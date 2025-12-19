Nối phần tay bị đứt lìa cho nam thanh niên 31 tuổi ở Khánh Hoà

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa nối lại thành công cổ tay bị đứt lìa cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân là L.Q.H (31 tuổi, ngụ xã Diên Khánh), nhập viện ngày 18-12, trong tình trạng đứt lìa cổ tay trái kèm theo nhiều vết thương phức tạp bàn tay phải; trong đó ngón thứ 3 có hai vết thương dài khoảng 3cm, ngón thứ 4 có một vết thương gần đứt lìa ngón và gãy đốt giữa. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu nối bằng kỹ thuật vi phẫu, phục hồi toàn bộ các cấu trúc bị tổn thương. Phẫu thuật viên chính là bác sĩ chuyên khoa II Lê Minh Hoan, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng.

Theo bác sĩ Hoan, ca bệnh có mức độ tổn thương phức tạp, thời gian phẫu thuật kéo dài. Việc thực hiện mổ nối đồng thời tất cả các cấu trúc bị tổn thương trong một cuộc mổ giúp bệnh nhân sớm phục hồi chức năng, hạn chế biến chứng dính gân.

"Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp tuyệt đối chính xác giữa các thành viên trong ê kíp" - bác sĩ Hoan chia sẻ.

Bệnh nhân được điều trị sau ca phẫu thuật thành công

Sau phẫu thuật, tình trạng phục hồi của bệnh nhân rất khả quan. Người bệnh đã cử động được chính xác tất cả các ngón tay và tiếp tục được hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay trái trong lúc xảy ra ẩu đả; phần tay trái bị đứt lìa đã được người nhà bảo quản đúng cách (trong túi kín, có đá lạnh), tạo điều kiện thuận lợi cho việc phẫu thuật nối lại.