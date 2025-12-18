3 tháng đổi 20 người yêu, chàng trai ngoài 20 tuổi phải cấp tốc đi gặp bác sĩ

Trong đó, nhiều ca bệnh đến khám khi đã có triệu chứng rầm rộ, song cũng không ít trường hợp chỉ phát hiện tình cờ trong quá trình tầm soát.

TS.BS Trịnh Minh Trang - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, gần đây đơn vị tiếp nhận một ca bệnh lậu sinh dục ở nam giới trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi, có tiền sử quan hệ tình dục với nhiều bạn tình trong thời gian ngắn.

"Khi khai thác bệnh sử, bệnh nhân chia sẻ khá cởi mở về hành vi tình dục. Trong 3 tháng gần đây, bệnh nhân có khoảng 20 bạn tình" , bác sĩ Minh Trang cho hay.

Theo bác sĩ Trang, việc có nhiều bạn tình không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh, nếu người trong cuộc thực hành quan hệ tình dục an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chủ quan, không sử dụng bao cao su thường xuyên, sử dụng nhưng không đúng cách hoặc quan hệ qua nhiều hình thức khác nhau đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

TS.BS Trịnh Minh Trang chia sẻ (ảnh N.M).

Ở ca bệnh này, bệnh nhân đến khám trong tình trạng viêm niệu đạo cấp , với các biểu hiện khá điển hình của bệnh lậu ở nam giới như tiểu buốt, tiểu rắt và chảy dịch mủ ở vùng nhạy cảm. Những triệu chứng cấp tính, gây khó chịu rõ rệt là lý do khiến người bệnh phải đi khám sớm.

Bác sĩ Trang cho biết, trên lâm sàng, chỉ cần dựa vào triệu chứng và thời gian khởi phát gần đây, các bác sĩ đã có thể định hướng tới bệnh lậu. Tuy nhiên, để chẩn đoán xác định và lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, bệnh nhân vẫn phải được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết như nhuộm Gram, nuôi cấy hoặc xét nghiệm sinh học phân tử.

Bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Ở nam giới, bệnh thường có triệu chứng rõ ràng, trong khi ở nữ giới lại dễ âm thầm, dẫn đến chậm phát hiện và nguy cơ biến chứng cao.

Nếu không được điều trị đúng và đủ, bệnh lậu có thể gây viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, ảnh hưởng khả năng sinh sản ở nam giới; còn ở nữ giới có thể dẫn tới viêm tiểu khung, vô sinh hoặc chửa ngoài tử cung. Một số ít trường hợp có thể diễn tiến thành nhiễm lậu cầu toàn thân, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Trang, Bệnh viện Da liễu Trung ương hằng năm đều triển khai các khảo sát, nghiên cứu và phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để giám sát tình trạng lậu kháng thuốc tại Việt Nam. Đây là vấn đề y tế công cộng đáng lo ngại, đòi hỏi người bệnh không tự ý điều trị và phải tuân thủ phác đồ của bác sĩ.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì né tránh hay e ngại, việc cởi mở trao đổi về sức khỏe tình dục là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục. Quan hệ tình dục an toàn, khám định kỳ và điều trị đồng thời cho bạn tình khi mắc bệnh là những nguyên tắc bắt buộc để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

"Không ai phán xét hành vi cá nhân, điều quan trọng là mỗi người cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của mình để phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục", bác sĩ Trang khuyến cáo.