Ở tuổi 68, bà Ngọc Hương được nhiều người khen trẻ đẹp, năng động. Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân duy trì sức khỏe, sắc vóc nhờ lối sống lành mạnh, chăm tập thể dục, yoga, ăn uống khoa học và luôn gần gũi thiên nhiên để giữ tâm trí cân bằng, bình yên.

Trên mạng xã hội, bà Ngọc Hương nhiều lần khiến cộng đồng trầm trồ khi chinh phục những động tác yoga khó, đòi hỏi cao về độ linh hoạt cơ thể lẫn sự tập trung, dù đã ở tuổi U70. Theo bà, chỉ với 1-2 tiếng tập luyện mỗi ngày, yoga giúp mình làm chủ sự dẻo dai của cơ thể, nâng cao trí tuệ, sức khỏe và tìm được "giá trị của hạnh phúc". Đáng chú ý, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn thực hiện thành thạo những tư thế nâng cao như Vrischikasana (tư thế Bọ Cạp), một trong những động tác khó của yoga.

Không chỉ bà Ngọc Hương, Hồ Ngọc Hà cũng là người vô cùng yêu thích yoga. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ đây là bộ môn giúp cô giữ vóc dáng săn chắc, tinh thần tích cực và làm chậm quá trình lão hóa theo cách tự nhiên nhất.

Vì sao yoga giúp phụ nữ trẻ lâu, cân bằng nội tiết?

Ở góc độ khoa học, yoga không chỉ vận động cơ thể mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa hơi thở - chuyển động - thiền định. Chính sự kết hợp này tạo ra nhiều lợi ích đặc biệt cho phụ nữ, nhất là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Thứ nhất, yoga giúp giảm stress

Nhiều nghiên cứu cho thấy, stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, từ đó thúc đẩy lão hóa da, rối loạn giấc ngủ và mất cân bằng nội tiết. Yoga với các bài thở chậm, thiền và giãn cơ giúp hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động tốt hơn, đưa cơ thể về trạng thái thư giãn, ổn định.

Thứ hai, yoga hỗ trợ cân bằng hormone nữ

Một số tư thế yoga tác động nhẹ nhàng lên vùng bụng, tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thượng thận, những "trung tâm điều phối" nội tiết của cơ thể. Nhờ đó, phụ nữ tập yoga đều đặn có thể cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, cáu gắt, tăng cân không rõ nguyên nhân.

Thứ ba, duy trì vóc dáng và làm chậm lão hóa cơ - xương - khớp

Khác với các bài tập cường độ cao, yoga giúp kéo giãn cơ, tăng sức bền, cải thiện mật độ xương và độ linh hoạt khớp. Với phụ nữ trung niên và lớn tuổi, đây là yếu tố quan trọng để phòng ngừa loãng xương, đau lưng, thoái hóa khớp - những vấn đề thường "tố tuổi" rất nhanh.

Thứ tư, trẻ lâu từ tinh thần

Không khó để nhận ra ở bà Ngọc Hương một nguồn năng lượng rất "trẻ": Ánh mắt sáng, thần thái thư thái, nụ cười an yên. Yoga giúp người tập quay về với hiện tại, sống chậm, lắng nghe cơ thể và cảm xúc. Khi tinh thần trẻ trung, vẻ ngoài cũng theo đó mà rạng rỡ hơn.

Lưu ý khi tập yoga để chống già, tránh phản tác dụng

Yoga mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng nên tập giống mẹ con Hồ Ngọc Hà ngay từ đầu. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là người trung niên và lớn tuổi, cần lưu ý:

1. Không vội tập động tác khó

Những tư thế nâng cao như Bọ Cạp, trồng chuối, uốn lưng sâu… đòi hỏi nền tảng cơ - xương - khớp rất tốt. Nếu cố tập khi cơ thể chưa sẵn sàng, nguy cơ chấn thương cột sống, cổ vai gáy hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Lắng nghe cơ thể, không chạy theo hình ảnh đẹp

Yoga không phải cuộc thi. Đau nhói, chóng mặt, khó thở là dấu hiệu cần dừng lại. Hiệu quả chống già đến từ sự đều đặn và đúng cách, không phải từ động tác càng khó càng tốt.

3. Ưu tiên người hướng dẫn có chuyên môn

Đặc biệt với người mới tập hoặc có bệnh nền (cao huyết áp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm…), nên tập cùng huấn luyện viên được đào tạo bài bản để được chỉnh tư thế an toàn.

4. Kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi khoa học

Yoga chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi đi cùng chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, đạm tốt, chất béo lành mạnh và giấc ngủ đủ, sâu.