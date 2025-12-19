Bác sĩ y học thể thao: Thể lực U22 Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc

Tối qua (18/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U22 Thái Lan, xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33 sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Theo Znews, chiến thắng trước U22 Thái Lan không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà là “điểm rơi” của một quá trình nâng cấp thể trạng kéo dài nhiều năm.

Thể lực tiến bộ vượt bậc

Nhận xét về trận chung kết tối qua, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, chuyên gia y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng đây là trận đấu thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

"Thể trạng của U22 Việt Nam là một điểm sáng rất rõ ràng", bác sĩ Vũ nói với ZNews.

U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh đoàn kết và thể lực ấn tượng trong trận đấu tối qua. (Ảnh: SN/Vietnamnet)

Theo bác sĩ Vũ, nền tảng thể lực hiện tại không đến một cách ngẫu nhiên. Từ giai đoạn huấn luyện thể lực cùng các chuyên gia Hàn Quốc như Park Hang Seo, Kim Sang Sik trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã từng bước xây dựng được nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy khởi đầu từ thế hệ Quang Hải, tiếp nối với Xuân Son và hiện nay được duy trì ổn định ở lứa cầu thủ U22.

“Bên cạnh đó, yếu tố tuổi trẻ cũng đóng vai trò quan trọng khi các cầu thủ đang ở giai đoạn sung sức, khả năng hồi phục tốt, hệ tuần hoàn và cơ bắp đạt trạng thái lý tưởng”, ông nói.

Khả năng duy trì thể lực và cường độ thi đấu của U22 Việt Nam được thể hiện rõ qua cách đội tuyển sử dụng người trong suốt trận đấu.

Trong khi U22 Thái Lan liên tục thực hiện các sự điều chỉnh, có thời điểm thay cùng lúc ba cầu thủ nhằm làm mới đội hình, U22 Việt Nam gần như giữ nguyên bộ khung trong phần lớn thời gian thi đấu. Theo bác sĩ Vũ, việc hạn chế thay người cũng phần nào phản ánh nền tảng thể lực đủ dày để đội tuyển duy trì sự ổn định về lối chơi và vận hành chiến thuật.

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi ghi bàn. (Ảnh: SN/Vietnamnet)

Thực tế trên sân cũng cho thấy nhịp vận động của U22 Việt Nam được duy trì xuyên suốt. Dù trận đấu kéo dài tới 120 phút, các cầu thủ vẫn giữ được cường độ di chuyển cao, sẵn sàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công ngay cả ở những thời điểm căng thẳng nhất.

Từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cho đến những trụ cột như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay hàng phòng ngự, guồng quay thể lực của đội tuyển gần như không bị đứt đoạn cho đến phút cuối cùng.

“Điểm rơi” hoàn hảo

Sự kết hợp giữa nền tảng thể lực, độ tuổi và tinh thần thi đấu đỉnh cao trong một trận chung kết đã tạo nên “điểm rơi” hoàn hảo cho U22 Việt Nam. Thực tế trên sân cho thấy sau khi ghi bàn, đội tuyển không lựa chọn cách lùi sâu phòng ngự như nhiều năm trước.

Bác sĩ Trần Anh Vũ cũng phân tích rằng ở những trận đấu trước đó, U22 Việt Nam chủ động thi đấu ở cường độ trung bình, vừa đủ để giữ sức cho các thời điểm quan trọng. Đến trận chung kết, mọi toan tính về thể lực, chiến thuật và sơ đồ đội hình gần như được “bung” hết.

U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. (Ảnh: Nguyên Khôi/Tuổi trẻ Online)

Bàn thắng gỡ hòa trở thành cú hích lớn về mặt tâm lý, kéo theo sự bùng nổ về thể lực. Theo bác sĩ Vũ, chính cảm xúc hưng phấn đó khiến các cầu thủ dồn thêm sức, vượt qua giới hạn thông thường của cơ thể.

“Sau trận đấu này, nhiều cầu thủ chắc chắn sẽ rất mệt, bởi họ gần như đã sử dụng tới 200% khả năng của mình để dốc toàn lực cho trận chung kết”, ông nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, để duy trì phong độ đỉnh cao và thể lực ổn định, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục kiên định với con đường huấn luyện thể lực bài bản, chuyên nghiệp, có sự đồng hành của các chuyên gia trình độ cao, song song với chế độ dinh dưỡng khoa học.