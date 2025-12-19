Cứu chữa thành công bệnh nhi 3 tuổi bị bỏng nặng do lửa xăng

Theo gia đình, bệnh nhi P.H.H. (3 tuổi, trú tại Nghệ An) bị xăng bắt lửa đổ vào người, gây bỏng nhiều vùng cơ thể. Sau khoảng 30 phút được sơ cứu tại nhà, trẻ được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao kéo dài, da niêm mạc nhợt, nhiều vùng bỏng sâu đã hoại tử, rỉ dịch mủ.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể, tập trung ở tay trái, ngực, bụng và hai cẳng chân, nguy cơ nhiễm trùng và sốc bỏng rất cao. Ngay lập tức, ekip điều trị tiến hành hội chẩn, bù dịch, truyền máu, bù albumin tích cực để ổn định tình trạng sinh tồn, đồng thời sử dụng kháng sinh, giảm đau và thay băng thường xuyên nhằm kiểm soát nhiễm trùng.

Khi tình trạng bệnh nhi dần ổn định, các bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng đã phẫu thuật cắt lọc hoại tử, loại bỏ mô chết, ngăn chặn nhiễm trùng lan rộng và chuẩn bị cho quá trình phục hồi da. Dù gia đình từng có nguyện vọng chuyển tuyến trên, đội ngũ y bác sĩ đã động viên và khẳng định khả năng chuyên môn, giúp bệnh nhi được điều trị liên tục tại bệnh viện.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về vật tư chuyên dụng, các bác sĩ vẫn nỗ lực phối hợp cùng gia đình để tiến hành ghép da mỏng dạng tem thư cho hai chân khi tổn thương lên tổ chức hạt. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, các vùng bỏng ở tay, ngực và bụng của bệnh nhi đã khô và lành cơ bản. Vùng da ghép bám tốt, không còn sưng đau. Bệnh nhi 3 tuổi đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.