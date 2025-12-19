“Đánh bay” mỡ máu một cách tự nhiên không dùng thuốc: Giáo sư Harvard chỉ ra 2 cách tốt nhất

Một bác sĩ hàng đầu đã đưa ra lời khuyên về việc giảm mức cholesterol mà không cần phụ thuộc vào thuốc statin, sau khi một bệnh nhân bày tỏ lo ngại về các tác dụng phụ của loại thuốc này.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết cholesterol cao chủ yếu là do ăn nhiều thực phẩm nhiều chất béo, thiếu vận động, thừa cân, hút thuốc và uống rượu, mặc dù tình trạng này cũng có thể do di truyền trong gia đình. NHS khuyến nghị nên giảm cholesterol bằng cách ăn uống cân bằng và tăng cường hoạt động thể chất.

Một số người cũng có thể cần dùng thuốc như statin. Dịch vụ y tế này cho biết thêm: “Quá nhiều cholesterol có thể làm tắc nghẽn các mạch máu. Điều này khiến bạn có nhiều khả năng mắc các vấn đề về tim mạch hoặc đột quỵ. Cholesterol cao thường không gây ra triệu chứng. Bạn chỉ có thể biết mình có bị hay không thông qua xét nghiệm máu.”

Tiến sĩ Frank Hu, giáo sư về dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, Đại học Harvard, Mỹ, đề xuất hai việc để giảm mỡ máu, đó là tăng cường vận động và thay đổi chế độ ăn.

Tiến sĩ cho biết: “Khi chúng ta tập thể dục, cholesterol “tốt” HDL được giải phóng vào máu, nơi nó thu gom các mảng bám chất béo trong mạch máu và vận chuyển chúng đến gan để đào thải.”

Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho việc giảm mỡ máu.

Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt, với các chuyên gia đánh giá cao chế độ ăn portfolio. Chế độ này bao gồm các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, cùng với protein thực vật như các loại đậu; các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, lúa mạch, dâu tây, táo và trái cây họ cam quýt; các loại hạt; quả bơ; và các loại dầu thực vật lành mạnh như dầu hạt cải và dầu ô liu — những thực phẩm này có thể giúp giảm cholesterol, theo Andrea Glenn, nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Đại học New York.

Trong một tổng quan của bảy thử nghiệm lâm sàng với khoảng 440 người tham gia có cholesterol cao nhưng không cần dùng thuốc, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chế độ ăn portfolio giúp giảm cholesterol LDL của họ lên đến 30%.

Tiến sĩ Glenn làm rõ rằng hiệu quả này gần tương đương với các dạng thuốc statin đời đầu thường được kê đơn vào những năm 1990.

Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2023, Tiến sĩ Glenn và nhóm của bà đã theo dõi khoảng 210.000 người trưởng thành ở Mỹ trong thời gian khoảng 30 năm. Họ phát hiện rằng những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn này có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 14% so với những người ăn ít các loại thực phẩm nói trên.

Bà giải thích rằng chế độ ăn portfolio hoạt động hiệu quả vì nó kết hợp nhiều loại thực phẩm và dưỡng chất khác nhau, giúp giảm cholesterol thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Protein có nguồn gốc thực vật như đậu và các sản phẩm từ đậu nành có thể ức chế việc sản xuất apolipoprotein B, chất thường giúp cơ thể hấp thụ cholesterol từ bữa ăn. Chất xơ hòa tan sẽ giữ hoặc liên kết cholesterol trong ruột, khiến việc hấp thụ trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, các loại hạt là nguồn cung cấp tuyệt vời các axit béo không bão hòa, sterol thực vật và chất xơ — tất cả đều có thể làm giảm mức cholesterol “xấu” LDL.

Tiến sĩ Glenn giải thích rằng chỉ cần thêm một vài loại thực phẩm kể trên cũng có thể cải thiện đáng kể mức cholesterol của bạn.

“Chắc chắn không có giải pháp thần kỳ nào cả,” Tiến sĩ Hu khẳng định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống và hoạt động thể chất có thể giúp giảm mức cholesterol một cách đáng kể.

Ông nói thêm: “Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ tổng thể.”

Theo Express