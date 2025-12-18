Tiến sĩ Anh cảnh báo: Ung thư thận rất giỏi "lẩn trốn" và đây là 3 dấu hiệu giúp bạn "tóm" bệnh sớm

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư thận ghi nhận khoảng 434.840 ca mắc mới và 155.953 trường hợp tử vong trên thế giới. Đáng lo là các chuyên gia cho rằng ung thư thận thường khó phát hiện trong giai đoạn đầu. Bởi vì nó không gây ra triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh tiến triển.

Tiến sĩ James O'Donovan (Anh) chia sẻ, trong nhiều trường hợp, ung thư thận được phát hiện ngẫu nhiên khi thực hiện các xét nghiệm hình ảnh cho các tình trạng sức khỏe khác. Đó là lý do tại sao việc chú ý đến các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của ung thư thận là rất quan trọng. Ông cũng chỉ ra 3 dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư thận mà mọi người nên chú ý.

3 dấu hiệu điển hình của ung thư thận

1. Có máu trong nước tiểu

Theo TS O'Donovan, việc thấy máu trong nước tiểu là "triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư thận".

Ảnh minh họa

Dấu hiệu này có thể là triệu chứng của những vấn đề sức khỏe khác như nhiễm trùng đường tiết niệu, phì đại tuyến tiền liệt và sỏi thận. Nhưng TS O'Donovan nhấn mạnh, nếu gặp dấu hiệu này, "điều quan trọng là phải đi khám để xác định nguyên nhân".

"Không phải lúc nào bệnh nhân cũng thấy máu trong nước tiểu. Dấu hiệu này có thể xuất hiện vài ngày rồi biến mất. Đôi khi bệnh nhân không thể nhìn thấy máu trong nước tiểu bằng mắt thường. Tuy nhiên, với các xét nghiệm đơn giản, bác sĩ có thể kiểm tra vấn đề này", TS O'Donovan nói thêm.

2. Xuất hiện u, cục vùng thận

Một dấu hiệu cảnh báo khác của bệnh ung thư thận mà mọi người cần đi khám sớm nhất có thể đó là thấy u, cục bất thường xuất hiện ở vùng thận.



TS O'Donovan cho biết: "Ở hầu hết các ca bệnh, kích thước khối ung thư thận thường quá nhỏ để bệnh nhân hoặc bác sĩ có thể nhận biết được bằng cách sờ vào bằng tay. Tuy nhiên, qua một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như siêu âm, bác sĩ có thể phát hiện ra ung thư thận".

3. Đau ở vùng thận

Triệu chứng quan trọng cuối cùng của bệnh ung thư thận là đau ở vùng thận (giữa xương sườn và hông).

Ảnh minh họa

TS O'Donovan cho biết: "Cơn đau cũng có thể lan xuống vùng lưng dưới. Thế nhưng, bị đau ở các khu vực này không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn mắc ung thư thận. Các vấn đề khác như nhiễm trùng hoặc sỏi thận cũng có thể gây đau ở vùng thận. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu này".

Các dấu hiệu khác của ung thư thận

Ngoài ba dấu hiệu kể trên, TS O'Donovan lưu ý mọi người nên chú ý tới các dấu hiệu khác của ung thư thận, bao gồm:

Ảnh minh họa

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

- Sốt cao và đổ nhiều mồ hôi

- Thường xuyên mệt mỏi

- Ăn không ngon

- Tăng huyết áp

- Thiếu máu

Nếu thấy các triệu chứng kể trên, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra sớm nhất có thể. Ngoài ra, nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư thận hoặc có các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, béo phì, hoặc huyết áp cao, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về kế hoạch tầm soát ung thư thận định kỳ. Bác sĩ có thể khuyên bạn nên làm các xét nghiệm chẩn đoán như siêu âm, CT scan, hoặc MRI để sàng lọc hoặc chẩn đoán ung thư thận.

Nguồn và ảnh: Express, Mirror