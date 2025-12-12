Đã U40 nhưng “cô nàng hacker” Pyo Ye Jin vẫn có vẻ ngoài “tuổi 20” trong Taxi Driver 3: Hóa ra nhờ 5 thói quen

Taxi Driver là bộ phim truyền hình Hàn Quốc kể về một dịch vụ taxi đặc biệt, nơi các tài xế không chỉ chở khách mà còn giúp họ trả thù những kẻ gây hại theo cách công lý riêng. Phim kết hợp yếu tố hành động, trinh thám và tâm lý, khiến người xem vừa hồi hộp vừa cảm nhận được sự căng thẳng trong từng tình huống.

Hiện nay, phim đang chiếu phần 3 và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc của loạt phim, Pyo Ye Jin trong Taxi Driver 3 đảm nhận vai "nữ hacker" Ahn Go Eun đang trở thành từ khóa được tìm kiếm nhờ vẻ ngoài trẻ trung vượt tuổi thật. Dù không phải là mỹ nhân nổi bật trong làng phim Hàn, cô lại gây thiện cảm bởi hình ảnh trong trẻo và năng lượng tự nhiên.

Từng góp mặt trong các bộ phim đình đám như Thư ký Kim sao thế, VIP và Taxi Driver... ở mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên dường như vẫn giữ được sự trẻ trung so với tuổi thật. Vậy đâu là những bí quyết giúp Pyo Ye Jin trẻ mãi như thế?

Bí quyết trẻ lâu của Pyo Ye Jin

1. Có một chế độ ăn giàu màu sắc

Trong một vlog đời sống, nữ diễn viên đã chia sẻ bữa sáng của mình bao gồm ớt chuông vàng, cà chua đỏ, phô mai trắng… sau đó trộn chung với rau diếp để làm salad cho điểm tâm. Những thực phẩm này kết hợp lại đã tạo nên một bữa ăn giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho da.

Theo các chuyên gia, chất chống oxy hóa từ thực phẩm nhiều màu giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa và nếp nhăn. Vitamin C từ cam, quýt hay kiwi hỗ trợ sản xuất collagen, làm da căng mịn và đàn hồi hơn. Đồng thời, các khoáng chất như kẽm và selen giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do môi trường và tia UV.

Pyo Ye Jin luôn có những bữa ăn đầy màu sắc vì chúng rất giàu vitamin và dưỡng chất.

Ăn đa dạng thực phẩm nhiều màu sắc còn giúp cân bằng dinh dưỡng tổng thể, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giúp da hồng hào, rạng rỡ. Khi kết hợp với chế độ uống đủ nước và sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn này trở thành một trong những bí quyết đơn giản để giữ làn da trẻ mãi.

2. Tập giãn cơ nhẹ nhàng khi vừa thức dậy mỗi sáng

Vào buổi sáng, Pyo Ye Jin bắt đầu ngày mới bằng vài phút giãn cơ đơn giản. Cô đứng gần cửa sổ, kéo dài cánh tay, uốn lưng và thả lỏng vai, hít thở sâu để cơ thể thư thái. Những động tác nhẹ này giúp các cơ bắp khởi động, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái, sẵn sàng cho nhịp sống năng động của cả ngày.

Nhìn chung, tập giãn cơ nhẹ nhàng ngay khi thức dậy giúp cơ thể lưu thông máu tốt hơn, tăng cường oxy và dưỡng chất đến các tế bào da. Khi máu huyết tuần hoàn đều, da được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, giúp da hồng hào, săn chắc và tràn đầy sức sống.

Tập giãn cơ nhẹ nhàng ngay khi thức dậy giúp cơ thể lưu thông máu tốt hơn.

Bên cạnh đó, những động tác giãn cơ còn kích thích cơ mặt và cổ, hạn chế tình trạng chảy xệ và nếp nhăn xuất hiện sớm. Ngoài tác dụng làm đẹp da, việc giãn cơ vào buổi sáng còn giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và giải phóng độc tố qua mồ hôi.

3. Luôn ra ngoài hít thở khí trời

Khi rảnh rỗi, Pyo Ye Jin thường chọn những phút giây yên bình bên biển, đi dạo cùng thú cưng hoặc tận hưởng không gian xanh tươi mát ở công viên. Nữ diễn viên thường nhìn lên bầu trời, hít thở không khí trong lành và để tâm trí thư giãn hoàn toàn. Những khoảnh khắc giản dị này giúp cô xua tan căng thẳng tích tụ và duy trì sự cân bằng cảm xúc.

Ít ai biết rằng, ra ngoài hít thở không khí trong lành mỗi ngày giúp da được cung cấp oxy đầy đủ, tăng cường tuần hoàn máu và nuôi dưỡng các tế bào. Khi cơ thể nhận đủ oxy và dưỡng chất, da trở nên hồng hào, săn chắc và rạng rỡ hơn. Việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vừa phải cũng giúp tổng hợp vitamin D, góp phần duy trì sức khỏe làn da từ bên trong.

Khi rảnh rỗi, Pyo Ye Jin thường tận hưởng không gian xanh tươi mát ở công viên.

Ngoài ra, thói quen hít thở ngoài trời còn giúp giảm căng thẳng, loại bỏ độc tố tích tụ và cải thiện tâm trạng, từ đó hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm do stress. Vậy nên, việc dành thời gian ở không gian bên ngoài thực sự hiệu quả để duy trì làn da trẻ trung lâu dài.

4. Thường xuyên bôi kem chống nắng trước khi ra đường

Trong một chương trình thực tế, nữ diễn viên đã thoa kem chống nắng rất kỹ trước khi đi lướt ván. Pyo Ye Jin đã thoa một lớp dày kem chống nắng ở mặt, sau đó là đến các vùng da hở khác như cổ, tay và chân. Trước khi ra đường, cô cũng phải thoa kem thật kỹ mới đi quay phim.

Thật vậy, bôi kem chống nắng trước khi ra đường là bước quan trọng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV – nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, nám và tàn nhang. Kem chống nắng tạo lớp màng bảo vệ, ngăn chặn sự tổn thương tế bào da, đồng thời giúp duy trì độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên.

Trước khi ra đường, cô cũng phải thoa kem thật kỹ mới đi quay phim.

Nhìn chung, việc này giúp da luôn hồng hào, săn chắc và hạn chế các dấu hiệu lão hóa theo thời gian. Ngoài tác dụng chống nắng, thói quen sử dụng kem chống nắng đều đặn còn giúp da ít bị kích ứng, viêm đỏ hoặc sạm màu do ánh sáng mặt trời.

5. Hay đi bơi hoặc tập thể dục

Trên instagram của Pyo Ye Jin, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi bơi hoặc tập thể dục đều đặn, nếu không có lịch diễn cho bộ phim nào. Hoạt động này không chỉ giúp giữ vóc dáng thon gọn, cơ thể linh hoạt vừa còn là cách để giải tỏa căng thẳng sau những ngày quay phim căng thẳng.

Đi bơi là hình thức vận động toàn thân giúp tăng cường tuần hoàn máu, đưa oxy và dưỡng chất đến các tế bào da hiệu quả hơn. Khi máu lưu thông tốt, da trở nên hồng hào, săn chắc và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, nước trong bể bơi còn giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết, góp phần duy trì làn da mịn màng.

Đi bơi là hình thức vận động toàn thân giúp tăng cường tuần hoàn máu rất tốt.

