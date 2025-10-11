Thanh niên nhập viện sau bữa lẩu nướng, bác sĩ rút ra thứ chất lỏng khiến ai cũng rùng mình

Sau hai ngày liên tiếp ăn lẩu nướng , anh Trần bắt đầu đau bụng dữ dội, cơn đau lan khắp bụng và lưng. Gia đình hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Khi bác sĩ rút máu để xét nghiệm, ai nấy đều sửng sốt, máu của anh có màu trắng đục như sữa . Kết quả cho thấy anh mắc viêm tụy cấp do mỡ máu cao (tăng triglycerid máu cấp tính) , phải chuyển ngay vào phòng hồi sức tích cực để điều trị.

Bác sĩ cho biết, chỉ chậm vài tiếng nữa thôi, tình trạng của bệnh nhân có thể đã nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglycerid lên tới 82,46 mmol/L , cao gấp 48 lần mức bình thường , còn cholesterol cũng vượt xa ngưỡng an toàn.

Theo Bệnh viện số 2 Ninh Ba (Trung Quốc), chỉ trong kỳ nghỉ lễ, họ đã tiếp nhận 4 ca viêm tụy cấp do mỡ máu cao , đa số là người trẻ ở độ tuổi 30. Tất cả đều có điểm chung: ăn uống vô độ, nhiều dầu mỡ, rượu bia và đồ nướng.

Bác sĩ Đỗ Lực Văn, Phó trưởng khoa Cấp cứu, cảnh báo: “Trước đây, bệnh nhân viêm tụy chủ yếu là người trung niên. Giờ đây, giới trẻ mắc bệnh này ngày càng nhiều , thậm chí có người chưa đến 30 tuổi”.

Ông cho biết, các bệnh nhân trẻ mắc “viêm tụy do mỡ máu cao” thường có lối sống thiếu lành mạnh : uống nước ngọt, trà sữa thay cho nước lọc; chuộng đồ chiên rán, lẩu cay; ít vận động, thừa cân. Lâu ngày, những thói quen này khiến chức năng chuyển hóa của gan rối loạn , mỡ trong máu tăng cao, gây tắc nghẽn vi mạch tụy và dẫn tới viêm tụy cấp, căn bệnh có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia gọi hiện tượng máu chuyển sang màu trắng đục là “huyết tương sữa” . Bác sĩ Lý Trác Quảng, Giám đốc Y khoa Trung tâm Truyền máu Hồng Kông (Trung Quốc), cho biết: “Đây là hậu quả của việc ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ. Máu vốn có màu vàng nhạt trong suốt, nhưng khi chất béo tích tụ quá mức, nó sẽ đặc quánh, biến thành màu trắng sữa”.

Điều đáng sợ hơn, loại “máu sữa” này có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nếu không được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo: trong các dịp lễ, đừng để bữa ăn vui trở thành “án tử” cho lá tụy . Hãy hạn chế thịt mỡ, nước lẩu cay, đồ chiên và bia rượu , thay vào đó là rau xanh, nước lọc hoặc nước chanh . Sau bữa ăn, nên đi lại nhẹ nhàng, không nằm ngay để hỗ trợ tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: TOPick