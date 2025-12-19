Nối phần tay bị đứt lìa cho nam thanh niên 31 tuổi ở Khánh Hoà

K. Nam, Theo Người lao động 19:39 19/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay trái trong lúc xảy ra ẩu đả. Ca phẫu thuật thành công một phần nhờ phần tay trái bị đứt lìa được bảo quản đúng cách.

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa nối lại thành công cổ tay bị đứt lìa cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân là L.Q.H (31 tuổi, ngụ xã Diên Khánh), nhập viện ngày 18-12, trong tình trạng đứt lìa cổ tay trái kèm theo nhiều vết thương phức tạp bàn tay phải; trong đó ngón thứ 3 có hai vết thương dài khoảng 3cm, ngón thứ 4 có một vết thương gần đứt lìa ngón và gãy đốt giữa. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Nối phần tay bị đứt lìa cho nam thanh niên 31 tuổi ở Khánh Hoà- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu nối bằng kỹ thuật vi phẫu, phục hồi toàn bộ các cấu trúc bị tổn thương. Phẫu thuật viên chính là bác sĩ chuyên khoa II Lê Minh Hoan, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng.

Theo bác sĩ Hoan, ca bệnh có mức độ tổn thương phức tạp, thời gian phẫu thuật kéo dài. Việc thực hiện mổ nối đồng thời tất cả các cấu trúc bị tổn thương trong một cuộc mổ giúp bệnh nhân sớm phục hồi chức năng, hạn chế biến chứng dính gân.

"Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp tuyệt đối chính xác giữa các thành viên trong ê kíp" - bác sĩ Hoan chia sẻ.

Nối phần tay bị đứt lìa cho nam thanh niên 31 tuổi ở Khánh Hoà- Ảnh 2.

Bệnh nhân được điều trị sau ca phẫu thuật thành công

Sau phẫu thuật, tình trạng phục hồi của bệnh nhân rất khả quan. Người bệnh đã cử động được chính xác tất cả các ngón tay và tiếp tục được hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay trái trong lúc xảy ra ẩu đả; phần tay trái bị đứt lìa đã được người nhà bảo quản đúng cách (trong túi kín, có đá lạnh), tạo điều kiện thuận lợi cho việc phẫu thuật nối lại.

Mẹ Hồ Ngọc Hà U70 vẫn tươi trẻ, khỏe mạnh: Ngày nào cũng làm 1 việc để nội tiết dồi dào, con gái từ lâu cũng học theo chống già
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày