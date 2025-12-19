Mỹ phát triển vắc-xin ung thư mRNA dựa trên "dư âm" COVID-19

Trên tạp chí khoa học Theranostics, PGS Yuan Wan từ Đại học Binghamton (Mỹ) cho biết ông và các cộng sự đang phát triển một phương pháp điều trị ung thư hữu hiệu hơn dựa vào công nghệ vắc-xin mRNA.

"Chúng tôi huấn luyện hệ thống miễn dịch bằng cách sử dụng các dấu ấn từ khối u. Khi các tế bào ung thư mang dấu ấn đó xuất hiện, phản ứng miễn dịch tự nhiên có thể nhận biết và tiêu diệt chúng" - PGS Wan nói với News Medical.

Vắc-xin ung thư mRNA mới đang được phát triển dựa trên protein gai của virus SARS-CoV-2 - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Các tác giả cho biết vắc-xin ung thư mRNA được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm khoa học thu được từ vắc-xin COVID-19.

Thay vì sử dụng phiên bản virus hoặc vi khuẩn đã chết hoặc suy yếu, vắc-xin mRNA hướng dẫn các tế bào khối u sản xuất một loại protein giống với loại protein mà tác nhân gây bệnh không mong muốn sẽ tạo ra.

Trong loại vắc-xin này, protein gai từ virus SARS-CoV-2 sẽ phát triển trên thành tế bào ung thư.

PGS Wan giải thích: "Khi chúng liên kết với bề mặt khối u, chúng sẽ xâm nhập vào khối u và giải phóng mRNA để biểu hiện các protein gai. Các protein gai này kích thích hiệu quả phản ứng miễn dịch của cơ thể. Cuối cùng, hệ thống miễn dịch được kích hoạt sẽ nhận diện cụ thể các khối u được đánh dấu bằng protein gai này và tiêu diệt chúng".

Phương pháp này đã tận dụng tình trạng sau đại dịch COVID-19, khi cơ thể hầu hết mọi người đều đã có trí nhớ miễn dịch đối với loại protein gai này.

Vì vậy, nếu một tế bào khối u được tạo ra để biểu hiện cùng loại protein gai đó, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ nhanh chóng triển khai một cuộc tấn công.

Vắc-xin này cũng được vận chuyển đến các tế bào thông qua các hạt nano được thiết kế riêng nhằm vượt qua các rào cản mà những phương pháp hóa trị ung thư trước đây gặp phải.

Phương pháp mới hiện đã được thử nghiệm trên các tế bào trong phòng thí nghiệm. Vẫn còn một chặng đường dài, nhưng các kết quả ban đầu rất hứa hẹn.

"Các phương pháp điều trị bằng mRNA này có thể là chìa khóa cho nhiều vấn đề y tế phổ biến, chẳng hạn như bệnh truyền nhiễm, ung thư và điều hòa miễn dịch" - PGS Wan cho biết.