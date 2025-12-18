Mùa cúm đến - ăn những thực phẩm này để miễn dịch tăng gấp đôi, có loại rau còn “giàu penicillin tự nhiên”

Mùa đông gõ cửa mang theo những cơn gió lạnh cắt da và cũng là thời điểm virus cúm, vi khuẩn đường hô hấp sinh sôi mạnh mẽ. Không khó để nhận ra các bệnh viện, phòng khám liên tục ghi nhận số ca ho, sốt, viêm họng gia tăng. Bên cạnh việc giữ ấm, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý, chế độ ăn uống đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Trong tự nhiên, có nhiều loại thực phẩm quen thuộc được ví như “penicillin tự nhiên” nhờ chứa các hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm, giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc trước bệnh cúm mùa đông.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm tiêu biểu, dễ tìm, giá cả phải chăng nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Tỏi có thể giảm triệu chứng cảm lạnh và cúm bằng cách tăng hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên.

1. Tỏi - “ngôi sao” kháng khuẩn trong gian bếp

Tỏi từ lâu đã được xem là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực châu Á, đặc biệt vào mùa lạnh. Thành phần nổi bật nhất của tỏi là allicin – một hợp chất lưu huỳnh có khả năng kháng khuẩn phổ rộng, ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ tỏi thường xuyên giúp giảm nguy cơ cảm cúm và rút ngắn thời gian mắc bệnh.

Trong dân gian, tỏi giã với mật ong hay tỏi ngâm giấm thường được dùng khi mới chớm cảm lạnh. Dưới góc độ khoa học, đây là cách kết hợp giúp tăng tác dụng kháng khuẩn và làm dịu cổ họng. Khi nấu ăn mùa đông, nên thêm tỏi băm vào các món xào, canh hoặc phi nhẹ với dầu ô liu để giữ lại hoạt chất có lợi.

Trà gừng mật ong giúp giải cảm và giữ ấm cơ thể rất tốt, nhưng người cao huyết áp cần thận trọng khi dùng

2. Gừng - người bạn làm ấm cơ thể

Gừng là hình ảnh quen thuộc của mùa đông với vị cay ấm và hương thơm đặc trưng. Hoạt chất gingerol trong gừng có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ ức chế virus cúm. Uống trà gừng ấm không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm tình trạng tay chân lạnh, đau đầu do nhiễm lạnh.

Theo TS.BS Nguyễn Thị L., chuyên gia dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), “Gừng không phải là thuốc đặc trị cúm, nhưng khi sử dụng đúng cách, thường xuyên ở liều vừa phải, gừng giúp cải thiện miễn dịch tự nhiên, giảm viêm đường hô hấp trên và hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh hơn trong mùa lạnh.” Đây cũng là lý do gừng thường được khuyên dùng cho người hay bị cảm lạnh, người lớn tuổi và người làm việc trong môi trường điều hòa.

Ăn quá nhiều hành tây gây ợ nóng, không tốt cho người có tiêu hóa kém

3. Hành tây - “nữ hoàng” của các loại rau củ

Hành tây chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh và quercetin – chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn. Quercetin còn được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng và tăng cường chức năng hô hấp.

Ngoài ra, hành tây còn chứa prostaglandin A – hoạt chất giúp giãn mạch, giảm độ nhớt của máu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch thường dễ bùng phát vào mùa đông. Việc bổ sung hành tây vào các món xào, canh hoặc salad không chỉ tăng hương vị mà còn giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Củ cải trắng được sử dụng để điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phế quản

4. Củ cải trắng - “nhân sâm mùa đông”

Củ cải trắng được xem là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn mùa lạnh. Loại củ này giàu vitamin C, tinh dầu mù tạt và enzyme tự nhiên giúp long đờm, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa. Trong y học cổ truyền, củ cải trắng có tính mát, giúp thanh phế, lợi tiểu và giải độc nhẹ.

Một cách dùng phổ biến là củ cải trắng hấp hoặc ngâm với mật ong để giảm ho, đau họng. Ngoài ra, enzyme amylase trong củ cải còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt hữu ích khi mùa đông khiến nhiều người ít vận động và dễ đầy bụng.

Bắp cải giúp cải thiện sức khỏe của xương

5. Bắp cải - kho báu dinh dưỡng giá rẻ

Bắp cải là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp. Thực tế, bắp cải rất giàu vitamin C, vitamin U và sulforaphane – những hoạt chất có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ phục hồi niêm mạc dạ dày. Hàm lượng vitamin C trong bắp cải cao hơn táo nhiều lần, góp phần tăng cường miễn dịch hiệu quả.

Bắp cải dễ chế biến: luộc, xào, hấp hoặc ăn sống làm salad. Khi kết hợp với tỏi hoặc gừng, giá trị bảo vệ sức khỏe trong mùa cúm càng được nhân lên.

Việc tăng cường sức đề kháng không đến từ một bữa ăn hay một loại thực phẩm duy nhất, mà là kết quả của sự duy trì đều đặn. Kết hợp tỏi, gừng, hành tây, củ cải trắng và bắp cải vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp cơ thể dần thích nghi, khỏe mạnh hơn trước các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, cần chú ý ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng, giữ ấm cơ thể và tinh thần lạc quan. Khi chế độ ăn uống khoa học song hành cùng lối sống lành mạnh, mùa đông và mùa cúm sẽ không còn là nỗi lo lớn đối với sức khỏe của bạn và gia đình.