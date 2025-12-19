Top 4 bài tập đơn giản giúp tăng cường sức khỏe gan hiệu quả

Gan giúp giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng và duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, các yếu tố như chế độ ăn uống kém, lối sống ít vận động và uống quá nhiều rượu có thể gây áp lực lên gan, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

VTC News dẫn nguồn Aboluowang, ngoài ăn uống lành mạnh thì 4 bài tập dưới đây có thể giúp tăng cường sức khỏe gan.

Đi xe đạp

Đi xe đạp với cường độ vừa phải có thể tăng cường lưu thông máu. Đạp xe đều đặn thúc đẩy tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường lưu thông máu và oxy đến tế bào, do vậy nâng cao chức năng gan, thận và hệ tiêu hóa.

Khi đi xe đạp, chúng ta có thể giảm căng thẳng và gánh nặng tâm lý bằng cách tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của gan. Lý do, khi bạn bị căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến gan và hệ miễn dịch cơ thể.

Tập Yoga

Theo quan điểm của nhiều người, yoga có lẽ chỉ là phương pháp giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, lợi ích của nó còn vượt xa thế.

Yoga không chỉ cải thiện sự linh hoạt của cơ thể mà còn kích thích lưu thông máu đến gan, giúp giảm áp lực trao đổi chất cho gan và thúc đẩy chức năng giải độc của gan. Khi thực hiện các động tác yoga sẽ kích thích cơ thể tiết ra glutathione, chất tham gia vào quá trình giải độc gan và khử gốc tự do sinh ra tại gan. Vì vậy, nếu bạn là nhân viên văn phòng hoặc người phải duy trì một tư thế trong thời gian dài, hãy thử tập một vài động tác yoga đơn giản mỗi ngày để giúp gan thư giãn.

Bơi lội

Bơi lội thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể và cải thiện chức năng trao đổi chất, giải độc của gan thông qua các động tác phối hợp toàn thân.

Một điểm độc đáo của bơi lội là nó có thể rèn luyện hầu hết các nhóm cơ trên cơ thể, đặc biệt là các cơ ở vùng trung tâm và chi dưới. Việc rèn luyện các cơ này giúp đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, từ đó giảm gánh nặng cho gan, phòng gan nhiễm mỡ.

Chạy bộ chậm

Đi bộ nhanh hoặc chạy bộ chậm khoảng 30 phút/ngày có thể giúp cải thiện lưu thông máu và chức năng gan. Tập thường xuyên các bài tập này sẽ giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, nhờ đó ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

4 món ăn quen thuộc tốt cho gan

Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh lối sống lành mạnh, một số món ăn quen thuộc từ thực phẩm tự nhiên có thể góp phần bảo vệ gan hiệu quả.

Canh rau má

Theo Lao Động, rau má là loại rau dân dã nhưng giàu triterpenoids, hoạt chất có khả năng giảm viêm và chống oxy hóa. Theo Viện Dinh dưỡng Harvard (Mỹ), rau má giúp cải thiện dòng chảy tĩnh mạch và hỗ trợ giải độc nhẹ. Canh rau má nấu với thịt nạc hoặc tôm là món lành tính, phù hợp cho người muốn thanh lọc cơ thể và giảm tải áp lực cho gan.

Cá hồi áp chảo

Cá hồi chứa omega-3, chất béo lành mạnh giúp giảm mỡ gan và cải thiện độ nhạy insulin. Bác sĩ David Heber, chuyên gia dinh dưỡng của Đại học UCLA (Mỹ), cho biết: “Omega-3 giúp điều hòa mỡ máu và giảm viêm gan không do rượu, đặc biệt hữu ích với người có lối sống ít vận động hoặc thừa cân". Chế biến cá hồi áp chảo ít dầu, ăn kèm rau xanh giúp tăng hiệu quả bảo vệ gan.

Trứng luộc ăn kèm rau củ

Không ít người lo ngại trứng gây tăng cholesterol, nhưng nghiên cứu của Cleveland Clinic (Mỹ) khẳng định lượng choline tự nhiên trong trứng giúp gan phân giải chất béo tốt hơn, hạn chế tình trạng gan nhiễm mỡ. Trứng luộc kết hợp salad hoặc rau củ hấp vừa tiện lợi vừa hỗ trợ chức năng gan.

Cháo yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan, chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid ở gan. Theo chuyên san Nutrients, việc ăn yến mạch hàng ngày có thể giảm tích tụ mỡ gan và hỗ trợ hoạt động của men gan. Cháo yến mạch ăn sáng cùng trái cây ít đường là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến nghị.

Dù các món ăn nói trên có lợi, chuyên gia cũng lưu ý rằng chế độ dinh dưỡng chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm hạn chế rượu bia, đồ chiên rán và duy trì vận động đều đặn. Đây là nền tảng quan trọng để gan hoạt động bền bỉ và khỏe mạnh lâu dài.