Hội chứng bóp nghẹt tá tràng hiếm gặp khiến cô gái trẻ 'chết mòn'

Ngày 18/12, BS Nguyễn Thanh Phong, khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết tại đây đã tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân T.H.T.T. (19 tuổi) trong tình trạng suy kiệt do đau bụng kéo dài, bụng chướng, nôn ói nhiều.

Theo bệnh sử, trước đó, bệnh nhân chỉ đau bụng âm ỉ, không nôn ói nên chưa đi khám. Đến ngày nhập viện, tình trạng nặng lên nhanh chóng, buộc phải chuyển vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất.

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có tiền sử xơ cứng bì khởi phát khoảng 5 năm, điều trị không thường xuyên. Đáng chú ý, bệnh nhân được chẩn đoán cường giáp từ 8 năm trước nhưng đã tự ý ngưng điều trị suốt 2 năm. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, việc cường giáp không được kiểm soát khiến bệnh nhân luôn trong trạng thái nhiễm độc giáp tiềm ẩn, có thể bùng phát thành “cơn bão giáp” khi gặp stress nặng như tắc ruột hay phẫu thuật, với tỷ lệ tử vong rất cao.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật phức tạp giúp người bệnh qua nguy kịch

Kết quả chụp CT-Scan bụng – chậu ghi nhận khoảng cách giữa động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên rất nhỏ (chỉ còn hơn 0,5 mm) thấp hơn nhiều so với ngưỡng bình thường. Góc giữa hai nhánh mạch máu này giảm dưới 22 độ, gây chèn ép tá tràng. “Đây là hình ảnh điển hình của hội chứng động mạch mạc treo tràng trên – một bệnh hiếm, trong đó tá tràng bị kẹp giữa hai mạch máu lớn khiến thức ăn không thể lưu thông” - bác sĩ Thanh Phong phân tích.

Theo bác sĩ điều trị, hội chứng này thường gặp ở người suy dinh dưỡng, sụt cân nhanh hoặc mắc bệnh mạn tính kéo dài. Với bệnh nhân này, xơ cứng bì gây teo cơ toàn thân, suy mòn và kém hấp thu, làm mất lớp mỡ đệm bảo vệ quanh tá tràng. Khi lớp “đệm” này biến mất, tá tràng bị ép chặt giữa động mạch chủ và động mạch mạc treo tràng trên, dẫn đến nôn ói kéo dài, rối loạn điện giải, mất nước và suy kiệt. Người bệnh sẽ “chết mòn” nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi được điều trị ổn định chức năng tuyến giáp, tăng cường dinh dưỡng nâng tổng trạng, các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho nữ bệnh nhân. Vượt qua các thách thức từ nguy cơ suy hô hấp cấp, rối loạn nhịp tim, suy tim cấp ngay trên bàn mổ, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, nối tá tràng – hỗng tràng cho người bệnh.

5 ngày sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống trở lại, sức khỏe tiến triển tốt.

Từ ca bệnh trên, BS Nguyễn Thanh Phong cảnh báo hội chứng động mạch mạc treo tràng trên là bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu chẩn đoán muộn. Việc chủ quan với các triệu chứng tiêu hóa kéo dài, đặc biệt ở người có bệnh nền mạn tính hoặc tự ý ngưng điều trị, có thể khiến người bệnh rơi vào tình trạng suy kiệt và nguy kịch.