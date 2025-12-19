Con uống rượu trên ban thờ thần tài, mẹ quay sang mà muốn "hồn xiêu phách lạc"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của một bà mẹ trẻ với câu hỏi khiến nhiều người giật mình: "Sự cố nào trong lúc nuôi con nhỏ các mẹ sợ nhất?". Còn với cô, đó là khoảnh khắc phát hiện con… lấy rượu trên ban thờ thần tài uống.

Ảnh: FB

Theo lời kể, trong lúc người lớn không để ý, bé đã nghịch chai rượu đặt trên ban thờ thần tài và vô tư uống như nước bình thường. Chỉ ít phút sau, người mẹ tá hỏa khi thấy mặt con đỏ bừng, mắt lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Nỗi sợ hãi ập đến rất nhanh: Con bị dị ứng? Sốt cao? Hay mắc bệnh lạ nguy hiểm?

"Lúc đó mình hoảng loạn thật sự, chỉ biết bế con lao ngay vào viện mà không biết con bị làm sao", người mẹ chia sẻ.

Rất may, sau khi được uống nhiều nước, theo dõi sát, bé dần hết đỏ mặt, tỉnh táo trở lại, vui chơi bình thường. Câu chuyện khép lại bằng một dòng thở phào nhẹ nhõm: "Trộm vía con không sao, nhưng làm bà già hết hồn một phen".

Ảnh: FB

Dưới góc nhìn hài hước, nhiều người bật cười trước sự "ngây thơ vô số tội" của em bé. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy là một lời cảnh tỉnh rất thật: Chỉ một phút lơ là, rượu, thứ người lớn xem là quen thuộc, có thể trở thành mối nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Cảnh báo tuyệt đối không cho trẻ nhỏ uống rượu bia, dù chỉ một chút

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) nhấn mạnh: "Người lớn uống vài hớp bia rượu có thể chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng với trẻ nhỏ, dù chỉ một lượng rất ít cũng đã tác động rõ rệt đến hệ thần kinh và các cơ quan trong cơ thể".

Theo PGS.TS Thịnh, cồn là chất kích thích thần kinh. Khi trẻ uống phải, dù chỉ một ngụm nhỏ cũng có thể gây:

Đỏ mặt, choáng váng, lơ mơ

Kích thích thần kinh bất thường

Ảnh hưởng đến não bộ đang phát triển

Nếu việc tiếp xúc với rượu bia lặp lại hoặc với lượng nhiều hơn, hậu quả có thể gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ; làm giảm trí tuệ, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tư duy và khả năng học tập.

Không chỉ dừng lại ở tác hại tức thì, rượu bia còn tiềm ẩn nguy cơ lâu dài. Theo chuyên gia, việc cho trẻ tiếp xúc sớm với đồ uống có cồn là một sai lầm nguy hiểm. "Rượu bia là chất gây nghiện. Nếu trẻ được 'uống thử' từ nhỏ, điều này vô tình tập nhiễm thói quen xấu và làm tăng nguy cơ nghiện rượu khi trưởng thành".

(Ảnh minh họa: Internet)

Làm gì để tránh tai nạn tương tự?

Câu chuyện em bé uống rượu trên ban thờ không phải cá biệt. Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ chưa có nhận thức, mọi chai lọ đều có thể là "đồ uống" nếu không được kiểm soát. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên chủ động phòng ngừa bằng những biện pháp sau:

1. Đặt rượu, bia ngoài tầm với của trẻ

Không để rượu trên sàn, bàn thấp, hay những vị trí trẻ có thể với tới. Nếu có ban thờ thấp, cần cân nhắc đặt rượu.

2. Không đựng rượu trong chai giống nước ngọt, chai nước suối

Việc sang rượu vào chai nhựa, chai nước khoáng là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ nhầm lẫn.

3. Dạy trẻ nhận diện "đồ uống nguy hiểm" từ sớm

Với trẻ lớn hơn một chút, cha mẹ có thể dạy con:

- Chỉ uống nước khi có người lớn cho phép

- Không tự ý uống đồ lạ dù khát

4. Người lớn làm gương trong sinh hoạt hàng ngày

Tránh đùa cợt kiểu "cho con nhấp môi", ''uống cho biết mùi". Trẻ học rất nhanh từ hành vi của người lớn.

5. Chuẩn bị sẵn kiến thức xử trí khi trẻ uống nhầm

Nếu nghi ngờ trẻ uống phải rượu:

Không để trẻ ngủ ngay

Cho uống nước lọc

Theo dõi sát biểu hiện

Đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường