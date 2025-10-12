1 việc CẦN PHẢI LÀM trước khi bôi kem chống nắng để chống UV, bảo vệ collagen nhưng chị em càng có tuổi càng dễ quên

Kem chống nắng có vai trò không hề nhỏ đối với việc chống lại lão hóa, bảo vệ làn da. Nhất là với phụ nữ sau tuổi 30, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Giai đoạn này, hormone estrogen suy giảm khiến da mỏng, khô và nhạy cảm hơn với tia cực tím. Khi hàng rào bảo vệ da yếu đi, tia UV dễ phá hủy collagen và elastin, làm da nhanh chảy xệ, sạm nám. Việc dùng kem chống nắng đều đặn giúp làm chậm lão hóa, giảm nguy cơ ung thư da và duy trì làn da săn chắc, tươi trẻ lâu hơn.

1 việc cực kỳ quan trọng trước khi bôi kem chống nắng nhưng ít chị em chú ý

Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên nên thoa kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF 30 hoặc cao hơn. Các tia có hại của mặt trời có thể xuyên qua làn da của bạn ngay cả trong những ngày nhiều mây. Vì vậy, ngay cả khi bạn có ý định ra ngoài trong thời gian ngắn, bạn cũng nên tập thói quen thoa kem chống nắng hàng ngày cho da mặt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không ít chị em chăm chỉ bôi kem chống nắng hàng ngày nhưng da vẫn sạm và khô, lão hóa nhanh, giảm đàn hồi. Nguyên nhân có thể chẳng nằm ở việc chọn sai loại kem chống nắng mà vì cách bôi chưa đúng, cách bước hỗ trợ chưa đủ. Nếu muốn kem chống nắng đạt hiệu quả tối đa, tăng hiệu quả chống lão hóa và bảo vệ collagen trong da thì có 1 việc chúng ta cần làm trước khi bôi kem chống nắng. Đó là bôi kem dưỡng ẩm trước, dù chỉ là một lớp mỏng.

Lý do kem dưỡng ẩm cực quan trọng trước khi bôi kem chống nắng

Nếu bôi kem chống nắng trực tiếp lên làn da khô, các hoạt chất bảo vệ sẽ không bám đều, khiến hiệu quả chống tia UV giảm đáng kể và collagen bị tổn thương nhanh hơn. Lâu dần, da sẽ trở nên sạm màu, mất đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Bước dưỡng ẩm trước giúp làn da mềm mượt, tạo lớp nền mịn để kem chống nắng thấm đều và hoạt động ổn định hơn. Các thành phần như vitamin C, E hoặc ceramide trong kem dưỡng còn hỗ trợ phục hồi hàng rào ẩm tự nhiên, giúp da giữ nước tốt hơn và tăng sức chống chịu trước các gốc tự do gây lão hóa.

Ngoài ra, việc bôi kem dưỡng vài phút trước khi chống nắng còn giúp khóa ẩm và ổn định cấu trúc da. Khi đó, kem chống nắng phủ lên trên sẽ trở thành “áo giáp” bảo vệ hoàn hảo, ngăn tia UV phá hủy collagen và gây nám.

Với phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, đây là bước đặc biệt quan trọng vì nội tiết suy giảm khiến da khô, mỏng và nhạy cảm hơn, dễ bị ánh nắng tấn công và lão hóa nhanh hơn. Sự không đồng đều của màu da, cấu trúc da cũng cần tăng độ ẩm để giữ kem chống nắng lâu hơn, không loang lổ.

Bôi kem dưỡng bao lâu thì bôi kem chống nắng?

Không có con số chính xác, nhưng tổng hợp theo kinh nghiệm của các chuyên gia da liễu, bạn nên chờ khoảng 3 đến 5 phút để kem dưỡng thẩm thấu hoàn toàn. Sau đó, thoa đều kem chống nắng lên da, tránh việc trộn hai sản phẩm cùng lúc vì sẽ làm giảm hiệu quả của cả hai. Trước khi bôi kem dưỡng và kem chống nắng, phải lưu ý làm sạch da nhưng không chà xát mạnh. Tốt nhất là dùng thêm cả nước hoa hồng hoặc serum với lượng mỏng.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, với phụ nữ tiền mãn kinh, da dễ nhạy cảm và xuất hiện vết thâm nám. Vì vậy, nên chọn loại kem dưỡng dịu nhẹ, có chứa ceramide hoặc hyaluronic acid giúp cấp ẩm mà không gây bít tắc lỗ chân lông.

Với kem chống nắng cũng cần lưu ý là chọn loại phù hợp, SPF từ 30 trở lên, PA+++ hoặc cao hơn để bảo vệ tối đa khỏi tia UVA và UVB. Cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút và bôi lại mỗi 4 - 5 giờ, nhất là nếu ra mồ hôi hoặc tiếp xúc nước. Bên cạnh dưỡng da, chị em cần uống đủ nước, ngủ sớm, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều đường để làn da chậm lão hóa.

Nguồn và ảnh: Verywell Health, EDH