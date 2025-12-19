Dưới đây là 5 thói quen xấu phổ biến nhất trong nhà bếp, nhiều người đang làm mà không hề hay biết

1. Không bật hoặc tắt máy hút mùi quá sớm sau khi nấu ăn

Khói dầu mỡ được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà nghiêm trọng nhất. Việc hít phải khói dầu mỡ trong thời gian dài có thể gây viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Các nghiên cứu cho thấy, nên bật máy hút mùi trước khi nấu khoảng 20 giây để kiểm soát sự lan tỏa của khói, duy trì hoạt động trong suốt quá trình nấu và tiếp tục bật thêm khoảng 3 phút sau khi tắt bếp. Đồng thời, mở cửa sổ để không khí tươi lưu thông sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí độc tồn đọng trong bếp.

Ngoài ra, nên ưu tiên các phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp. Khi dầu ăn được đun đến khoảng 170 độ C, dầu bắt đầu phân hủy và tạo khói. Đến 270 độ C, các phân tử dầu sôi cao bốc hơi mạnh, xuất hiện khói xanh chứa hàng trăm hợp chất độc hại, trong đó có benzo[a]pyren, nitrosamine bay hơi và các amin dị vòng, đều là chất có khả năng gây đột biến và ung thư. Việc giảm các món chiên rán, xào nổ lửa lớn, thay bằng hấp, luộc, hầm, trộn nguội giúp hạn chế đáng kể nguy cơ này.

2. Sử dụng dầu ép thủ công không rõ nguồn gốc, chất lượng

Trong quan niệm của nhiều người lớn tuổi, dầu ép thủ công được xem là “nguyên chất, tốt cho sức khỏe”. Thực tế, loại dầu này tiềm ẩn không ít rủi ro. Do không qua tinh luyện, dầu chứa nhiều tạp chất, điểm bốc khói thấp, rất dễ sinh nhiều khói khi nấu, làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Nguy hiểm hơn, nguyên liệu ép dầu có thể bị mốc trong quá trình bảo quản, nếu nhiễm aflatoxin, một độc tố nấm mốc mạnh, thì việc sử dụng lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan.

3. Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần

Dầu dùng để chiên cá, rán nem, làm đồ chiên thường được tiếc rẻ và tiếp tục dùng cho những bữa sau. Khi dầu bị đun nóng lặp đi lặp lại, sẽ sản sinh nhiều chất gây ung thư và axit béo trans, không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch.

Dầu thừa không phải tuyệt đối không được dùng lại, nhưng chỉ nên sử dụng khi dầu còn nhạt màu, ít cặn, được để lắng và lọc sạch, bảo quản kín, dùng hết trong thời gian ngắn, tốt nhất không quá 3 ngày.

4. Xào nấu liên tiếp mà không rửa chảo

Sau khi nấu xong một món, trên chảo thường còn sót lại dầu mỡ và cặn thực phẩm. Nếu tiếp tục nấu món khác mà không làm sạch, các cặn này sẽ bị cháy khét, tạo ra các chất độc hại, còn dầu mỡ cũ khi bị đun lại cũng sinh thêm nhiều hợp chất bất lợi cho sức khỏe.

5. Nêm quá nhiều muối khi nấu ăn

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày, nhưng thực tế, lượng muối tiêu thụ trung bình của nhiều gia đình cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mức này.

Ăn mặn không chỉ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, loãng xương mà còn gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Muối kích thích làm bong tróc các tế bào bảo vệ thành dạ dày, từ đó tăng nguy cơ viêm dạ dày và lâu dài có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Nhìn lại những thói quen này mới thấy, nguy cơ bệnh tật đôi khi không đến từ điều gì quá xa lạ, mà bắt nguồn từ chính gian bếp mỗi ngày. Chỉ cần thay đổi cách nấu, chọn dầu an toàn, giảm muối và chú ý vệ sinh dụng cụ, sức khỏe của cả gia đình đã có thể được bảo vệ tốt hơn rất nhiều.

Nguồn và ảnh: The Paper