Vị thuốc của mùa Xuân từ loại quả "tốt nhất thế giới", Việt Nam trồng bạt ngàn

Hương vị đặc trưng từ quả mơ

Quả mơ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như khổ hạnh hay thanh mai (chỉ mơ xanh), có tên khoa học Prunus armeniaca thuộc họ Hoa hồng. Đây là loại quả quen thuộc ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt phổ biến tại Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Trong danh sách 20 trái cây tốt nhất cho sức khỏe do một trang web ẩm thực nổi tiếng của Anh bình chọn, quả mơ xếp ở vị trí thứ 5. Trung bình 100g mơ tươi (khoảng 2 quả mơ) có chứa 48 kcal và: Đường: 9g; Chất xơ: 2g; Chất béo: 0,4g; Chất đạm: 1,4g; Sắt: 0,4mg; Vitamin A: 12%; Vitamin E: 8%; Vitamin C: 12%

Không chỉ giàu vitamin, phần thịt quả mơ còn chứa khoảng 2,5% axit amin tự nhiên, chủ yếu là axit xitric và axit tartaric. Đây là những hợp chất quan trọng từng được nghiên cứu và chiết xuất để hỗ trợ khả năng ức chế vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis.

Nhân hạt mơ cũng rất giàu giá trị. Bên trong chứa tới 40% dầu hạnh nhân, khoảng 3% amygdalin cùng vitamin B15. Hoạt chất B15 được biết đến với khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa oxy trong tế bào, từ đó hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn, tăng sức bền và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Hình ảnh cây mơ trĩu quả.

Cây mơ thường ra hoa vào thời điểm cuối đông, đầu xuân. Những chùm hoa mơ trắng hồng thanh khiết báo hiệu một mùa mới sắp đến. Sau khi đậu quả, đến khoảng đầu hè, cây mơ bước vào vụ thu hoạch. Lúc còn non, quả mơ có màu xanh lục đặc trưng, vị chua gắt và hơi đắng. Khi chín dần, vỏ mơ chuyển sang màu vàng óng hoặc vàng pha đỏ, hương thơm dịu nhẹ đặc trưng khiến ai cũng dễ dàng nhận ra.

Từ lâu, quả mơ đã được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong ẩm thực Việt Nam. Người ta có thể ăn trực tiếp mơ tươi chấm muối, vừa chua dịu vừa giòn. Tuy nhiên, phổ biến hơn cả là mơ ngâm đường để làm nước giải khát, nước mơ để càng lâu hương vị càng ngon, màu sắc càng đẹp. Ngoài ra, mơ còn được chế biến thành mơ muối, siro mơ, mơ ngâm rượu, xí muội hay ô mai, mơ khô...

Dù được chế biến theo cách nào, quả mơ vẫn giữ được hương vị đặc trưng: Chua thanh, thơm nhẹ và rất dễ chịu. Trên thị trường, quả mơ được bán với giá từ 25.000-40.000 đồng/kg. Thời điểm đầu mùa, mơ xanh ít và khan hiếm, 1kg mơ có thể lên tới 80.000 đồng.

Những tác dụng của quả mơ với sức khoẻ

Tăng cường sức khỏe xương: Quả mơ chứa hầu hết các khoáng chất quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương như canxi, phốt pho, mangan, sắt và đồng. Nhờ đó, việc bổ sung mơ vào chế độ ăn hằng ngày có thể hỗ trợ xương phát triển khỏe mạnh, duy trì mật độ xương ổn định và hạn chế các bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi như loãng xương hay xương giòn.

Cải thiện sức khỏe đường ruột: Mơ là nguồn chất xơ dồi dào, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Loại quả này chứa cả chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan, mang đến tác dụng làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột và giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn.

Giàu chất chống oxy hóa: Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, mơ còn nổi bật với lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh mẽ như beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe thị giác: Mơ chứa nhiều vitamin A, beta-carotene và các carotenoid khác, là loại quả lý tưởng cho sức khỏe của mắt. Lutein tốt cho võng mạc và thủy tinh thể, trong khi carotenoid và vitamin E cải thiện thị lực nói chung. Những chất dinh dưỡng này cũng có lợi trong việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ô mai mơ.

Tốt cho da: Các chất chống oxy hóa trong quả mơ, chẳng hạn như vitamin E và vitamin C, được biết đến nhiều với công dụng làm đẹp da. Chúng có thể giúp bảo vệ tế bào da khỏi bức xạ tia cực tím (UV), ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn sớm và cải thiện độ mềm mại của da. Beta-carotene là một chất chống oxy hóa khác trong quả mơ giúp bảo vệ da khỏi cháy nắng và các tác hại của tia UV khác.

Mơ cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp giữ ẩm cho làn da của bạn với hàm lượng nước cao. Một cốc mơ tương đương khoảng 2/3 cốc nước.

Ổn định huyết áp: Nước mơ là nguồn cung cấp kali tự nhiên, giúp giãn nở mạch máu, ổn định huyết áp và cân bằng điện giải. Việc bổ sung đủ kali hằng ngày còn mang lại lợi ích lớn cho tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái thủy phân tốt.

Bảo vệ gan: Theo một số nghiên cứu, mơ có thể giúp bảo vệ gan khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Trong một nghiên cứu trên động vật, những con chuột được cho uống rượu cùng với mơ cho thấy men gan và mức độ dấu hiệu viêm thấp hơn so với những con được cho uống rượu nhưng không có mơ. Nó cho thấy rằng nó có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan vì hàm lượng chất chống oxy hóa cao tự nhiên của chúng.

Nước mơ là nguồn cung cấp kali tự nhiên.

Chứa nhiều kali giúp cân bằng điện giải: Mơ rất giàu kali, một loại khoáng chất có chức năng như một chất điện giải. Nó chịu trách nhiệm truyền các thông điệp thần kinh, điều chỉnh các cơn co cơ và duy trì trạng thái cân bằng chất lỏng trong cơ thể bạn.

Hai quả mơ (70 gram) chứa 181mg kali, cung cấp 4% nhu cầu khoáng chất này trong ngày. Vì kali hoạt động song song với muối để duy trì sự cân bằng chất lỏng, nên một lượng vừa đủ có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Lưu ý: Một số người có thể bị dị ứng với quả mơ khô. Sulfite, có trong hầu hết các loại thực phẩm khô, có thể gây ra cơn hen. Ngoài ra, khi ăn mơ, cần bỏ hạt (chứa chất độc amygdalin), rửa sạch lông tơ (gây ngứa), hạn chế ăn quá nhiều (chua hại răng, tính ấm gây nhiệt) và thận trọng nếu bị dị ứng đào, có bệnh dạ dày hoặc đường huyết cao; nên ăn cả vỏ để tận dụng chất chống oxy hóa nhưng ngâm kỹ.

(theo baophunuthudo, suckhoedoisong )