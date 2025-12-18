Sau 8 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy kể về ‘thế giới bên kia’: Bình yên và quen thuộc

Được cho là đã tử vong trong vòng 8 phút, người phụ nữ này không chỉ sống lại mà còn mang theo những ký ức đặc biệt về một nơi cô tin rằng tồn tại ngoài ranh giới của sự sống: “thế giới bên kia”. Trải nghiệm ấy đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về cái chết, nỗi đau và ý nghĩa của việc tồn tại.

Những điều không tưởng ở “thế giới bên kia”

Brianna Lafferty, 33 tuổi, là một người phụ nữ Mỹ từng phải chống chọi với bệnh loạn trương lực cơ. Đây là một rối loạn thần kinh hiếm gặp gây ra các cơn co giật và co cơ đột ngột. Sau nhiều năm điều trị không hiệu quả, cơ thể cô dần suy kiệt. Những ngày trước biến cố, Brianna rơi vào tình trạng mất ngủ nghiêm trọng, gần như không thể ngủ quá một phút trong suốt bốn ngày liên tiếp.

Brianna Lafferty kể về những trải nghiệm ở "thế giới bên kia" trên tờ Mirror (Ảnh: Mirror).

Khi được tuyên bố đã tử vong trong 8 phút, Brianna cho biết cô cảm nhận rõ ràng việc “tách rời khỏi cơ thể”. Cô không còn nhìn thấy hay ghi nhớ hình hài con người của mình, nhưng lại cảm thấy bản thân “tỉnh thức và sống động hơn bao giờ hết”.

Cô nghe thấy một giọng nói hỏi liệu cô đã sẵn sàng hay chưa. Khi đồng ý, Brianna bước vào bóng tối hoàn toàn, nơi không tồn tại khái niệm thời gian. Theo lời kể, cảm giác đó chỉ kéo dài vài phút nhưng lại giống như đã trôi qua hàng tháng.

Theo lời Brianna, trong trải nghiệm cận tử của mình, cô đã chạm mặt những thực thể mà bản thân không thể xác định rõ có phải con người hay không. Dù vậy, những “sự hiện diện” ấy mang lại cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Ở nơi mà cô gọi là “thế giới bên kia”, Brianna nói rằng không hề tồn tại đau đớn về thể xác, thay vào đó là trạng thái bình yên tuyệt đối cùng cảm giác thấu hiểu sâu sắc.

Việc linh hồn tách rời khỏi cơ thể đã khiến Brianna nhìn rõ hơn sự mong manh và tạm thời của kiếp người. Cô cho rằng trải nghiệm ấy giúp bản thân nhận ra sức mạnh của ý thức, khi tâm trí có thể dẫn dắt con người vượt qua khó khăn, chuyển hóa những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực và tạo nên những thay đổi tưởng chừng không thể. Chính điều đó mang lại cho cô cảm giác chủ động, niềm tin và nội lực để đối diện với thử thách.

Trải nghiệm ở "thế giới bên kia" đã khiến Brianna thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cuộc sống (Ảnh: Mirror).

Sau khi trở về, Brianna cho biết trải nghiệm này đã làm thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận cuộc sống. Thay vì phản ứng bằng sự giận dữ hay bi quan trước nghịch cảnh, cô học được cách chấp nhận và đối mặt một cách bình thản hơn, với niềm tin rằng mọi biến cố đều mang theo ý nghĩa nhất định.

Khi tỉnh dậy, Brianna cho biết cô có cảm giác như vừa rời đi trong nhiều tháng. Cô phải nằm viện thêm bốn ngày, không chỉ để hồi phục thể chất mà còn để thích nghi với những thay đổi sâu sắc về tinh thần.

Sau biến cố, Brianna phải học lại cách đi và nói, đồng thời chịu những ảnh hưởng kéo dài, bao gồm tổn thương tuyến yên. Cô đã trải qua một ca phẫu thuật não và cho biết kết quả cho đến nay là khả quan.

Khoa học lý giải thế nào về trải nghiệm cận tử?

Trải nghiệm cận tử là hiện tượng còn nhiều tranh luận (Ảnh AI khởi tạo).

Theo các nhà khoa học, trải nghiệm cận tử là hiện tượng phức tạp và vẫn còn nhiều tranh luận. Một nghiên cứu năm 2022 cho rằng khi con người tiến gần đến cái chết, não bộ có thể nhanh chóng “tua lại” những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, hiện tượng thường được mô tả là “cuộc đời hiện ra trước mắt”.

Ngoài ra, các nhà khoa học tại Đại học Calgary (Canada) từng công bố rằng mọi sinh vật - kể cả con người - đều phát ra một loại ánh sáng yếu ớt mang tên "phát tán photon siêu yếu" (UPE). Ánh sáng này biến mất khi sinh vật chết, cho thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể gắn liền với những thay đổi sinh học tinh vi trong cơ thể.

Dù khoa học chưa thể khẳng định điều gì tồn tại sau cái chết, những trải nghiệm như của Brianna Lafferty vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về ý thức, sự sống và điều đang chờ đợi con người ở ranh giới cuối cùng.