Phát hiện nhiều mẫu khăn giấy chứa vi khuẩn vượt ngưỡng cho phép 13 lần: Chuyên gia cảnh báo 1 loại ngấm đẫm chất gây dị ứng, ung thư

Khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy kém chất lượng đang được bán tràn lan. Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) từng kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm bán tại cửa hàng và trên các nền tảng thương mại điện tử. Kết quả cho thấy trong 150 mẫu khăn giấy được kiểm nghiệm, có tới 36 mẫu bị đánh giá là kém chất lượng, tỷ lệ không đạt chuẩn lên tới 24%. Một số sản phẩm không chỉ “cắt giảm nguyên liệu” mà nghiêm trọng hơn, nguyên liệu và quy trình sản xuất còn có thể gây hại trực tiếp cho sức khỏe.

Theo chương trình “Báo cáo chất lượng hàng tuần” (CCTV), khi kiểm tra 150 mẫu giấy vệ sinh và khăn giấy, kết quả cho thấy có 35 mẫu không đạt tiêu chuẩn, chiếm 24%. Có 19 mẫu bị phát hiện “thiếu ký, thiếu lượng”; 9 mẫu có tổng số khuẩn vượt tiêu chuẩn quốc gia tới 13 lần. Trong số đó, các sản phẩm mua từ cửa hàng truyền thống có tỷ lệ không đạt 21.2%, còn sản phẩm mua online lên tới 27.1%. Điều này khiến công chúng lo ngại về độ an toàn của giấy vệ sinh tại thị trường nội địa.

Cuộc điều tra còn ghi nhận nhiều nhà máy sản xuất khăn giấy hoạt động trong điều kiện vô cùng tệ: bụi, vụn giấy, rác tái chế chất đống. Công nhân không mặc đồ bảo hộ, không đeo khẩu trang hay găng tay. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là rác thải sinh hoạt đã qua sử dụng nhưng xử lý không triệt để như giấy phế liệu, vải vụn, gạc cũ… Thậm chí dù đã mốc, thối, bốc mùi cũng vẫn được đưa vào sản xuất. Để làm giấy trắng và đẹp mắt hơn, nhiều cơ sở còn cho thêm lượng lớn chất làm trắng huỳnh quang, thậm chí bột talc công nghiệp, nhằm tạo cảm giác mềm mịn cho giấy.

1 màu khăn giấy tuyệt đối không nên mua

Chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng với loại giấy trắng sáng quá mức, trắng “nhói mắt”, bởi chúng có thể chứa nhiều chất làm trắng huỳnh quang. Các chất này khó phân hủy, dễ gây kích ứng da khi tiếp xúc lâu dài và thậm chí có nguy cơ làm tăng rủi ro ung thư.

Nguy cơ sức khỏe từ “khăn giấy độc”: Gây kích ứng da, tăng nguy cơ ung thư; Dẫn đến bệnh đường ruột; Gây bệnh niệu khoa hoặc phụ khoa; Ảnh hưởng hệ thần kinh.

5 cách phân biệt khăn giấy kém chất lượng

- Xem tiêu chuẩn sản xuất: Trong đời sống thường gặp 2 loại: giấy vệ sinh (dạng cuộn) và khăn giấy (khăn rút, khăn ướt, khăn giấy bỏ túi). Giấy vệ sinh tiêu chuẩn GB20810, giới hạn tổng số khuẩn

- Kiểm tra nguyên liệu: Khăn giấy phổ biến dùng các loại: bột gỗ nguyên sinh từ gỗ tự nhiên 100%, sợi dài, giấy mềm và chất lượng cao nhất; bột nguyên sinh từ nguyên liệu thực vật như gỗ hoặc cỏ, chất lượng thấp hơn; bột gỗ nguyên chất toàn bộ từ gỗ nhưng có thể bao gồm bột tái chế hoặc giấy phế liệu, chất lượng kém.

- Chọn sản phẩm của nhà sản xuất uy tín: Bao bì cần có số giấy phép vệ sinh; Ký hiệu giấy dùng cho thực phẩm; Thông tin về nguyên liệu, tiêu chuẩn sản xuất, cấp độ sản phẩm.

- Không ham rẻ: Giá quá thấp thường đồng nghĩa nguyên liệu kém chất lượng.

- Chọn bao bì nguyên vẹn: Tránh sản phẩm rách, hở vì dễ bị ô nhiễm trong quá trình vận chuyển. Luôn kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng.

