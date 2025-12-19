Cấp cứu thành công bệnh nhân sốc nhiễm trùng nặng kèm nhiều bệnh nền

Bệnh nhân bệnh nhân L.T.Đ. (73 tuổi), có nhiều bệnh nền nghiêm trọng gồm suy thượng thận, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, liệt cơ bàng quang và đang được đặt sonde tiểu qua da. Trước khi nhập viện vài ngày, bệnh nhân xuất hiện ho, đau bụng, nôn ói, tình trạng diễn tiến nặng dần.

Khi nhập Trung tâm Y tế khu vực Thuận Nam, bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là ca bệnh đòi hỏi xử trí khẩn cấp, theo dõi sát và phối hợp điều trị đa chuyên khoa, trong điều kiện của y tế tuyến cơ sở.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã tư vấn chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để có điều kiện điều trị chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình không cho phép, người nhà lựa chọn tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận Nam.

Theo BSCKI Não Thành Hòa - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Khám bệnh - Hồi sức Cấp cứu, sốc nhiễm trùng là bệnh lý rất phức tạp, đòi hỏi sử dụng nhiều thuốc, xét nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu. Ngay cả tại các cơ sở y tế lớn, việc điều trị cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa chắc đạt kết quả như mong muốn.

Với phác đồ điều trị tích cực, theo dõi sát huyết động, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc toàn diện, bệnh nhân đã từng bước vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tình trạng huyết động ổn định trở lại, các chức năng sống cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt và được xuất viện an toàn. Ca cấp cứu thành công này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của y tế tuyến cơ sở trong công tác cấp cứu, hồi sức và điều trị các bệnh lý nặng, phức tạp, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân ngay tại địa phương.