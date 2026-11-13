Người đàn ông 29 tuổi tử vong, bác sĩ "chỉ mặt" 3 thói quen ăn sáng tưởng tốt nhưng âm thầm hại sức khỏe

Một người đàn ông sống ở Trung Quốc 29 tuổi tử vong vì biến chứng tiểu đường, bác sĩ nói 3 thói quen ăn sáng của anh khiến nhiều người giật mình.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Lý Minh, 29 tuổi, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu khi đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy gan, suy thận, tăng kali máu, tăng bạch cầu và nhiễm toan ceton do tiểu đường. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng, tổn thương nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng. Mặc dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, người đàn ông trẻ tuổi vẫn không qua khỏi.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, Lý Minh có lối sống khá thiếu khoa học. Anh làm việc tự do tại nhà, ít vận động, thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng để chơi game, thậm chí có những ngày thức trắng đêm. Thói quen này khiến giờ giấc ăn uống và nghỉ ngơi bị đảo lộn.

Theo bác sĩ gia đình Vương Tử Vân ở Trung Quốc, có 3 thói quen liên quan đến bữa sáng và sinh hoạt mà nhiều người cần đặc biệt lưu ý.

Ảnh minh họa.

Thứ nhất, thường xuyên ăn sáng quá muộn

Do thức khuya, Lý Minh thường ngủ nướng đến gần trưa, khiến bữa ăn đầu tiên trong ngày bị trì hoãn. Theo bác sĩ Vương, thời điểm ăn uống cũng có mối liên hệ với quá trình chuyển hóa và khả năng kiểm soát đường huyết.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí International Journal of Epidemiology năm 2023, theo dõi hơn 103.000 người trưởng thành, cho thấy những người thường xuyên ăn bữa đầu tiên sau 9 giờ sáng có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 59% so với nhóm ăn trước 8 giờ sáng.

Kết quả này cho thấy việc duy trì thời gian ăn uống hợp lý có thể là một yếu tố cần quan tâm trong phòng ngừa các rối loạn chuyển hóa.

Thứ hai, lựa chọn đồ chiên rán, bánh ngọt và thức ăn nhanh

Lý Minh thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, bánh ngọt, thực phẩm chế biến sẵn và nước ngọt. Đây là những thực phẩm tiện lợi nhưng thường chứa nhiều đường bổ sung, chất béo và carbohydrate tinh chế.

Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng, tăng cân và tích tụ mỡ nội tạng. Khi kết hợp với lối sống ít vận động, nguy cơ kháng insulin và mắc tiểu đường type 2 cũng có thể tăng lên.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo và thực phẩm chiên rán; thay vào đó, ưu tiên những bữa sáng cân đối, có rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein phù hợp.

Thứ ba, thức khuya, ngủ nướng và thường xuyên bỏ bữa sáng

Việc chơi game đến rạng sáng khiến Lý Minh không duy trì được lịch sinh hoạt ổn định. Anh thường ngủ bù vào ban ngày, bỏ bữa sáng và ăn uống tùy theo thời gian thức dậy.

Theo các chuyên gia, thiếu ngủ và rối loạn nhịp sinh học kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hormone điều hòa cảm giác đói, độ nhạy insulin và khả năng kiểm soát đường huyết. Nếu tình trạng này đi kèm với chế độ ăn nhiều năng lượng, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa sẽ gia tăng.

Bỏ bữa sáng không phải nguyên nhân trực tiếp gây tiểu đường. Tuy nhiên, thói quen nhịn ăn rồi ăn bù quá nhiều, đặc biệt bằng thực phẩm giàu đường và chất béo, có thể gây khó khăn cho việc kiểm soát cân nặng và đường huyết.

Một số dấu hiệu cảnh báo cần chú ý gồm khát nước liên tục, đi tiểu nhiều lần, mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, nhìn mờ hoặc tê bì tay chân.

Đặc biệt, nếu xuất hiện tình trạng buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh và sâu, hơi thở có mùi trái cây hoặc lú lẫn, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay vì đây có thể là biểu hiện của nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, duy trì vận động thể chất, ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya. Những người thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc tiểu đường cần chủ động kiểm tra đường huyết định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.