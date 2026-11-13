Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do mẫu kiểm nghiệm không đạt giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026, hạn sử dụng 5/6/2028. Công ty có địa chỉ tại số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; địa điểm sản xuất tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An kèm kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, mẫu sản phẩm được lấy tại Nhà thuốc Hiên Toàn, kiốt 13-14, chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Thu hồi toàn quốc một lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng (Ảnh minh họa)

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại hàng cho cơ sở cung ứng. Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi, Cục yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng. Công ty phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/12/2026.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát doanh nghiệp thực hiện thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Cục trước ngày 19/12/2026.