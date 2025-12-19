Ít ai ngờ khoai tây lại là “thực phẩm vàng” mùa đông: Tốt cho lá lách, giàu kali, có hàm lượng vitamin C gấp 10 lần táo

Khi mùa đông đến, thời tiết lạnh và khô khiến cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, làn da khô ráp, cổ họng dễ viêm và hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích trong giai đoạn này.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh bạch cầu, giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo mô, làm lành vết thương và duy trì làn da khỏe mạnh.

Không chỉ vậy, vitamin C còn giúp hạn chế tình trạng chảy máu nướu răng, loét miệng - những vấn đề thường gặp vào mùa đông.

Trong khoai tây có chứa một số thành phần có tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc của dạ dày khỏi các vi khuẩn virus gây hại

Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam, quýt, bưởi hay kiwi. Một số loại trái cây mùa đông phổ biến như táo cũng được xem là tốt cho sức khỏe nhờ giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hàm lượng vitamin C trong táo thực tế không cao như chúng ta vẫn tưởng.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100 gram táo chỉ chứa khoảng 3 mg vitamin C - một con số khá khiêm tốn. Trong khi đó, có một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc, giá rẻ, dễ mua ở chợ nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội, đặc biệt phù hợp cho mùa đông: khoai tây.

Khoai tây từ lâu đã được mệnh danh là “loại rau hoàn hảo” nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng và cân đối. Chỉ với 100 gram khoai tây, cơ thể đã được cung cấp tới khoảng 30 mg vitamin C, cao gấp mười lần so với táo.

Điều đặc biệt là vitamin C trong khoai tây tương đối bền, ít bị phá hủy nếu được chế biến đúng cách như hấp hoặc nướng. Nhờ đó, khoai tây trở thành một nguồn bổ sung vitamin C hiệu quả, giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên trong những ngày lạnh giá.

Người mắc bệnh thận và tiểu đường cần chú ý lượng tiêu thụ khoai tây.

Không chỉ giàu vitamin C, khoai tây còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho hệ tiêu hóa. Trong y học cổ truyền, khoai tây được xem là thực phẩm có tính ôn hòa, giúp kiện tỳ, tức là hỗ trợ chức năng của lá lách và dạ dày.

Khi lá lách khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng sẽ diễn ra trơn tru hơn, từ đó cải thiện cảm giác thèm ăn và giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu - vấn đề thường gặp vào mùa đông khi chúng ta ít vận động. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong khoai tây còn giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Một điểm cộng lớn khác của khoai tây là hàm lượng kali cao. Kali là khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của tim mạch và cơ bắp, đồng thời giúp giảm cảm giác mệt mỏi, uể oải trong những ngày thời tiết lạnh.

Việc bổ sung đủ kali thông qua thực phẩm tự nhiên như khoai tây còn giúp cải thiện năng lượng và sức sống, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi và những người thường xuyên cảm thấy lạnh tay chân vào mùa đông.

100g khoai tây chiên cung cấp 196 calo và nhiều chất dinh dưỡng

Theo ThS.BS Nguyễn Minh Tâm, chuyên gia dinh dưỡng tại TP.HCM, khoai tây là một trong những thực phẩm nên được đưa vào thực đơn mùa đông một cách hợp lý. Ông cho biết: Khoai tây không chỉ cung cấp vitamin C và kali mà còn chứa tinh bột phức, giúp giải phóng năng lượng chậm và ổn định. Nếu được chế biến lành mạnh, khoai tây hoàn toàn không gây tăng cân mà còn hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa, rất phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ em trong mùa lạnh.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của khoai tây, cách chế biến đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều người e ngại khoai tây vì thường nghĩ đến các món chiên nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên hay snack khoai tây, vốn không tốt cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên. Thực tế, khoai tây có thể trở thành một nguyên liệu linh hoạt cho nhiều món ăn bổ dưỡng và nhẹ nhàng, rất thích hợp cho mùa đông.

Lựa chọn theo khẩu vị hoặc sử dụng xen kẽ các cách chế biến để tăng giá trị dinh dưỡng

Trong bữa ăn hằng ngày, bạn có thể chế biến khoai tây thành các món như khoai tây hấp hoặc luộc đơn giản, giữ được gần như trọn vẹn vitamin C và khoáng chất. Khoai tây nghiền kết hợp với sữa ấm và một chút bơ nhạt cũng là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa phụ, vừa dễ tiêu hóa vừa giúp cơ thể giữ ấm.

Ngoài ra, súp khoai tây nấu cùng cà rốt, hành tây và một ít thịt gà hoặc xương hầm không chỉ thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng trong những ngày lạnh. Với những ai thích đổi vị, khoai tây có thể được nướng nguyên vỏ cùng một chút dầu ô liu và thảo mộc, tạo nên món ăn vừa hấp dẫn vừa tốt cho tim mạch.

Có thể nói, khoai tây là một ví dụ điển hình cho việc không phải thực phẩm đắt tiền mới mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Trong mùa đông, khi cơ thể cần nhiều năng lượng và dưỡng chất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, việc bổ sung khoai tây vào thực đơn hàng ngày là lựa chọn thông minh và kinh tế. Chỉ cần chú ý đến cách chế biến và khẩu phần hợp lý, khoai tây hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “thực phẩm vàng” của mùa đông, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.