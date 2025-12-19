Những người sống thọ thường có 6 đặc điểm này khi ngủ: Có 1 cũng là dấu hiệu tốt

Nếu ngủ kém kéo dài, cơ thể không được phục hồi đầy đủ thì nguy cơ bệnh tật theo đó sẽ gia tăng, tuổi thọ sẽ suy giảm. Theo các bác sĩ, những người sống thọ thường có một số biểu hiện đặc trưng khi ngủ vào ban đêm. Chỉ cần có 1 trong số đó cũng đã là tín hiệu tích cực.

6 đặc điểm khi ngủ của một người sống thọ

Dưới đây là 6 biểu hiện khi ngủ thường gặp ở người cao tuổi sống thọ, theo các chuyên gia y tế.

1. Khi ngủ, đầu óc dễ chịu, không đau đầu hay chóng mặt

Một người sống thọ thường không bị đau đầu khi ngủ (Ảnh minh họa).

Cảm giác ở vùng đầu khi nằm ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Nếu vừa nằm xuống đã thấy chóng mặt, đau đầu, rất khó có được giấc ngủ sâu.

Ban đêm, tốc độ lưu thông máu chậm hơn, máu dễ trở nên đặc hơn. Với những người có sẵn tình trạng hẹp mạch máu não, hiện tượng đau đầu, choáng váng khi ngủ càng dễ xảy ra. Ngược lại, người ngủ mà đầu óc thoải mái, không có triệu chứng bất thường thường cho thấy hệ tuần hoàn não ổn định hơn.

2. Khi ngủ không thấy tức ngực, đau ngực hay khó chịu ở tim

Khi nằm ngủ, lượng máu tĩnh mạch trở về tim tăng lên, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Nếu tim có vấn đề, đặc biệt là bệnh mạch vành, ban đêm rất dễ xuất hiện cơn đau thắt ngực.

Những người thường xuyên bị đau ngực hoặc nghẹt thở khi ngủ không chỉ khó đi vào giấc ngủ mà còn dễ bị tỉnh giấc giữa đêm. Ngược lại, ngủ mà tim cảm thấy dễ chịu là một dấu hiệu tích cực đối với sức khỏe tim mạch.

3. Tần suất đi tiểu đêm ở mức bình thường

Tần suất tiểu đêm bình thường là dấu hiệu của một người sống thọ (Ảnh minh họa).

Tiểu đêm là vấn đề phổ biến ở người cao tuổi, nhưng vẫn có ngưỡng được coi là bình thường. Theo bác sĩ, đi tiểu đêm không quá 2 lần và không làm gián đoạn giấc ngủ được xem là ổn định.

Nếu một người phải thức dậy đi tiểu từ 3 lần trở lên mỗi đêm, gần như cả đêm không ngủ trọn vẹn, chất lượng giấc ngủ chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

4. Hơi thở thông suốt, không bị khó thở hay hụt hơi

Một số người lớn tuổi vừa nằm xuống đã thấy khó thở, thậm chí có cảm giác nghẹt thở. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ, bởi nhiều bệnh lý phổi như lao phổi, khí phế thũng, ung thư phổi hay giãn phế quản đều có thể gây ra tình trạng này.

Ngược lại, ngủ mà hơi thở đều, không khó chịu, cho thấy hệ hô hấp đang hoạt động tương đối ổn định.

5. Ít bị thức dậy quá sớm, có thể ngủ đến sáng

Ngủ được tới sáng, ít bị thức dậy quá sớm là một dấu hiệu của người sống thọ (Ảnh minh họa).

Giấc ngủ ban đêm chủ yếu là giấc ngủ sâu. Nếu thường xuyên thức dậy quá sớm, đặc biệt là thức rồi không ngủ lại được, chất lượng giấc ngủ sẽ giảm rõ rệt, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo bác sĩ, nếu mỗi đêm thức dậy sớm 1–2 lần và sau đó không thể ngủ lại, người cao tuổi cần đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe tổng thể.

6. Bụng dạ dễ chịu, không đau bụng hay chướng bụng khi ngủ

Hệ tiêu hóa cũng ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Nếu dạ dày – ruột hoạt động kém, dễ gây đau bụng, đầy hơi, chướng bụng vào ban đêm, giấc ngủ khó có thể yên ổn.

Đây cũng là lý do các chuyên gia không khuyến khích ăn thêm trước khi ngủ, bởi việc này dễ làm tăng cảm giác đầy bụng, từ đó khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Lời kết

Giấc ngủ phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe tổng thể. Nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ, điều đó có thể không đơn thuần do tuổi tác mà có thể liên quan đến bệnh lý tiềm ẩn. Điều quan trọng là phải đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc có 1 trong số các dấu hiệu ở trên cũng là tín hiệu tích cực đối với sức khỏe. Thế nhưng, càng có nhiều các biểu hiện tích cực khi ngủ thì khả năng duy trì sức khỏe ổn định và sống thọ về lâu dài càng cao.