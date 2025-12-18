Sắp có BHYT bổ sung: Người dân được hưởng thêm những gì?

Chiều 18-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo định hướng xây dựng chính sách BHYT bổ sung, nhằm đa dạng hóa cơ chế bảo vệ tài chính trong chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khám, chữa bệnh

Theo Vụ BHYT (Bộ Y tế) những năm qua, tỉ lệ tham gia BHYT liên tục tăng, năm 2024 đạt 94,29%, dự kiến năm 2025 đạt 95,16% dân số. Phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế từng bước được nâng cao, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ và kỹ thuật y tế hiện đại, hiệu quả cao. Tuy nhiên, nguy cơ nghèo hóa do bệnh tật vẫn hiện hữu, đặc biệt đối với người nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày

Tỉ lệ chi trả từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế còn ở mức cao, ước tính khoảng hơn 40% chi phí khám chữa bệnh, cao hơn nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định BHYT là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Chủ trương phát triển BHYT bổ sung đã được Đảng xác định trong nhiều văn kiện, theo hướng thí điểm và đa dạng hóa các gói BHYT nhằm tăng cường bảo vệ tài chính cho người dân.

Ông Hà cho biết đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của chính sách xã hội, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe và giảm chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) cho thông tin tại nhiều quốc gia, dù BHYT công hoặc BHYT xã hội giữ vai trò chủ đạo, BHYT bổ sung vẫn được triển khai rộng rãi để bù đắp các khoảng trống về quyền lợi, mức chi trả hoặc dịch vụ chưa được BHYT công bao phủ đầy đủ.

Chuyên gia đề xuất BHYT bổ sung trong hệ thống BHYT

Từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, bà Phương đề xuất Việt Nam nghiên cứu xây dựng gói BHYT bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm thương mại cung cấp, dành cho người đã tham gia BHYT xã hội và có khả năng chi trả.

Theo đó, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa BHYT bổ sung vào Luật BHYT sửa đổi. Gói BHYT bổ sung tập trung chi trả phần đồng chi trả của người bệnh và các dịch vụ, thuốc ngoài phạm vi thanh toán của BHYT xã hội, với mức hưởng thống nhất, không phân biệt tuổi hay rủi ro sức khỏe.

Việc triển khai cần gắn với kết nối dữ liệu và sử dụng chung kết quả giám định BHYT xã hội nhằm tránh trùng lặp quyền lợi, bảo đảm công bằng và hạn chế chi phí phát sinh không cần thiết.

Đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và khu vực về BHYT bổ sung; xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thí điểm triển khai; đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định.

Trước đó, Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng BHYT theo từng giai đoạn, lên 6% lương cơ sở vào năm 2032, góp phần giải quyết bài toán ngân sách khi tiến tới miễn viện phí toàn dân.