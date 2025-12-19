10 thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa còn tốt hơn cả gừng, ai "bụng dạ kém" thì bổ sung ngay để cải thiện

Gừng thường là nguyên liệu được nhiều người lựa chọn đầu tiên khi muốn áp dụng phương pháp tự nhiên để làm dịu các vấn đề tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn hoặc đau bụng, khó chịu ở dạ dày. Mặc dù gừng chắc chắn là một lựa chọn tốt, nhưng vẫn có những thực phẩm khác hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn gừng.

1. Kefir

Kefir - thức uống truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự ayran hoặc buttermilk, được làm từ sữa chua. Đồ uống hữu cơ truyền thống.

Kefir là một loại đồ uống từ sữa lên men, rất giàu nhiều chủng probiotic khác nhau, giúp duy trì quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Kefir có thể được làm từ sữa động vật hoặc các loại sữa không chứa lactose như sữa dừa, sữa yến mạch hoặc sữa hạnh nhân. Hương vị của kefir hơi chua nhẹ và đậm hơn so với sữa chua thông thường.

Các nghiên cứu cho thấy việc uống kefir có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Điều này là do các vi sinh vật được tạo ra trong quá trình lên men giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc ruột.

2. Sữa chua chứa men sống

Sữa chua là một thực phẩm lên men giúp phục hồi các vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, từ đó có thể giúp cải thiện các vấn đề như táo bón hoặc tiêu chảy.

Dù bạn chọn sữa chua từ sữa động vật hay sữa chua thực vật, hãy kiểm tra nhãn sản phẩm để đảm bảo có ghi “live active cultures” (men sống hoạt động). Lưu ý rằng một số loại sữa chua có thể chứa nhiều đường bổ sung, tùy vào thương hiệu, hương vị và thành phần.

Sữa chua là một trong những thực phẩm thân thiện với đường ruột dễ bổ sung nhất vào chế độ ăn hằng ngày.

3. Dưa cải muối và các loại rau lên men khác

Dưa cải muối là sản phẩm bắp cải lên men đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ sức khỏe đường ruột thông qua việc tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi. Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức các loại rau lên men khác như kimchi, cà rốt muối hay thậm chí là đậu que, tất cả đều cung cấp probiotic và chất xơ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

4. Bạc hà

Bạc hà từ lâu đã được sử dụng để làm dịu các khó chịu ở dạ dày như đầy hơi, chướng bụng và co thắt, nhờ các hợp chất menthol tự nhiên có khả năng giúp thư giãn các cơ của đường tiêu hóa. Đây cũng là lý do vì sao bạc hà và tinh dầu bạc hà thường xuất hiện trong các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

5. Hạt chia

Hạt chia tuy nhỏ bé nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ hòa tan, có khả năng hấp thụ nước khi di chuyển qua đường tiêu hóa, từ đó giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và hỗ trợ đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Trên thực tế, hạt chia có thể hấp thụ lượng nước gấp 10–12 lần trọng lượng của chúng.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng hạt chia là “người bạn đồng hành lý tưởng” khi đi du lịch, vì chúng giúp ngăn ngừa táo bón. Bạn có thể trộn một lượng nhỏ hạt chia với nước để làm nước hạt chia.

6. Kiwi

Kiwi có một lợi ích đặc biệt là chứa actinidin, một loại enzyme giúp phân giải protein. Các nghiên cứu cho thấy việc ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể giúp cải thiện táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

7. Đu đủ

Đu đủ chứa một enzyme tiêu hóa gọi là papain, đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ phân giải protein và cải thiện tiêu hóa. Trong một số trường hợp nhẹ, papain thậm chí còn có thể giúp giảm ợ nóng hoặc khó tiêu.

8. Thì là

Thì là có thể không phải là loại rau thường xuyên được nhắc đến, nhưng nó khá linh hoạt trong nấu ăn và chứa các hợp chất có thể giúp thư giãn đường tiêu hóa. Hạt thì là và củ thì là cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, nghĩa là việc tiêu thụ chúng có thể giúp cơ thể điều hòa lượng nước dư thừa.

9. Dứa

Dứa chứa bromelain, một enzyme tiêu hóa giúp phân giải protein và có thể giúp giảm viêm trong đường ruột.

10. Yến mạch

Yến mạch là một loại ngũ cốc nhẹ bụng, không chứa gluten, giàu beta-glucan - một dạng chất xơ hòa tan nổi tiếng với lợi ích cho tiêu hóa, chống viêm và giảm cholesterol. Nhiều người nhận thấy yến mạch dễ tiêu hóa hơn so với các loại ngũ cốc nguyên hạt khác.