Loại cá giàu canxi gấp nhiều lần cá hồi, ở chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ

Đây là loại cá quen thuộc với người Việt lại chứa tới 232mg canxi, cao gấp 25,7 lần cá hồi.

Cá cơm là một loại cá có kích thước nhỏ phổ biến khắp các vùng biển trên thế giới, đặc biệt là ở Địa Trung Hải và các vùng nhiệt đới. Mặc dù nhỏ bé nhưng cá cơm lại mang đến hương vị đậm đà và là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời.

Theo nghiên cứu từ Trường Y Harvard (Mỹ), cá cơm chứa nhiều omega-3 - loại axit béo đã được chứng minh giúp tăng cường chức năng nhận thức, giảm nguy cơ mắc các bệnh về trí nhớ như Alzheimer.

Bên cạnh đó, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá hồi chỉ chứa khoảng 9mg canxi. Ngược lại, cùng trọng lượng, cá cơm - một loại cá quen thuộc với người Việt - lại chứa tới 232mg canxi, cao gấp 25,7 lần cá hồi.

Canxi là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương, hỗ trợ hoạt động của tim mạch, thần kinh và quá trình đông máu.

Ảnh minh họa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhu cầu canxi của người trưởng thành là khoảng 1.000mg mỗi ngày, và có thể cao hơn ở người già, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Điều đó có nghĩa là chỉ cần khoảng 150g cá cơm mỗi ngày, cơ thể đã được cung cấp hơn 30% lượng canxi cần thiết - một lựa chọn đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, cá cơm còn là nguồn cung cấp dồi dào các vi chất như: Vitamin B12; niacin (B3); Selen; Sắt; Kali;...

Các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong cá cơm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nổi bật như:

-Cải thiện sức khỏe tim mạch: Cá cơm có acid béo omega-3 và Selen, những chất dinh dưỡng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Omega-3 có thể cải thiện huyết áp, mức cholesterol, giảm viêm nhiễm và nồng độ triglyceride. Chúng cũng hỗ trợ chức năng mạch máu và lưu lượng máu đến tim, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nạp đủ lượng DHA và EPA có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim. Selen cũng góp phần giảm nguy cơ bệnh tim nhờ khả năng chống oxy hóa, làm giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm.

-Nguồn protein dồi dào: Với 13g protein mỗi khẩu phần 45g, cá cơm là một nguồn protein tuyệt vời. Chế độ ăn giàu protein có thể thúc đẩy quá trình giảm cân, giúp cảm thấy no lâu hơn, duy trì khối lượng cơ nạc và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

-Tác dụng chống ung thư: Hàm lượng omega-3 và Selen trong cá cơm có thể đóng vai trò trong việc chống lại một số loại ung thư. Tác dụng chống viêm của omega-3 và đặc tính chống oxy hóa của Selen có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các khối u.

-Cải thiện sức khỏe não bộ: Acid béo omega-3 là thành phần thiết yếu cho sự hình thành và chức năng của tế bào não. Thiếu hụt omega-3 đã được liên kết với quá trình lão hóa não nhanh hơn và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, trầm cảm. Việc bổ sung cá cơm vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ duy trì sức khỏe não bộ.

-Hỗ trợ chức năng tuyến giáp và miễn dịch: Selen trong cá cơm là một khoáng chất quan trọng cho chức năng tuyến giáp khỏe mạnh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể.

-Tăng cường sức khỏe xương và máu: Cá cơm là nguồn cung cấp sắt và canxi. Sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy trong máu, trong khi canxi là khoáng chất không thể thiếu cho xương và răng chắc khỏe.

Tại Việt Nam, cá cơm có mặt ở khắp các vùng biển từ Bắc chí Nam, đặc biệt nhiều ở khu vực miền Trung và Nam Bộ. Không chỉ là nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm truyền thống, cá cơm còn được chế biến thành hàng loạt món ăn phong phú như cá cơm kho, cá cơm chiên giòn, cá cơm rim lạc, cá cơm xào dưa…

Một lưu ý nhỏ là để giữ lại tối đa dưỡng chất, đặc biệt là canxi và omega-3, người nội trợ nên ưu tiên cá cơm tươi, nấu trong thời gian ngắn, tránh chiên rán nhiều dầu. Ngoài ra, cá cơm khô cần được mua tại nơi đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Dân trí)