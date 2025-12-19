Can thiệp đặt shunt màng phổi cho thai nhi: Giành lại sự sống từ trong bụng mẹ

Chị X., 34 tuổi, sống tại Hà Nội, mang thai lần 3 bằng phương pháp IVF. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, các bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường và chuyển chị đến Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để chẩn đoán chuyên sâu. Kết quả chọc ối không ghi nhận bất thường di truyền.

Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 28, siêu âm cho thấy thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên - một biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng và tử vong sau sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Kết quả siêu âm tại Trung tâm Can thiệp bào thai cho thấy lượng dịch tích tụ lớn: màng phổi trái dày 58 mm, bên phải 62,7 mm, kèm theo dịch ổ bụng, phù thai, dư ối và tim bị đẩy lệch do chèn ép. Đây là tình trạng tràn dịch màng phổi mức độ nặng, khiến phổi thai nhi bị xẹp và đe dọa nghiêm trọng chức năng hô hấp.

Trước nguy cơ thai nhi suy hô hấp và tử vong sau sinh, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định can thiệp đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi ngay trong bào thai. Ca can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm, đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Ekip dùng kim dẫn đường qua thành bụng mẹ, tiếp cận khoang màng phổi thai nhi và đặt ống shunt giúp dẫn lưu dịch ra khoang ối một cách từ từ.

Sau can thiệp, shunt hoạt động hiệu quả, lượng dịch màng phổi giảm dần, nhịp tim thai ổn định. Thai phụ được theo dõi chặt chẽ và tình trạng thai nhi cải thiện rõ rệt, phổi bắt đầu giãn nở trở lại, mở ra cơ hội sống cho em bé ngay từ trong bụng mẹ.

Các bác sĩ cho biết, can thiệp bào thai là kỹ thuật cao, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và can thiệp đúng thời điểm. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và tăng khả năng sống sót cho thai nhi.

Chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt là các trường hợp thai IVF, đa thai hoặc thai có dấu hiệu bất thường, cần được theo dõi sát tại các cơ sở y tế chuyên sâu để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.