Có một thực tế ngày càng đáng lo: Mỡ máu cao không còn là "đặc quyền" của người thừa cân, béo phì. Rất nhiều người trông gọn gàng, sinh hoạt bình thường, thậm chí chăm vận động, vẫn bất ngờ phát hiện cholesterol và triglyceride vượt ngưỡng an toàn khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Các chuyên gia tim mạch gọi đây là nhóm "mỡ máu cao thầm lặng". Không gây đau, không có triệu chứng rõ ràng, nhưng lại âm thầm làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Bên cạnh yếu tố di truyền, stress, thiếu ngủ, chế độ ăn uống chính là "mắt xích" quan trọng nhất có thể điều chỉnh được.

Tin vui là: Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ mạch máu mỗi ngày bằng những thực phẩm quen thuộc, nếu biết lựa chọn và sử dụng đúng cách.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lipid máu, giảm viêm và duy trì độ đàn hồi của mạch máu.

Trong số đó, súp lơ, rau bina và đậu đỏ là 3 thực phẩm được nhiều nghiên cứu khoa học đánh giá cao. Đây cũng là những thực phẩm được các bác sĩ ăn thường xuyên để bảo vệ mạch máu.

Súp lơ

Súp lơ (đặc biệt là súp lơ xanh) thường bị xem là món rau phụ, nhưng thực chất lại là một trong những thực phẩm bảo vệ tim mạch mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition, súp lơ chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) từ ruột vào máu. Đồng thời, loại rau này còn giàu sulforaphane, hợp chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế quá trình viêm và làm chậm sự hình thành mảng xơ vữa.

Không chỉ vậy, súp lơ còn cung cấp vitamin C, vitamin K và kali ,những vi chất cần thiết để:

Duy trì độ bền thành mạch

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Giảm nguy cơ đông máu bất thường

Ăn súp lơ hấp, xào nhanh hoặc trộn salad vài lần mỗi tuần được xem là thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho mạch máu.

Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) từ lâu đã được các chuyên gia dinh dưỡng xếp vào nhóm "rau xanh vàng" nên ăn thường xuyên để bảo vệ tim mạch.

Theo dữ liệu từ Harvard T.H. Chan School of Public Health, rau bina rất giàu:

Chất xơ: Hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần

Magie và kali: Giúp điều hòa huyết áp

Nitrat tự nhiên: Cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giúp mạch giãn nở linh hoạt hơn

Đặc biệt, rau bina chứa nhiều lutein và beta-carotene, các chất chống oxy hóa giúp ngăn cholesterol bị oxy hóa, một bước quan trọng trong quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch.

Việc bổ sung rau bina vào bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp kiểm soát mỡ máu, mà còn hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả hơn, cơ thể nhẹ nhõm, ít mệt mỏi.

Đậu đỏ

Ít người biết rằng đậu đỏ không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có lợi rõ rệt cho mạch máu.

Theo American Journal of Clinical Nutrition, các loại đậu nói chung và đậu đỏ nói riêng rất giàu chất xơ hòa tan và protein thực vật, giúp:

Giảm LDL-cholesterol

Ổn định đường huyết

Hạn chế tích tụ mỡ trong máu

Đậu đỏ còn chứa polyphenol và anthocyanin, các hợp chất chống oxy hóa có khả năng giảm viêm toàn thân, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Không những vậy, ăn đậu đỏ thường xuyên còn giúp kiểm soát cân nặng, giảm áp lực chuyển hóa lên gan, cơ quan đóng vai trò trung tâm trong việc điều hòa mỡ máu.

Rau muống

Rau muống là loại rau xuất hiện quanh năm trên mâm cơm người Việt. Rẻ, dễ mua, dễ chế biến, nhưng lại thường bị "đánh giá thấp" về mặt dinh dưỡng. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy rau muống mang lại lợi ích đáng kể cho mạch máu và chuyển hóa mỡ máu, nếu được sử dụng đúng cách.

Theo dữ liệu từ USDA và các nghiên cứu đăng trên Journal of Food Composition and Analysis, rau muống chứa lượng chất xơ không hòa tan và hòa tan tương đối cao, giúp:

Giảm hấp thu cholesterol xấu tại ruột

Hỗ trợ đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể

Giảm áp lực lên gan và hệ mạch

Không chỉ vậy, rau muống còn giàu vitamin C, beta-carotene và flavonoid, các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, hạn chế quá trình viêm âm thầm và oxy hóa lipid, vốn là nền tảng của xơ vữa động mạch.

Một điểm đáng chú ý khác là hàm lượng kali và magie trong rau muống khá dồi dào. 2 khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc:

- Điều hòa huyết áp

- Giữ nhịp tim ổn định

- Duy trì độ đàn hồi của thành mạch

Đây cũng là lý do rau muống thường được khuyến nghị trong chế độ ăn lành mạnh cho người có nguy cơ rối loạn mỡ máu, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

