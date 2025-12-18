Mùa đông nấu mía với thứ này thành nước uống bổ phổi, giải độc và giảm ho, phụ nữ cân bằng nội tiết, khí huyết dồi dào

Mấy ngày nay gió bắc thổi mạnh, chỉ cần đi bộ một chút là môi tôi khô đến mức bong tróc. Năm nào cũng vậy, cứ đến giờ này, tôi lại nhớ đến nồi nước mía sôi sùng sục trên bếp nhà bà, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nhà, từng ngụm nhỏ dịu dàng từ cổ họng đến tận tim.

Có một câu nói cổ xưa rằng "Ăn mía mùa đông tốt hơn nhân sâm", và điều đó hoàn toàn đúng. Mía trông có vẻ bình thường, nhưng nó chứa rất nhiều đường tự nhiên, chất xơ và nhiều khoáng chất khác nhau. Những thành phần tự nhiên này giúp bổ sung độ ẩm cho cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp mùa đông khô hanh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Nước mía, táo tàu, gừng thái lát và quả kỷ tử: Một thức uống ấm áp và dễ chịu cho mùa đông

Vị ngọt tự nhiên của táo đỏ kết hợp với vị ngọt thanh mát của mía, cùng với chút ấm áp hoàn hảo từ những lát gừng, tạo nên thức uống dịu nhẹ và thư giãn từ trong ra ngoài.

Chuẩn bị 2 khúc mía, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ để dễ nấu và tiết ra hương vị. Ngâm 7-8 quả táo đỏ trong nước ấm cho đến khi mềm, sau đó cắt đôi để tiết ra hương vị. Rửa sạch 3 hoặc 4 lát gừng và một nắm nhỏ kỷ tử, để riêng.

Cho mía, táo tàu và gừng thái lát vào nồi, thêm nước vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút để vị ngọt của mía và vị cay của gừng hòa quyện hoàn toàn.

Thêm quả kỷ tử đun 5 phút trước khi tắt bếp. Cách này sẽ giữ được chất dinh dưỡng và giúp quả giữ được hình dạng. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một chút đường phèn, nhưng vị ngọt tự nhiên của mía đã rất hấp dẫn rồi.

Nước mía đun sôi có màu hổ phách nhạt, hơi nước bốc lên thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Uống một cốc nước mía nóng sẽ làm ấm tay chân.

Nước ép mía và lê: Dưỡng ẩm gấp đôi cho cổ họng

Cả lê và mía đều rất tốt cho việc dưỡng ẩm, đặc biệt là khi kết hợp với nhau sẽ tăng gấp đôi hiệu quả dưỡng ẩm, rất phù hợp cho những người thường xuyên bị khô miệng và cổ họng.

Rửa sạch một quả lê, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ mà không cần gọt vỏ. Vỏ lê rất giàu dinh dưỡng, vì vậy nấu cùng với lê sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng của nó. Ngoài ra, hãy cắt mía thành từng khúc và để riêng.

Cho mía và lê vào nồi, thêm nước ngập nguyên liệu. Nếu thích vị ẩm hơn, bạn có thể cho thêm vài miếng nấm trắng đã ngâm; thành phẩm sẽ có kết cấu dạng thạch dẻo.

Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong nửa giờ, cho đến khi lê trong suốt và mềm, vị ngọt của mía hòa quyện hoàn toàn vào nước. Siro thành phẩm có vị ngọt thanh mát mà không hề ngấy, thoang thoảng hương trái cây.

Nước mía và quất: Thức uống mùa đông ngọt chua, thanh mát

Vị chua ngọt của quất cân bằng hoàn hảo với vị ngọt của mía, nước dùng có màu vàng óng, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Ngâm quất trong nước muối khoảng 10 phút, chà nhẹ vỏ quất, sau đó cắt vài đường trên mỗi quả quất để tăng hương vị. Cắt mía thành từng khúc nhỏ và để riêng.

Cho quất và mía đã chuẩn bị vào nồi, thêm nước và đun sôi. Quất không cần luộc quá lâu, chỉ cần luộc khoảng 15 phút sau khi nước sôi là đủ để giữ được hương thơm tươi ngon.

Những quả quất chín mềm, chỉ cần cắn một miếng là nước cốt sẽ tràn ngập trong miệng. Món chè này thích hợp cho cả đồ uống nóng và lạnh, đặc biệt giải khát hiệu quả khi được ướp lạnh trong tủ lạnh vào mùa hè.

Những món chè mía này sử dụng nguyên liệu phổ biến, dễ làm, nhưng lại là món ăn bổ dưỡng và ấm áp nhất mùa đông. Vào một buổi tối se lạnh, chỉ cần pha một ấm, cả gia đình, già trẻ, ai nấy đều có thể nâng niu, sưởi ấm đôi tay và trái tim trong không khí hân hoan. Vị ngọt của mía không hề đơn điệu như đường trắng mà mang một vị ngọt tinh tế, độc đáo đặc trưng của cây mía, để lại dư vị ngọt ngào, dễ chịu.

Mùa đông này, tại sao bạn không đun nước mía ở nhà thêm vài lần nữa và để vị ngọt tự nhiên của nó đồng hành cùng bạn trong suốt mùa đông ấm áp?