3 thực phẩm bổ sung androgen, giúp chị em sau 35 tuổi da mịn màng, đủ ẩm, sắc diện tươi tắn

Bước qua tuổi 35, cơ thể người phụ nữ bắt đầu một cuộc “chuyển mình thầm lặng”. Làn da dần khô sạm, sức khỏe và tinh thần cũng không còn dồi dào như trước. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự thay đổi của hormone nữ (estrogen), mà còn là do suy giảm hormone nam (androgen), yếu tố thường bị bỏ quên nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ.

Ít ai biết rằng phụ nữ cũng có androgen (như testosterone), loại hormone giúp duy trì cơ bắp, năng lượng sống, ham muốn và cả độ căng mịn của làn da. Khi bước sang tuổi trung niên, lượng androgen tự nhiên giảm đi, kéo theo làn da khô hơn, người mệt mỏi, dễ tăng cân và thiếu sức sống.

Vì vậy, đừng tiếc đầu tư cho chính mình. Bởi người phụ nữ biết chăm mình, mới là người thật sự biết chăm nhà. Dưới đây là 3 nhóm thực phẩm được các chuyên gia khuyên nên bổ sung đều đặn, giúp cân bằng nội tiết, nuôi dưỡng cơ thể và giữ gìn vẻ tươi trẻ.

1. Thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành không trực tiếp bổ sung hormone, mà nhờ chứa isoflavone (phytoestrogen – estrogen thực vật) giúp cân bằng nội tiết một cách thông minh. Khi hormone trong cơ thể giảm, isoflavone sẽ hỗ trợ bổ sung nhẹ; còn khi tăng cao, nó lại giúp điều hòa, tránh rối loạn. Ngoài ra, hợp chất này còn giúp giữ ẩm cho da, làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

2. Các loại hạt và hạt giống

Kẽm (Zinc) là yếu tố quan trọng giúp tổng hợp hormone testosterone, còn Omega-3 trong hạt giúp xây dựng màng tế bào khỏe mạnh, như một “bức tường giữ ẩm” tự nhiên cho làn da. Mỗi ngày chỉ cần một nắm nhỏ là đã đủ để tiếp thêm năng lượng và chống oxy hóa cho cơ thể.

3. Hải sản giàu kẽm

Nếu bạn thấy ăn chay lâu mà chưa thấy hiệu quả rõ, hãy thử thêm hàu, sò, tôm, nghêu vào thực đơn. Đây là những “kho kẽm tự nhiên” giúp duy trì hormone ổn định, cải thiện sinh lực và làn da. Đồng thời, protein và khoáng chất trong hải sản giúp cơ thể săn chắc, da dẻ hồng hào.

Sau tuổi 35, vẻ đẹp không nằm ở quần áo đắt tiền hay túi xách hàng hiệu, mà ở sự rạng rỡ và năng lượng từ bên trong. Hãy để ba nhóm thực phẩm trên trở thành “bạn đồng hành” trong mỗi bữa ăn. Bởi khi bạn khỏe mạnh, tươi tắn và hạnh phúc, cả gia đình cũng sẽ ấm áp và vui vẻ hơn.

Nguồn và ảnh: QQ