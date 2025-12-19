Loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, đầu bảng ở quê mọc um tùm bờ rào

Một số loại rau rất quen thuộc đối với người Việt, chúng mọc dại khắp nơi nhưng không nhiều người thích món ăn từ loại rau này, trong khi đó theo các chuyên gia, loại rau này có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với cho sức khỏe.

Loại cây giá rẻ nhưng nhiều công dụng đối với sức khỏe nhắc đến ở đây là cây mơ lông. Đây là một loại thân leo mọc phổ biến ở khắp các vùng miền. Lá mơ lông vốn là một loại rau gia vị được ăn kèm với nhiều món ăn khác nhau và cũng là thảo dược quý chữa bệnh.

Lá mơ ở Việt Nam còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.

Mơ lông còn có tên khác là mơ tam thể, dây mơ lông, dây mơ tròn, ngưu bì đống (tên Trung Quốc). Tên khoa học Paederia tomentosa L. thuộc họ Cà phê Rubiaceae. Cây mơ tam thể là một thứ cây leo, lá mọc đối, hình trứng hay mác dài, gốc lá tròn hay hình tim, cuống dài, mặt lá hay bị nấm Aecidium paederiae ăn hại.

Cây mơ lông mọc hoang ở những hàng rào, nhiều nơi trong nước ta. Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

Theo các nghiên cứu y học hiện đại trong toàn cây mơ lông có chứa các chất như ginsenoside, alkaloid, oleanolic acid, dịch chiết của cây này khi tiêm vào khoang bụng chuột có tác dụng giảm đau rõ rệt, so với morphin thì tác dụng giảm đau đến chậm hơn nhưng kéo dài hơn.

- Kháng khuẩn: Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống co giật, an thần, gây tê cục bộ, giảm áp suất và giải độc chất hữu cơ phosphate ở động vật. Cây cũng có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus nhất định.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh được thân cây mơ lông có hiệu quả tốt trong điều trị các trường hợp viêm tủy xương mạn tính, ho gà, đau răng, chấn thương, nhọt, viêm mô tế bào, sa trực tràng ở trẻ em, viêm gan, vàng da…

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Loại lá này chứa các enzym giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Do có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, vì thế mơ lông không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn được mệnh danh là "thần dược" chữa bệnh tiêu chảy và các bệnh khác.

Các hoạt chất trong lá mơ lông có tác dụng kháng viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràng. Loại thảo mộc này còn có tác dụng làm giảm co thắt ruột, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng.

- Tốt cho xương khớp: Bên cạnh đó, lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm giúp giảm viêm khớp, giảm sưng tấy, từ đó giảm đau nhức hiệu quả. Mơ lông được nhiều người cho là vị thuốc "cứu tinh" cho các bệnh đau nhức xương khớp ở người già.

- Giàu chất dinh dưỡng: Lá mơ lông đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, magie, mangan,... cần thiết cho quá trình tái tạo sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

- Chống viêm: Nghiên cứu chứng minh rằng lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm, kháng khuẩn như flavonoid, polyphenol, giúp giảm viêm họng, ho, sổ mũi, các triệu chứng thường gặp của bệnh cảm lạnh.

- Tăng cường sức đề kháng: Lá mơ lông cũng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi khi bị sốt, cảm lạnh. Các chất kháng khuẩn trong lá mơ lông giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nước sắc từ lá mơ lông có tác dụng sát trùng, khử mùi hôi miệng hiệu quả.

Lá mơ là loại rau dễ tìm, thậm chí mọc dại nhiều nên không lo bị phun hóa chất hay thuốc trừ sâu.

- Thanh nhiệt giải độc: Dùng 30g lá mơ lông tươi, kết hợp với 20g rau diếp cá, 15g rau má. Các loại lá trên rửa sạch, giã hoặc xay lấy nước uống. Có thể uống 1 lần/ngày để tăng cường hiệu quả thanh nhiệt, giải độc.

- Mẹo hay trị bệnh đau dạ dày bằng lá mơ: Chuẩn bị 20 – 30g lá, rửa sạch rồi giã lấy nước cốt uống hết 1 lần. Áp dụng hàng ngày cho đến khi giảm triệu chứng.

- Chữa ăn không tiêu dẫn đến đau tức ở vùng thượng vị: Chuẩn bị 30 – 60g thân và rễ tươi rồi sắc nước uống làm 3 lần. Sử dụng mỗi ngày 1 thang đến khi khỏi bệnh.

- Chữa ăn uống lâu tiêu: Chuẩn bị 1 nắm lá mơ lông rồi rửa sạch với nước muối, sau đó ăn sống kèm với thịt cá trong bữa ăn hoặc giã lấy nước cốt uống. Duy trì liên tục vài ngày sẽ thấy cải thiện triệu chứng.

- Mẹo hay giảm các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy bằng lá mơ: Lá cây mơ lông giảm các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và viêm đại tràng: Lấy khoảng 15 - 20 lá mơ lông tươi, rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn, sau đó vắt lấy nước uống. Uống mỗi ngày 1 - 2 lần trước bữa ăn.

- Trị ho hiệu quả: Thân cây mơ lông giúp thanh nhiệt, hóa đàm và giảm ho, đặc biệt trong các trường hợp ho có đờm do nhiệt. Ngoài ra, lấy lá mơ lông tươi, rửa sạch, nấu lấy nước uống. Uống 1 - 2 lần mỗi ngày giúp giảm ho và cải thiện tình trạng viêm họng.

Theo thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, mơ lông là một loại thảo dược quen thuộc và tương đối an toàn, có hiệu quả trong điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất, tránh những tác dụng không mong muốn, trước khi sử dụng chúng ta vẫn nên tham khảo ý kiến thầy thuốc, chuyên gia để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.