với cơ thể.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ: Uống nước ngọt hàng ngày khiến cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện có hàm lượng fructose cao, có thể khiến gan bị quá tải và dẫn đến tích tụ thêm chất béo, dễ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Nguy cơ béo phì: Có nhiều bằng chứng cho thấy, tiêu thụ đồ uống có đường là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra nạn dịch béo phì. Những người sử dụng đồ uống này không thấy no như khi họ ăn cùng lượng calo như vậy từ thực phẩm do đó sẽ không bù trừ bằng cách ăn ít đi.

- Khởi phát bệnh đái tháo đường type 2: Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, đóng vai trò quan trọng trong việc khởi phát bệnh đái tháo đường type 2.

- Uống nước ngọt gây ảnh hưởng tới sức khỏe xương: Một số nghiên cứu cho thấy rằng acid photphoric, được tìm thấy trong nhiều loại nước ngọt có ga, có thể cản trở sự hấp thụ canxi, làm xương yếu đi và tăng nguy cơ gãy xương. Trên thực tế, Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu vào tháng 9/2014 cho thấy rằng mỗi loại nước ngọt mà những người tham gia tiêu thụ trong ngày làm tăng nguy cơ bị gãy xương hông lên mức đáng lo ngại là 14%.

- Uống nhiều nước ngọt gây các vấn đề về răng miệng: Đường bổ sung và acid trong nước ngọt có thể ăn mòn men răng, lớp ngoài cùng của răng, dẫn đến sâu răng. Nếu bạn uống đồ uống có đường, hãy chủ động vệ sinh răng miệng ngay sau đó là việc làm cần thiết cho sức khỏe răng miệng. Nên dùng ống hút để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp đồ uống vào răng và súc miệng bằng nước ngay sau đó.

- Uống nhiều nước ngọt gây hại cho thận: Uống nước ngọt có hàm lượng đường cao dễ làm tăng nồng độ acid uric trong cơ thể. Điều này có thể khiến các tinh thể hình thành trong thận, dẫn đến sỏi thận. Vì vậy, nên cắt giảm lượng nước ngọt để bảo vệ thận và các bộ phận khác của cơ thể.

(Theo Thanh Niên, Sức khỏe & Đời sống)