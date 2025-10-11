Tại sao không nên uống nước đóng chai sau khi hết hạn?

Nước khoáng đóng chai thường có hạn sử dụng tốt nhất là khoảng 18 tháng đến hai năm, nhưng ngày này không thực sự đề cập đến nước mà là đến chai nhựa.

Trong thời gian này, nước vẫn giữ được hương vị và chất lượng, nhưng việc uống nước sau ngày hết hạn sử dụng có thể khiến người uống có nguy cơ cao nuốt phải các hạt vi nhựa có hại có liên quan đến các trường hợp ung thư ruột, tổn thương não và vô sinh.

Trong khi các chuyên gia tại Hội đồng Thủy hóa Tự nhiên khẳng định rằng nước vẫn an toàn để uống sau ngày này, những người khác lại cho rằng các hạt vi nhựa có hại có thể xâm nhập vào nước ngay từ khâu sản xuất và số lượng sẽ tăng lên khi nhựa phân hủy theo thời gian.

Vi nhựa là những mảnh nhựa cực nhỏ có kích thước chỉ khoảng hai micromet, khoảng hai nghìn milimét.

Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra vi nhựa trong mô phổi, nhau thai, sữa mẹ và thậm chí cả máu của con người, làm dấy lên lo ngại về khả năng xâm nhập sâu của chúng vào cơ thể.

Tiến sĩ Sherri Mason, một nhà nghiên cứu hàng đầu về ô nhiễm nhựa nước ngọt làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết: 'Có mối liên hệ giữa sự gia tăng một số loại ung thư, giảm số lượng tinh trùng và sự gia tăng các tình trạng như ADHD và tự kỷ. Chúng tôi biết rằng chúng có liên quan đến các hóa chất tổng hợp trong môi trường và chúng tôi biết rằng nhựa đang cung cấp một phương tiện để đưa các hóa chất đó vào cơ thể chúng ta'.

Trong khi Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu khẳng định rằng hầu hết các hạt vi nhựa đều được cơ thể đào thải ra ngoài, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng một số hạt có thể xâm nhập vào máu và bám vào các cơ quan quan trọng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng có liên quan đến độc tính thần kinh, tình trạng viêm mãn tính và rối loạn hormone và quá trình trao đổi chất.

Một nghiên cứu mới do Sara Sajedi, chuyên gia quản lý môi trường hàng đầu tại Đại học Concordia, dẫn đầu đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên uống nước đóng chai - trước ngày hết hạn - sẽ tiêu thụ nhiều hơn khoảng 900.000 hạt vi nhựa mỗi năm so với những người uống nước máy.

Sajedi mô tả những rủi ro về sức khỏe do chai nhựa dùng một lần gây ra là 'nghiêm trọng' và kêu gọi nâng cao nhận thức về những gì bà mô tả là 'vấn đề cấp bách'.

Bà cho biết: 'Vi nhựa cũng có thể góp phần gây ra chứng loạn khuẩn đường ruột, phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột và có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp khi hít phải. Những rủi ro sức khỏe mãn tính trên diện rộng này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết và giải quyết tác động của nano và vi nhựa để bảo vệ sức khỏe con người'.

Các chuyên gia cũng lo ngại rằng việc uống nước đóng chai sau ngày hết hạn sử dụng có thể khiến nước trở nên khó uống, vì các hạt polyethylene terephthalate (PET) sẽ phân hủy theo thời gian, ảnh hưởng đến hương vị và mùi của nước.

Tuy nhiên, người ta cho rằng các hạt PET không chứa các hóa chất gây hại cho sức khỏe của chúng ta như phthalate hoặc BPA.

Nhưng nếu chai nhựa được lưu trữ trong môi trường nóng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc để cạnh các hóa chất có mùi mạnh, chất lượng của nhựa có thể bị phân hủy nhanh hơn và làm ô nhiễm nước bên trong.

Nhựa PET cũng thoáng khí, nghĩa là theo thời gian, một lượng nhỏ nước có thể bốc hơi ra khỏi chai, tạo điều kiện cho các hạt ô nhiễm xâm nhập trực tiếp vào nguồn.

Thông tin này xuất hiện sau một nghiên cứu gây sốc vào đầu tuần cho thấy vi nhựa được sử dụng trong bao bì thực phẩm có thể gây hại cho đường ruột - làm tăng nguy cơ ung thư ruột và trầm cảm.

Nguồn và ảnh: Daily Mail