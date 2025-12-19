Ăn một ít nho khô trước khi ngủ, sau nửa tháng bạn sẽ nhận 4 lợi ích tuyệt vời, biết càng sớm càng tốt

Khi nhắc đến nho khô, nhiều người vô thức xếp chúng vào loại "đồ ăn vặt không lành mạnh", bởi vì "nó ngọt quá, toàn đường, sẽ làm tôi béo lên mất...".

Đây quả thực là định kiến phổ biến nhất mà mọi người thường có về trái cây sấy khô.

Nhưng bạn có biết rằng việc nhai một vài loại trái cây khô tưởng chừng như bình thường này có thể mang lại cho bạn những thay đổi bất ngờ?

Chỉ cần một lý do thôi cũng đủ để thuyết phục bạn ăn nhiều nho khô hơn!

Lý do 1: Giàu kali, polyphenol và chất xơ

Nhiều loại trái cây giàu kali, và nho khô là một trong số đó. Người ta nói rằng 100 gram nho khô chứa 700 miligam kali, trong khi lượng kali khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 2000 miligam. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ăn một nắm nhỏ nho khô cũng có thể đáp ứng nhu cầu kali hàng ngày.

Hơn nữa, nho khô giữ nguyên hạt và vỏ nho, đồng thời chứa hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol cao hơn so với các loại trái cây sấy khô khác chỉ có phần thịt quả; ngoài ra, nho khô rất giàu chất xơ, gấp 6-9 lần so với gạo trắng thông thường.

Lý do thứ 2: Giúp kiểm soát huyết áp và mỡ máu

Nhờ có kali, magiê và nhiều chất chống oxy hóa trong nho khô, việc tiêu thụ ở mức độ vừa phải có thể giúp ổn định huyết áp và lượng mỡ trong máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hơn 160 gram nho khô mỗi tuần có thể làm giảm đáng kể nguy cơ cao huyết áp. Các nghiên cứu có đối chứng khác cũng cho thấy những người ăn 160 gram nho khô mỗi ngày có mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL thấp hơn đáng kể so với những người không ăn.

Lý do thứ 3: Món này rất ngọt nhưng lại tốt cho đường huyết

Nho khô rất ngọt, và nhiều người tin rằng ăn chúng sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết đúng. Theo dữ liệu từ nhiều quốc gia, chỉ số đường huyết của nho khô tương đối thấp, từ 49 đến 66. Do đó, ăn nho khô không làm tăng lượng đường trong máu; trên thực tế, nó còn có lợi hơn trong việc hạ đường huyết và cũng có thể giúp giảm phản ứng insulin.

Ngay cả bệnh nhân tiểu đường cũng có thể ăn chúng. Một nghiên cứu đã so sánh những bệnh nhân tiểu đường ăn các loại đồ ăn nhẹ chế biến sẵn như bánh quy và nho khô trước bữa ăn. Nhóm ăn nho khô cho thấy mức đường huyết sau ăn giảm 23% và mức đường huyết lúc đói giảm 19%.

Ngoài ra, nho khô có chỉ số đường huyết thấp đến trung bình cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Điều này chủ yếu là do tác dụng của chất xơ và chất chống oxy hóa. Các hợp chất phenolic như flavonoid có thể làm giảm hiệu quả tổn thương do stress oxy hóa, bảo vệ chức năng tế bào và ngăn ngừa kháng insulin, từ đó kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường loại 2.

Lý do thứ 4: Không gây hại cho sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ sâu răng

Nhiều người thường nhầm tưởng nho khô gây sâu răng vì vị ngọt và dính. Tuy nhiên, điều này không đúng. Chỉ cần bạn đánh răng thường xuyên sau khi ăn nho khô, đặc biệt là trước khi đi ngủ, để loại bỏ cặn thức ăn, bạn có thể giảm nguy cơ sâu răng. Hơn nữa, vị ngọt của nho khô đến từ glucose và fructose, trong khi đường chính gây sâu răng là sucrose. Vì vậy, ăn nho khô thường xuyên sẽ không dẫn đến các vấn đề về sức khỏe răng miệng.