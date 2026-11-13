Hợp tác chiến lược giữa DKT International, Sự Lựa Chọn Vàng và SANTAV: Chung mục tiêu vì sức khỏe sinh sản

DKT International (Mỹ), Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng và Công ty Cổ phần SANTAV chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam.

Dấu mốc hợp tác vì sức khỏe cộng đồng

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của ban lãnh đạo cấp cao và đội ngũ đại diện DKT International (Mỹ), Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng và Công ty Cổ phần SANTAV. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa các bên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Đại diện DKT International (bên phải ngoài cùng), Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng và Công ty Cổ phần SANTAV tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: DKT International

Thông qua lễ ký kết, các bên chính thức cam kết đồng hành nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, tăng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn, đáng tin cậy, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt tại khu vực miền Nam (gồm 10 tỉnh/thành phố gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Lâm Đồng).

Chung tay hiện thực hóa mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Sự hợp tác giữa DKT International (Mỹ) và SANTAV phát huy thế mạnh quốc tế cùng năng lực triển khai tại thị trường địa phương, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn, đáng tin cậy cho người dân.

Sở hữu uy tín, vị thế vững chắc trên thị trường cùng mạng lưới đối tác rộng khắp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, SANTAV có lợi thế trong việc kết nối các giải pháp y tế với nhu cầu thực tế của người dân. Nhờ am hiểu nhu cầu địa phương, doanh nghiệp đóng vai trò kết nối, đưa các giải pháp y tế đến gần hơn với người dân, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong khi đó, DKT International (Mỹ) có kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiếp thị xã hội, đồng thời phát triển nhãn hiệu như newChoice, bao cao su OK và Fiesta. Thông qua đó, tổ chức góp phần mở rộng lựa chọn cho người dân và nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình, tình dục an toàn.

Thông qua sự hợp tác này, các bên kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái kết nối sản phẩm, mạng lưới phân phối và thông tin về kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tránh thai đáng tin cậy và chủ động lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu của mình.

Ông Rodrigo Portugues - Giám đốc Khu vực (Regional Director) của DKT International phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: DKT International

Chia sẻ về ý nghĩa của buổi lễ, ông Rodrigo Portugues - Giám đốc Khu vực (Regional Director) của DKT International tại Việt Nam Lào, Campuchia và Myanmar, nhấn mạnh: "Thành công của một mối quan hệ hợp tác không chỉ được đo lường bằng kết quả kinh doanh, mà còn từ những giá trị và tác động tích cực mà chúng ta cùng nhau tạo ra cho cộng đồng". Ông đồng thời khẳng định SANTAV và Sự Lựa Chọn Vàng là đối tác chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển của DKT International tại Việt Nam trong chặng đường tiếp theo.

Kiên định với sứ mệnh, hướng đến tương lai bền vững

Hơn ba thập kỷ hoạt động trên toàn cầu và hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993, DKT International (Mỹ) theo đuổi tầm nhìn về một thế giới nơi mọi người có quyền tự do thể hiện mong muốn, trải nghiệm và tận hưởng đời sống tình dục lành mạnh.

Các đại biểu tại lễ ký, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại TP.HCM. Ảnh: DKT International.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, DKT International (Mỹ) hướng đến việc giúp mọi người tiếp cận các biện pháp tránh thai và giải pháp kế hoạch hóa gia đình với chi phí phù hợp. Thông qua mô hình tiếp thị xã hội, tổ chức mang đến những lựa chọn đáng tin cậy, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần nâng cao quyền chủ động trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việc hợp tác cùng Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng và Công ty Cổ phần SANTAV là bước tiến cụ thể hóa sứ mệnh này tại Việt Nam. Với nền tảng hợp tác được thiết lập, các bên hướng đến mục tiêu giúp nhiều người hơn chủ động quyết định việc sinh con, xây dựng kế hoạch gia đình phù hợp và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

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