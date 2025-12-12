2 loại rau dễ là nơi “ổ ký sinh trùng” ẩn náu, nhất loại đầu bảng ngoài chợ có đầy

Rau ngổ

Rau ngổ là loại rau thân thảo, mềm xốp, chứa nhiều nước bên trong, có nhiều nhánh nhỏ, lá hình răng cưa, phân bổ chủ yếu ở vùng ao hồ. Tên gọi khác của loại rau này là ngổ trâu, ngổ thơm, cúc nước,… Tên khoa học của rau ngổ là Enydra fluctuans lour.

Rau ngổ mọc dại nhiều nơi ở ao hồ, kênh mương nhưng rau ngổ chứa nhiều thành phần hóa học khác nhau: 93% nước, 2.1% protid cùng các loại vitamin B, C, tinh dầu thơm và caroten.

Rau ngổ mọc hay mọc ở kênh mương nên rất bẩn. Trước khi chế biến cần rửa sạch với nước nhiều lần.

Trong nước kênh mương, các loại kí sinh trùng thường gặp là giun đũa, giun tóc, ấu trùng giun móc, giun lươn, nhiễm trứng sán lá gan nhỏ/sán lá ruột nhỏ, khuẩn E.coli và bào nang amíp… PGS.TS Nguyễn Văn Đề - Đại học Y Hà Nội từng chia sẻ với Pháp luật Việt Nam, tập quán tưới cho rau bằng nước thải sinh hoạt là một tập quán phổ biến tại Việt Nam. Đây chính là nguyên nhân khiến các loại rau được trồng trên cạn nhưng vẫn nhiễm ký sinh trùng.

Để phòng ngừa các bệnh do giun sán, ký sinh trùng, việc tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh và an toàn thực phẩm là rất quan trọng.

Ngó sen

Ngó sen là một món ăn bổ dưỡng vì chứa nhiều chất dinh dưỡng, canxi, photpho, sắt, vitamin C… Tuy nhiên, mọi người tuyệt đối không ăn ngó sen sống do chúng phát triển trong bùn, dưới đáy các hồ ao, đầm, đây là những nơi chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm.

Đặc biệt ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa, ngó sen còn là nơi trú ẩn của nhiều ấu trùng sán lá ruột.

Cách ăn rau an toàn

- Rửa kỹ nhiều lần: Dùng nước chảy hoặc ngâm nhiều lần, đặc biệt với rau lá, rau quả bám đất.

- Nấu chín: Luộc, hấp hoặc xào đều giúp tiêu diệt ký sinh trùng.

- Hạn chế ăn sống: Những loại rau dễ bám ký sinh trùng nên nấu chín hoàn toàn.

- Tách riêng đồ sống, đồ chín: Dao thớt phải phân biệt rõ, tránh lây nhiễm chéo.

Nhìn chung, ăn rau sống rất tốt nhưng cần lựa chọn, rửa kỹ và ưu tiên nấu chín với những loại dễ bám ký sinh trùng. Chỉ khi làm đúng, rau mới thực sự bổ dưỡng mà không nguy hại sức khỏe.