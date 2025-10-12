2 nàng thơ của phim giờ vàng VTV da trắng mịn, hóa ra đều cùng làm 1 việc

Trên màn ảnh nhỏ giờ vàng của VTV, 2 cái tên Việt Hoa và Quỳnh Kool không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, lối thoại duyên dáng mà còn khiến người xem không thể rời mắt khỏi làn da trắng mịn, căng mọng như sương mai. Mỗi lần xuất hiện, cả hai đều toả sáng với thần thái trong trẻo, làn da như phát sáng dưới ánh đèn.

Phía sau vẻ đẹp ấy không chỉ là gen tốt hay may mắn trời phú, mà còn là bí quyết chăm sóc da cực kỳ kỷ luật: Không bao giờ quên kem chống nắng vào ban ngày, che chắn kỹ lưỡng khi ra đường, dưỡng da đủ bước mỗi tối, đặc biệt là liệu trình tắm trắng an toàn, hiệu quả mang tên White Proteinic DNA - bí mật giúp họ giữ làn da trắng mịn "không tỳ vết" ngay cả khi lịch quay dày đặc.

Việt Hoa và Quỳnh Kool sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết nhờ lựa chọn phương pháp tắm trắng nào?

Nói về làn da, cả Việt Hoa và Quỳnh Kool đều chia sẻ chung một quan điểm: "Đẹp là phải an toàn, trắng là phải khỏe từ bên trong". Vì vậy, họ nói không hoàn toàn với kem trộn, truyền trắng, hay các liệu pháp bong tróc, tẩy da cực đoan.

Thay vào đó, cả hai lựa chọn phương pháp White Proteinic DNA, một bước tiến mới trong công nghệ làm trắng được đánh giá là đỉnh cao năm 2025 bởi tính hiệu quả và độ an toàn vượt trội.

Liệu trình này hoạt động dựa trên nguyên tắc kích trắng nội sinh, nuôi dưỡng và tái tạo tế bào da từ tầng hạ bì, nhờ đó mang lại làn da trắng mịn, căng bóng, đều màu và khỏe mạnh tự nhiên.

Tác dụng nổi bật của White Proteinic DNA gồm:

- Dưỡng trắng sâu từ lớp hạ bì: Kích hoạt quá trình tái tạo da, làm sáng đều màu từ bên trong thay vì chỉ làm trắng bề mặt.

- Cấp ẩm đa tầng - thu nhỏ lỗ chân lông: Da trở nên mềm mịn, đàn hồi, luôn trong trạng thái "ngậm nước".

- Trắng nhanh, an toàn chỉ sau 4-5 buổi: Cải thiện tông da rõ rệt nhưng không gây kích ứng, không bong tróc.

- Thải độc da + ủ tinh chất Niacinamide tinh khiết: Giúp làm dịu, tái sinh tế bào, xóa mờ sạm nám.

- Tăng hoạt tính chống oxy hóa: Làm chậm lão hóa, giúp da căng bóng, trẻ trung hơn mỗi ngày.

- Kích trắng nội sinh + hủy mỡ dưới da: Làn da săn chắc, mịn màng, giảm hẳn hiện tượng "vỏ cam" ở vùng đùi, bắp tay, mông.

Đặc biệt, quy trình detox chuyên sâu toàn thân là điểm khác biệt giúp White Proteinic DNA được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng. Liệu trình này giúp loại bỏ 100% sắc tố gây đen sạm, khử độc da, đồng thời kích hoạt cơ chế tự phục hồi của da. Nhờ vậy, da trắng nhanh, đều màu mà vẫn giữ độ ẩm mượt tự nhiên, không gặp tình trạng xỉn màu theo thời gian.

Không chỉ giúp "trắng", công nghệ này còn mang đến hiệu ứng da gương - glass skin: Bề mặt da mịn, căng, phản chiếu ánh sáng nhẹ như phủ sương, điều mà ánh đèn sân khấu luôn "ưu ái" khi các nữ diễn viên lên hình.

Lưu ý từ chuyên gia trước khi tắm trắng để da trắng mịn và an toàn

Theo các chuyên gia da liễu, dù áp dụng công nghệ tiên tiến đến đâu, tắm trắng chỉ thật sự hiệu quả khi làn da được chuẩn bị đúng cách.

Một số lưu ý bạn nên ghi nhớ trước khi bắt đầu liệu trình:

- Tẩy tế bào chết định kỳ 2 lần/tuần: Giúp tinh chất thẩm thấu sâu, tránh tích tụ sừng già gây bí da.

- Dưỡng ẩm kỹ trước và sau tắm trắng: Độ ẩm giúp da hấp thu dưỡng chất tốt hơn và hạn chế kích ứng.

- Luôn chống nắng toàn thân: Dù da có trắng đến đâu, nếu không bảo vệ khỏi tia UV thì sắc tố melanin vẫn tái sinh và khiến da sạm trở lại.

- Chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ da liễu giám sát: Bởi làn da mỗi người có đặc tính khác nhau, cần được thăm khám kỹ để chọn liệu trình phù hợp.

(Nguồn ảnh: FB)