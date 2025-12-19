Tia UV mạnh từ ánh nắng có thể khiến da trở nên sạm đen, vì vậy việc dưỡng trắng da luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em. Bên cạnh các biện pháp chống nắng, bạn còn có thể chăm sóc và nuôi dưỡng làn da từ bên trong nhờ các loại trái cây tự nhiên, giúp da mềm mịn, tươi sáng và rạng rỡ hơn.

Theo Everyday Health , 6 loại trái cây rất giàu vitamin C, tốt cho việc chăm sóc da dưới đây.

Việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C vào chế độ ăn hàng ngày là rất cần thiết. (Ảnh: AI)

Cam

Loại quả này là nguồn vitamin C dồi dào - chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng làm sáng da, ức chế sản sinh melanin gây sạm màu và thúc đẩy hình thành collagen, từ đó giúp da săn chắc, đàn hồi và trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, vitamin C còn hỗ trợ chống lão hóa, phục hồi tổn thương do tác động của môi trường như tia UV hay ô nhiễm, đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ da, giữ cho làn da khỏe mạnh và đều màu.

Khi kết hợp sử dụng cam cùng chế độ dưỡng da hợp lý, bảo vệ da khỏi ánh nắng và duy trì lối sống lành mạnh, hiệu quả làm sáng và cải thiện kết cấu da sẽ rõ rệt hơn, nhưng cần kiên nhẫn thực hiện đều đặn để đạt kết quả lâu dài.

Ổi

Ổi cũng được cho vào danh sách các loại trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, đồng thời chứa nhiều chất xơ nhưng ít calo, rất lý tưởng cho sức khỏe và làn da. Nhờ hàm lượng vitamin C cao, ổi giúp thúc đẩy quá trình phục hồi da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hỗ trợ làm sáng và đều màu da, đồng thời giữ da ngậm nước, mịn màng.

Chất xơ trong ổi còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thêm vào đó, các dưỡng chất chống oxy hóa trong ổi giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và duy trì làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Đu đủ

Hàm lượng vitamin C trong đu đủ rất phong phú, trong 100g đu đủ chứa khoảng 62mg vitamin C. Chỉ cần nửa quả đu đủ cỡ vừa có thể cung cấp cho chúng ta lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Nó không chỉ giúp làm trắng và phục hồi độ đàn hồi của da, tăng cường chức năng của gan mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

Quả kiwi

Một quả kiwi cỡ trung bình chứa khoảng 75 mg vitamin C, nhiều hơn cả cam. Quả Kiwi còn được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ liệt kê là một trong những loại trái cây chống ung thư.

Quả dứa

Hàm lượng vitamin C trong dứa gấp 5 lần táo. Vitamin B1 trong dứa có thể giúp duy trì các chức năng bình thường của da. Ngoài ra, thành phần pectin phong phú trong loại quả này còn có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giúp duy trì sức khỏe làn da.

Cà chua

Cà chua không chỉ giàu vitamin C tốt cho da, mà còn chứa rutin, có thể cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể, loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa huyết khối.

