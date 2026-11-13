Từ một thợ sửa xe vật lộn với cuộc mưu sinh trong khu ổ chuột, Carl Allamby đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục khi từ bỏ hai cửa tiệm để bước chân vào giảng đường y khoa và trở thành bác sĩ cấp cứu ở tuổi 51.

Hành trình thay đổi cuộc đời luôn đòi hỏi sự kiên trì vượt qua giới hạn bản thân, nhưng câu chuyện của Carl Allamby (Cleveland, Ohio, Mỹ) lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Không đi theo lối mòn của tuổi trẻ, ông đã chứng minh rằng đam mê và ý chí không có khái niệm muộn màng. Từ một người quen với dầu mỡ, cờ lê và những chiếc ô tô hỏng hóc, ông đã từng bước khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân tại Bệnh viện Hillcrest thuộc hệ thống Cleveland Clinic (Mỹ).

Carl Allamby đã thật sự thay đổi cuộc đời mình, từ một thợ sửa xe thành bác sĩ cấp cứu cho hệ thống bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ

Ngã rẽ từ xưởng sửa chữa ô tô đến giấc mơ y khoa dở dang

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Đông Cleveland, Carl Allamby trải qua tuổi thơ thiếu thốn giữa bạo lực băng đảng và áp lực mưu sinh đè nặng. Mới 13 tuổi, ông đã phải bươn chải làm thêm đủ nghề, từ rửa bát đến đầu bếp nhà hàng để tự trang trải học phí và phụ giúp gia đình.

Carl Allamby khi còn là thợ sửa xe, ông cũng rất giỏi trong lĩnh vực này

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông bén duyên với ngành công nghiệp ô tô và nhanh chóng thể hiện năng lực kinh doanh. Bằng sự nhạy bén và nỗ lực không ngừng, ở tuổi 19, ông đã sở hữu và điều hành một cửa hàng sửa chữa ô tô riêng. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp ông gây dựng được hai cơ sở dịch vụ ô tô phát triển tại địa phương. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong người thợ máy ấy vẫn âm ỉ ngọn lửa tò mò về khoa học và khát vọng chữa bệnh cứu người từng được nhen nhóm từ thuở nhỏ, khi ông thường say sưa quan sát thợ sửa xe hay xem những bộ phim y khoa kinh điển.

Bước ngoặt lớn đến vào năm Carl Allamby 34 tuổi. Khi quyết định quay lại giảng đường đại học tại Trường Ursuline College để lấy bằng cử nhân kinh doanh nhằm mở rộng tư duy quản lý, ông buộc phải hoàn thành môn sinh học bắt buộc.

Buổi học đầu tiên với vị giảng viên kiêm bác sĩ X-quang can thiệp đã thổi bùng lại giấc mơ y khoa tưởng chừng đã ngủ quên vì cơm áo gạo tiền. Cảm giác phấn khích trước những cơ chế kỳ diệu của cơ thể người mạnh mẽ đến mức ngay sau buổi học hôm đó. Về nhà, ông hào hứng chia sẻ với vợ về quyết định thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời.

Vượt rào cản tuổi tác và tấm bằng bác sĩ ở tuổi 47

Quyết định rẽ hướng ở tuổi u40 đồng nghĩa với việc Carl Allamby phải đối mặt với áp lực khổng lồ cả về sức lực lẫn tâm lý. Ban ngày, ông quản lý hai cửa hàng sửa chữa ô tô và lo cho gia đình nhỏ; ban đêm, ông ngồi lặng lẽ trong căn phòng yên tĩnh để nghiên cứu lượng kiến thức y khoa đồ sộ.

Để đạt điều kiện thi vào trường y, ông theo học các lớp bổ túc tại Cao đẳng Cộng đồng Cuyahoga rồi chuyển tiếp sang Đại học Bang Cleveland để hoàn thành bằng Cử nhân Khoa học, nơi ông luôn duy trì thành tích xuất sắc với những điểm số A tuyệt đối.

Carl Allamby chính thứuc tốt ngiệp trường y ở tuổi 47

Năm 2015, ở tuổi 43, ông chính thức trúng tuyển vào Đại học Y khoa Đông Bắc Ohio và trở thành sinh viên lớn tuổi nhất trong lớp. Bước vào giảng đường khi mái đầu đã bắt đầu thưa tóc với xuất thân từ một thợ sửa xe, ông thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác tự ti trước những định kiến ngầm về tuổi tác. Có những buổi học đầu kỳ, các bạn sinh viên trẻ thậm chí còn ngồi thẳng lưng, nghiêm trang chào hỏi vì tưởng nhầm ông là giáo sư đứng lớp.

Thay vì chùn bước, Carl Allamby chọn cách làm quen với sự không thoải mái và biến sự chênh lệch tuổi tác thành lợi thế nhờ sự tập trung cao độ cùng bản lĩnh sống dày dặn. Sau nhiều năm kiên trì vừa kinh doanh vừa học tập, ông quyết định bán đứt hai cửa hàng ô tô để toàn tâm toàn ý cho giai đoạn nước rút.

Năm 2019, Carl Allamby chính thức tốt nghiệp trường y ở tuổi 47. Ngay trong quãng thời gian thực tập lâm sàng, một tình huống thú vị đã xảy ra khi ông bước vào phòng khám và nghe tiếng bệnh nhân ngỡ ngàng thốt lên tên mình. Hóa ra, người đang nằm trên giường bệnh chính là vị khách hàng quen thuộc từng nhiều năm mang xe đến tiệm của ông sửa chữa mà không hề hay biết người thợ máy năm xưa nay đã khoác áo blouse trắng.

Trở thành bác sĩ cấp cứu ở tuổi 51

Carl Allamby chính thức trở thành bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Hillcrest ở tuổi 51

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp cứu kéo dài 3 năm tại Bệnh viện Cleveland Clinic Akron General, Carl Allamby chính thức được nhận làm bác sĩ điều trị trực tiếp tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Hillcrest ở tuổi 51.

Nhìn lại hành trình từ khoang máy ô tô đến phòng cấp cứu, vị bác sĩ cho rằng bản chất công việc của ông không thay đổi quá nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Nếu trước đây ông chịu trách nhiệm to lớn đối với những cỗ máy phức tạp và sự an toàn của khách hàng trên đường trường, thì nay ông mang sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tâm huyết đó để chăm sóc sinh mạng con người.

Câu chuyện của của Carl Allamby đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều người

Câu chuyện của Carl Allamby đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang ấp ủ khát vọng làm lại từ đầu, chứng minh rằng sự kiên nhẫn và quyết tâm có thể chiến thắng mọi rào cản. Học tập và thay đổi ước mơ không bao giờ là quá muộn!

Nguồn và ảnh: CNN, Cleveland Clinic