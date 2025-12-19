Đau đầu tưởng tiền đình nhưng có thể là 'chỉ điểm' của bệnh trọng

Một bệnh nhân nữ, 65 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai với triệu chứng đau đầu kéo dài. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não và phát hiện khối u màng não lớn vùng góc cầu tiểu não bên phải, gây chèn ép nhu mô não xung quanh, là nguyên nhân chính gây ra triệu chứng đau đầu.

U não là gì?

U não là sự phát triển bất thường không kiểm soát của các tế bào não. Khối u có thể xuất phát từ các tế bào thần kinh đệm, tế bào thần kinh, tế bào màng nhện hoặc từ các cơ quan khác di căn tới não qua đường máu (như từ phổi, gan hoặc hệ tiêu hóa).

Các triệu chứng của u não

Tùy thuộc vào kích thước và tính chất của khối u, triệu chứng có thể khác nhau: Khối u nhỏ, lành tính thường không có triệu chứng, được phát hiện tình cờ. Khối u lớn hoặc ác tính có thể gây tăng áp lực nội sọ, với các triệu chứng điển hình như: đau đầu, buồn nôn, các vấn đề thị lực, căng thẳng, yếu liệt tê bì và động kinh.

Đau đầu là một trong những dấu hiệu phổ biến nếu có sự xuất hiện của khối u trong não. Đau đầu trong u não có đặc điểm nhận biết riêng, tuy không quá rõ ràng, dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường khác, nhưng cơn đau đầu trong u não cũng có những triệu chứng điển hình cùng các biểu hiện đi kèm.

Đau đầu tưởng tiền đình nhưng có thể là 'chỉ điểm' của u não

Đau đầu trong u não thường có đặc điểm gì?

Tùy thuộc vào vị trí và kích thước của khối u não mà các biểu hiện trên từng người bệnh cũng khác nhau. Ở giai đoạn đầu khối u não có thể không có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mờ nhạt. Chỉ đến khi khối u phát triển đủ lớn, chèn ép các mô não gây áp lực lên não (tăng áp lực bên trong hộp sọ) hoặc các dây thần kinh thì mới xuất hiện tình trạng đau đầu hay triệu chứng đau đầu mới rõ rệt hơn.

Đau đầu thường xuyên vào sáng sớm

Đau đầu vì tăng áp lực nội sọ do khối u não thường xảy ra vào lúc sáng sớm (khoảng 4-5 giờ sáng) và giữa đêm. Nếu bạn thường xuyên bị đau đầu khi thức dậy hoặc cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện gây thức giấc vào ban đêm, tuyệt đối đừng chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu của khối u não.

Đau đầu thường xuyên

Nếu như bạn thường xuyên bị đau đầu (cơn đau kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, hay cơn đau bỗng nhiên trở nặng hơn) thì đây có thể tiềm ẩn sự xuất hiện của khối u trong não.

Đau đầu dữ dội, khác thường, chưa từng xuất hiện

Nếu như đột nhiên bạn thấy xuất hiện cơn đau đầu dữ dội dội hoặc âm ỉ kéo dài mà trước đây bạn chưa từng trải qua thì hãy đến thăm khám với bác sĩ ngay, vì đây có thể là cơn đau đầu do u não hoặc do một số bệnh lý nguy hiểm khác như thiếu máu não, tai biến mạch máu não, dị dạng mạch máu não (túi phình mạch não),…

Đau đầu và cảm thấy rất mệt

Cơn đau đầu kèm cảm giác mệt mỏi như kiệt sức, dù bạn có sử dụng thuốc giảm đau như aspirin, acetaminophen hay ibuprofen cũng không khỏi thì nên đi khám với chuyên gia nội thần kinh để loại trừ nguyên nhân đau đầu trên là do u não.

Đầu đau như có vật gì đó đè nặng

Khi một khối u não đang phát triển, sẽ làm tăng áp lực bên trong hộp sọ làm cho cơn đau đầu dữ dội hơn. Đặc biệt khi hắt hơi hoặc ho bạn sẽ cảm nhận thấy sự tăng áp lực trong đầu, khi thay đổi vị trí hay như cúi người tập thể dục, khi la to,… thì cơn đau đầu cũng sẽ càng dữ dội hơn.

Các chuyên gia trong lĩnh vực Nội thần kinh cho rằng, ngay cả khi không có tiền sử ung thư trong gia đình nhưng bạn thấy xuất hiện cơn đau đầu kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, không thuyên giảm (uống hết thuốc giảm đau lại đau), cơn đau đầu ngày càng nặng, điều trị thông thường vẫn không khỏi. Đau đầu có thể kèm theo sụt cân, tê cơ, suy giảm thị lực hoặc thính giác thì hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh để được kiểm tra, chẩn đoán đúng và có biện pháp xử trí kịp thời.