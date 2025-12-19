Hà Nội khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng

Trước diễn biến ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa và mùa đông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ban hành hướng dẫn triển khai các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hướng dẫn được xây dựng dựa trên chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI), nhằm giúp người dân nhận biết mức độ ô nhiễm và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp, đặc biệt đối với nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Biện pháp bảo vệ sức khỏe chung

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các kênh thông tin chính thống của cơ quan quản lý môi trường. Khi ra ngoài, cần đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng, đúng quy cách; vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giữ không gian sống thông thoáng. Trong những ngày không khí ô nhiễm từ mức kém trở lên, nên sử dụng khẩu trang và kính bảo vệ mắt khi dọn dẹp.

Người dân cần hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, đốt củi, đốt rơm rạ; ưu tiên các nguồn năng lượng sạch như bếp điện, bếp ga, đồng thời trồng cây xanh quanh nơi ở. Người hút thuốc lá, thuốc lào được khuyến cáo bỏ hoặc hạn chế tối đa, không hút thuốc trong nhà; người không hút thuốc cần tránh xa khói thuốc.

Khuyến cáo theo từng mức chỉ số VN_AQI

Khi chỉ số VN_AQI ở mức trung bình (51-100), người bình thường có thể sinh hoạt ngoài trời bình thường; người nhạy cảm nên giảm thời gian vận động gắng sức và theo dõi sức khỏe.

Ở mức kém (101-150), người dân cần hạn chế thời gian hoạt động ngoài trời, tránh các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như đường giao thông lớn, công trình xây dựng. Người nhạy cảm nên giảm vận động, tăng thời gian nghỉ ngơi và đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, sốt.

Khi không khí ở mức xấu (151-200) hoặc rất xấu (201-300), người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, ưu tiên sinh hoạt trong nhà, đóng cửa sổ, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Người nhạy cảm cần tránh ra ngoài và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Ở mức nguy hại (301-500), tất cả mọi người nên tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời. Trường hợp chỉ số VN_AQI từ 301 trở lên kéo dài 3 ngày liên tiếp, có thể xem xét điều chỉnh thời gian làm việc, học tập và tạm dừng các hoạt động tập trung đông người ngoài trời.

Ô nhiễm không khí có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng. Việc chủ động theo dõi chỉ số chất lượng không khí và tuân thủ khuyến cáo chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu tác động bất lợi đối với mỗi người dân.