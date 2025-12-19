Từ bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ ung thư đầu cổ

Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh mạn tính đường hô hấp, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh không lây nhiễm như tim mạch và ung thư. Trong đó, ung thư đầu cổ là nhóm bệnh ác tính có tỷ lệ liên quan đến thuốc lá rất cao.

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, các bác sĩ từng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá và sử dụng rượu bia kéo dài. Một bệnh nhân hút thuốc suốt 20 năm, ban đầu chỉ rát lưỡi, đau khi ăn uống nhưng chủ quan không đi khám. Khi nhập viện, bệnh đã ở giai đoạn muộn, buộc phải cắt toàn bộ lưỡi và tạo hình lại để duy trì khả năng nói, nuốt.

Một trường hợp khác hút thuốc lá hơn 40 năm, từng nhiều lần đau kéo dài vùng hàm mặt. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân mắc u xương hàm, khối u đã xâm lấn khoang miệng, gây khó khăn lớn trong điều trị và sinh hoạt.

Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 85.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, tương đương hơn 230 ca tử vong mỗi ngày. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó hàng trăm chất gây hại và nhiều chất có khả năng gây ung thư. Không chỉ người hút thuốc, người hít phải khói thuốc thụ động, đặc biệt là trẻ em, cũng đối mặt với nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

BSCKII. Đinh Thị Hải Duyên, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất trong điều trị ung thư đầu cổ là phần lớn bệnh nhân đến viện muộn, khi khối u đã lan rộng, không còn khả năng điều trị triệt để. Các phương pháp phẫu thuật, xạ trị thường để lại di chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Theo bác sĩ, ung thư đầu cổ giai đoạn sớm dễ bị nhầm với các bệnh viêm nhiễm thông thường. Người dân cần đi khám khi có các dấu hiệu kéo dài trên 2-3 tuần như loét miệng không lành, khàn tiếng, đau họng, khó nuốt, hạch cổ to dần, sụt cân không rõ nguyên nhân.

"Thuốc lá và rượu bia đều gây tổn thương niêm mạc vùng đầu cổ. Khi sử dụng đồng thời, nguy cơ ung thư tăng lên rất nhiều", BSCKII Đinh Thị Hải Duyên nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, từ bỏ thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư đầu cổ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Ung thư hoàn toàn có thể phòng tránh nếu nói không với thuốc lá ngay từ hôm nay.