Cẩn thận 2 món ăn vặt tưởng tốt cho sức khỏe nhưng "rất có vấn đề", cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều yêu thích

Một gói rong biển, vài lát cá nướng khô… liệu có thực sự là đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe?

Giữa những kệ hàng snack đủ màu sắc, các món ăn vặt có nguồn gốc từ biển như rong biển, cá nướng khô, mực xé sợi thường rất hút mắt. Chúng được gắn mác “tự nhiên”, “giàu đạm”, khiến không ít người mặc định đây là lựa chọn lành mạnh hơn so với bánh kẹo hay đồ chiên rán.

Thế nhưng, đằng sau vị umami đậm đà ấy, các loại snack hải sản lại ẩn chứa nhiều vấn đề sức khỏe hơn ta tưởng. Lượng muối cao, đường bổ sung không ngờ tới và những đặc tính không phù hợp với tất cả mọi người có thể biến “món ăn vặt tưởng là tốt” thành một cái bẫy nếu dùng thường xuyên.

Snack hải sản có thực sự tốt cho sức khỏe?

Phần lớn các loại snack hải sản, đặc biệt là rong biển, cá khô, mực khô, đều có hàm lượng muối khá cao. Rong biển còn chứa nhiều i-ốt. I-ốt là vi chất cần thiết cho cơ thể, nhưng nếu nạp quá mức, nhất là với người có bệnh lý tuyến giáp, lại có thể gây tác động ngược.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn mặn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận và đột quỵ xuất huyết não. Người tiêu thụ khoảng 15g muối mỗi ngày có tỷ lệ mắc tăng huyết áp lên tới 10%. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày.

Vì vậy, với các món ăn vặt từ hải sản hoặc đồ muối, nên ưu tiên vị nguyên bản, hạn chế loại mặn, ngũ vị hay tẩm đậm gia vị để tránh nạp muối quá tay.

Những loại snack giàu chất béo cần lưu ý

Một nhóm ăn vặt khác dễ bị “đánh đồng” là lành mạnh nhưng thực chất giàu năng lượng là các loại hạt như óc chó, mè, đậu phộng. Đây là thực phẩm giàu protein, chất béo tốt, vitamin E, folate, magie, kali và chất xơ. Ăn điều độ có lợi cho tim mạch.

Tuy nhiên, do năng lượng cao, chỉ nên ăn khoảng 50g hạt mỗi tuần. Ăn nhiều dễ dẫn tới thừa calo, tăng cân.

Ngoài ra, các món snack giàu chất béo do chế biến chiên rán như khoai tây chiên, khoai lát, bánh chiên… cũng cần hạn chế tối đa vì làm tăng gánh nặng chuyển hóa và nguy cơ bệnh mạn tính.

Cách chọn ăn vặt thông minh hơn

Ăn vặt không xấu, vấn đề là ăn gì và ăn thế nào. Nên lựa chọn snack dựa trên khẩu phần chính trong ngày, thiếu năng lượng có thể bổ sung vừa phải, nhưng nếu cần kiểm soát cân nặng thì nên hạn chế đồ ngọt, béo. Khi bữa chính thiếu rau quả, trái cây tươi nên là ưu tiên.

Ăn vặt chỉ nên mang tính bổ sung, không thay thế bữa chính. Thời điểm phù hợp là giữa hai bữa ăn hoặc sau bữa tối 2-3 tiếng; tránh ăn sát giờ ngủ. Lượng ăn vừa đủ để không ảnh hưởng cảm giác đói của bữa sau.

Hiểu rõ bản chất của từng loại snack sẽ giúp bạn thưởng thức món mình thích một cách tỉnh táo, thay vì vô tình biến “ăn vặt lành mạnh” thành thói quen gây hại cho sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu