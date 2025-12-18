Gan rất thích loại nước này: Thường xuyên uống sẽ giúp thải độc, nuôi dưỡng và bảo vệ gan lại tốt cho dạ dày

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường thức khuya và dành nhiều giờ nhìn vào màn hình để giải quyết công việc. Thêm vào đó, cuộc sống lại có nhiều áp lực và căng thẳng khiến cho mỗi người đều dễ bị nóng giận, thay đổi tâm trạng. Tất cả những điều này đều làm suy yếu gan mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Nếu khí gan không lưu thông trơn tru, nó giống như các cành cây bị buộc lại. Không thể vươn ra, điều này đương nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Và tỳ vị, là nền tảng của sức khỏe sau sinh, cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, cần có chế độ ăn uống, luyện tập đúng cách, và điều đó có thể bắt đầu bằng một cốc nước. Một cốc nước ấm có thể giúp "thanh lọc" và " nuôi dưỡng" gan cũng như cơ thể.

1. Sữa đậu nành, bí đỏ và kê – một loại "đồ uống vàng" tốt cho tỳ vị

Theo Đông y, thực phẩm màu vàng được cho là tốt cho lá lách. Chúng có kết cấu mềm mại và vị béo ngậy, nhẹ nhàng, tốt cho lá lách và dạ dày. Cả đậu nành, bí đỏ và kê đều rất giàu các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt cho gan. Cung cấp protein thực vật, chất xơ, lecithin (giúp nhũ hóa mỡ), tốt cho gan nhiễm mỡ, hỗ trợ phục hồi chức năng gan. Giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bảo vệ tế bào gan, giảm viêm nhiễm, hỗ trợ chức năng gan và thải độc.

Cụ thể bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu vitamin C và nhất là chất beta-carotene, chất này sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A giúp gan khỏe và đào thải các chất độc tốt hơn. Đậu nành chứa nhiều các hợp chất như isoflavones, protein thực vật, vitamin và khoáng chất giúp giảm mỡ gan, chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ thải độc và phục hồi tế bào gan. Với hàm lượng chất xơ, polyphenol và flavonoid cao, hạt kê giúp giảm gánh nặng oxy hóa, một trong những nguyên nhân chính khiến tế bào gan bị tổn thương.

Khi kết hợp bí đỏ, kê với đậu nành, thức uống này có vị béo ngậy và mịn màng đặc biệt, với vị ngọt tự nhiên từ các nguyên liệu.

Nguyên liệu: 30g đậu nành, 100g bí đỏ, 20g hạt kê, tùy sở thích mà bạn có thể thêm vài viên đường phèn (hoặc táo đỏ).

Cách làm món sữa đậu nành, bí đỏ và kê

Bước 1: Ngâm đậu nành ít nhất trước 4 tiếng (hoặc để qua đêm) cho đến khi nở mềm. Rửa sạch rồi để ráo. Bí đỏ đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ. Hạt kê rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Cho đậu nành đã ngâm, bí đỏ thái miếng nhỏ và hạt kê vào máy làm sữa hạt. Thêm nước đến vạch chỉ mức nước, khoảng 800-1000 ml. Chọn chế độ "sữa đậu nành" và khởi động. Khi chương trình kết thúc, một cốc sữa đậu nành vàng óng, sánh mịn đã sẵn sàng. Nếu bạn thích kết cấu mịn hơn, bạn có thể lọc bã đậu nành qua rây. Tuy nhiên, uống luôn mà không lọc sẽ giúp cơ thể hấp thụ hàm lượng chất xơ cao hơn.

Thành phẩm món sữa đậu nành, bí đỏ và kê

Bí ngô chính là linh hồn của món sữa đậu nành này. Nó tạo nên màu vàng óng ánh cho cả cốc sữa và khiến kết cấu mịn hơn. Hãy nhấp một ngụm. Đó là vị ngọt tự nhiên của bí ngô và kê hòa quyện cùng nhau. Hương vị rất đậm đà và êm dịu, thơm ngon.

2. Sữa đậu nành, đậu đen và táo đỏ – sự kết hợp kinh điển của "hai loại đậu"

Đậu đen được mệnh danh là "hạt của thận". Chất anthocyanin trong lớp vỏ ngoài của chúng là chất chống oxy hóa tuyệt vời. Sử dụng đậu đen một cách điều độ giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, giảm viêm, hỗ trợ giải độc, ức chế tích tụ mỡ gan, và tái tạo tế bào gan, giúp ổn định men gan và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Kết hợp với đậu nành, nó tạo thành một sự kết hợp "hai loại đậu" kinh điển rất tốt để nuôi dưỡng và bảo vệ gan. Việc thêm một vài quả táo đỏ - một chất tạo ngọt tự nhiên, cũng giúp sữa đậu nành có hương vị bổ dưỡng và bồi bổ khí huyết.

Nguyên liệu: 30g đậu nành, 20g đậu đen, 4-5 quả táo đỏ.

Cách làm món sữa đậu nành, đậu đen và táo đỏ

Bước 1: Ngâm đậu nành và đậu đen ít nhất 4 tiếng trước khi chế biến. Sau khi ngâm xong, rửa sạch rồi để ráo nước. Dùng kéo cắt đôi quả táo đỏ, bỏ hạt.

Bước 2: Cho đậu nành và đậu đen đã ngâm, cùng táo đỏ vào máy làm sữa hạt, thêm lượng nước vừa đủ (khoảng 800-100ml) rồi chọn chức năng "sữa đậu nành". Sau khi chương trình hoàn tất, món sữa hạt ấm nóng đã sẵn sàng để uống.

Thành phẩm món sữa đậu nành, đậu đen và táo đỏ

Món đồ uống này có hương thơm béo ngậy, đậm đà. Vị đậu đen nổi bật hơn vị đậu nành, mang hương vị "đậu" đặc trưng, nhưng được cân bằng tốt bởi vị ngọt của táo đỏ. Màu sắc là nâu xám đậm, tạo nên vẻ ngoài chắc chắn.

3. Sữa đậu nành, nhãn và kỷ tử – một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng

Nhãn và kỷ tử đều là những nguyên liệu phổ biến được sử dụng trong cả y học và thực phẩm. Long nhãn có tính ấm và vị ngọt, chứa polyphenol, flavonoid giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và viêm nhiễm. Quả kỷ tử có tính trung hòa và có tác dụng bổ âm. Kỷ tử rất tốt cho gan vì chứa nhiều betaine giúp bảo vệ tế bào gan, thúc đẩy tái tạo gan, hỗ trợ thải độc và ngăn tích tụ mỡ, giúp cải thiện các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và tăng cường chức năng gan toàn diện. Chúng đều có đặc tính bổ dưỡng và tương đối dịu nhẹ. Việc xay đậu nành cùng với sữa đậu nành sẽ tạo thêm vị ngọt dịu đặc trưng cho sữa đậu nành. Thức uống này cũng rất phù hợp khi bạn cảm thấy thiếu năng lượng hoặc mắt dễ bị khô.

Nguyên liệu: 50g đậu nành, 6-8 quả long nhãn (nhãn nhục), 20 hạt kỷ tử.

Cách làm món sữa đậu nành, nhãn và kỷ tử

Bước 1: Ngâm đậu nành ít nhất 4 tiếng trước khi chế biến. Sau khi đậu nành đã nở mềm thì rửa sạch rồi để ráo. Rửa sạch kỷ tử và long nhãn. Nếu bạn sử dụng long nhãn còn vỏ thì hãy bóc bỏ vỏ và hạt.

Bước 2: Cho đậu nành, long nhãn, kỷ tử vào máy làm sữa hạt. Sau đó thêm lượng nước thích hợp vào. Chọn chế độ "Sữa đậu nành" và chờ cho đến khi hoàn tất.

Thành phẩm món sữa đậu nành, nhãn và kỷ tử

Sữa đậu nành, nhãn và kỷ tử hoàn thành có hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào của nhãn. Màu sắc của nó giống như màu trà sữa nhạt. Khi uống, vị béo ngậy của đậu nành được bổ sung bởi vị ngọt trái cây độc đáo của nhãn và kỷ tử. Hương vị rất đa tầng.

Một vài điều cần biết về việc uống sữa đậu nành

Phải được nấu chín kỹ: Sữa đậu nành tươi chứa saponin (cùng chất ức chế men trypsin) có thể gây buồn nôn, đầy hơi... Do đó khi tự làm sữa đậu nành thì cần phải được đun sôi kỹ (ở nhiệt độ trên 95℃ trong ít nhất 5 phút) trước khi uống. Sử dụng chế độ "sữa đậu nành" trên máy làm sữa đậu nành sẽ đảm bảo sữa được nấu chín kỹ, vì vậy bạn có thể yên tâm uống.

Sự kết hợp linh hoạt: 3 ví dụ trên chỉ là minh họa. Bạn có thể kết hợp đậu nành với bất kỳ nguyên liệu nào bạn thích, chẳng hạn như khoai lang, yến mạch, đậu phộng hoặc hạnh nhân. Tự tạo ra công thức độc đáo của riêng mình là một phần thú vị.

Đối với người có tỳ vị yếu: Sữa đậu nành có tính trung tính đến hơi mát. Nếu bạn có tỳ vị yếu và dễ bị đầy hơi, tiêu chảy, bạn có thể thêm một lát gừng nhỏ khi nấu sữa đậu nành, hoặc uống khi còn nóng sau khi pha, và tránh uống nhiều sữa đậu nành lạnh khi đói bụng.