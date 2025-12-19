Vào mùa đông, nhiều người uống nhiều nước nhưng vẫn cảm thấy khát, da căng, thậm chí bị khô họng, đau họng và táo bón. Đây không phải do mất nước mà là do lượng dịch trong cơ thể không đủ.

Trong y học cổ truyền, dịch cơ thể (Tân dịch) là những chất quan trọng giúp nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng và giữ ẩm cho da. Có thể hiểu đó bao gồm tất cả các chất lỏng trong cơ thể như nước mắt, mồ hôi, nước bọt, dịch vị, nước tiểu, dịch khớp, dịch trong xoang, máu... Vào mùa đông, thời tiết khô hanh và không khí lạnh tràn vào, khiến dịch cơ thể bị cạn kiệt nhanh hơn.

Chỉ uống nước lọc thôi là chưa đủ để bù lại lượng chất lỏng đã mất. Tại sao không thử bốn loại đồ uống nhẹ nhàng và bổ dưỡng này để giúp gia đình bạn bổ sung lượng chất lỏng đã mất trong cơ thể?

1. Nước mía và quất

Đây là một thức uống có vị ngọt dễ làm và rất thanh mát. Mía có tính mát và vị ngọt, giúp thanh nhiệt, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể, dưỡng ẩm và giải khát. Quất có tác dụng điều hòa khí huyết và tiêu đờm. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này có thể làm giảm khô miệng vào mùa đông và bảo vệ đường hô hấp.

Món này rất dễ làm, chỉ cần bạn cắt mía thành từng khúc ngắn sau đó chẻ đôi, rửa sạch quất và khía hình chữ thập. Cho mía và quất vào nồi, thêm nước rồi đặt lên bếp đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong khoảng 20 phút. Thức uống này sau khi sử dụng sẽ khiến cơ thể rất dễ chịu và sảng khoái.

2. Nước táo, lê và nhãn

Thích hợp cho cả gia đình, đặc biệt là phụ nữ và người già có khí huyết không đủ. Táo bổ tỳ vị, lê thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể và làm ẩm, nhãn bổ sung khí huyết. Ba thành phần này trung hòa tính mát của lê, tạo nên một thức uống ấm nóng và bổ dưỡng.

Để làm thức uống này, bạn chỉ cần bỏ lõi và thái nhỏ táo cùng lê sau khi đã rửa thật sạch. Tiếp đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước rồi nấu cho đến khi các loại trái cây mềm, nước hơi sánh lại. Thức uống này có vị ngọt, dịu nhẹ và ấm áp, mang lại cảm giác ấm áp toàn thân.

3. Trà ngọc trúc, mạch môn và lê

Loại trà cổ điển bổ âm và giảm khô này rất thích hợp cho người bị thiếu âm. Theo Đông y, cây ngọc trúc bổ âm và có khả năng nhuận táo (làm ẩm khô), sinh tân (tạo dịch) và dưỡng âm (bổ âm), giúp làm dịu cổ họng khô, miệng khát, hỗ trợ trị ho khan, sốt nóng âm ỉ, mồ hôi trộm, và bồi bổ cơ thể suy nhược, rất hiệu quả trong việc cấp ẩm từ bên trong cơ thể. Trong khi đó, mạch môn giúp thúc đẩy sản sinh dịch và giải khát. Kết hợp với đặc tính làm mát của quả lê, 3 thành phần này hoạt động hiệp đồng để bổ sung sâu dưỡng dịch cơ thể.

Cách làm thức uống này cũng vô cùng đơn giản. Bạn hãy ngâm ngọc trúc và mạch môn vào trong nước khoảng 10 phút. Sau đó cho vào nồi cùng các miếng lê đã cắt nhỏ, rồi thêm nước và đun sôi trong khoảng 25-30 phút. Sau khi hoàn thành hãy lọc lấy nước và uống. Thức uống này rất hiệu quả trong việc làm dịu cổ họng khô và đau rat, và cũng rất dễ chịu khi uống sau một đêm thức khuya.

4. Nước táo và quất ngọt

Thức uống nhanh chóng và dễ làm, hoàn hảo cho nhân viên văn phòng và những người trẻ hay thức khuya. Quả quất có mùi thơm, vị ngon đậm đà có thể giúp điều hòa khí huyết, trong khi táo giàu pectin. Sự kết hợp của 2 loại quả này không chỉ bổ sung nước mà còn kích thích vị giác.

Để có một ly nước táo và quất, bạn hãy rửa sạch và thái nhỏ quất và táo (nhớ loại bỏ hạt), cho vào máy ép trái cây để ép lấy nước. Không cần thêm đường, hương thơm và vị ngọt tự nhiên của trái cây đã đủ. Uống một ly vào buổi sáng để đánh thức dạ dày và bồi bổ cơ thể cả ngày.

Cần lưu ý rằng hầu hết các loại đồ uống bổ sung dịch cơ thể đều có vị ngọt. Do đó, những người có lượng đường trong máu cao nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để uống chúng một cách điều độ.

Đối với những người có tỳ vị yếu, dễ bị tiêu chảy, nên giảm lượng lê sử dụng và thêm một hoặc hai lát gừng khi nấu để trung hòa tính mát của lê.

Việc bổ sung dưỡng chất trong mùa đông không nhất thiết phải cần những bữa ăn thịnh soạn. 4 loại đồ uống nhẹ nhàng này có thể được pha chế từ những nguyên liệu thông dụng để giúp gia đình bạn bổ sung nước, sinh tân dịch, tránh khô miệng và họng..., và thoải mái vượt qua mùa đông.