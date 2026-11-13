Người đàn ông mắc tiểu đường 30 năm bật mí 5 bí quyết kiểm soát đường huyết luôn dưới 6.5: Bác sĩ cũng phải khen

Với 60 năm tuổi đời, người đàn ông này đã chung sống "hòa thuận" với bệnh tiểu đường được 30 năm. Nhiều người xung quanh khi biết ông mắc bệnh lâu năm đều vô cùng ngỡ ngàng, bởi nhìn ông vẫn quá khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Chung sống với tiểu đường tuýp 2 suốt nhiều thập kỷ thường đi kèm nỗi lo biến chứng lên tim mạch, thận và thần kinh. Thế nhưng, câu chuyện của ông Vương (Giang Tô, Trung Quốc) lại mang đến một góc nhìn tích cực. Dù có thâm niên 30 năm mắc bệnh, ông vẫn duy trì được vóc dáng nhanh nhẹn, tinh thần lạc quan cùng các chỉ số đường huyết ổn định, khiến bác sĩ điều trị cũng phải khen ngợi thường xuyên.

Ông Vương kể, giai đoạn đầu mới phát hiện bệnh, đường huyết lúc đói của ông từng vọt lên mức báo động 13,8 mmol/L, kèm theo chỉ số đường huyết trung bình 3 tháng (HbA1c) chạm mốc 9,5%, tức là ngưỡng cảnh báo nguy cơ biến chứng rất cao.

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Nhờ sự can thiệp kịp thời của y học kết hợp với kỷ luật sinh hoạt nghiêm ngặt, ông đã kéo giảm đường huyết lúc đói về ngưỡng ổn định quanh mức 6,0 - 6,5 mmol/L (cùng chỉ số HbA1c luôn duy trì dưới 6,8%) và giữ vững phong độ này suốt 3 thập kỷ qua. Theo các bác sĩ điều trị Dương Đào tại Bệnh viện nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đây là "ngưỡng vàng" giúp ông vừa ngăn chặn hiệu quả biến chứng lên tim, thận, mắt (do luôn thấp hơn mức mục tiêu 7,0 mmol/L), vừa đảm bảo khoảng cách an toàn để người lớn tuổi không bị tụt đường huyết đột ngột.

5 bí quyết chung sống "hòa thuận" với bệnh tiểu đường suốt 30 năm

Tiểu đường tuýp 2 là bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính liên quan mật thiết đến tình trạng kháng insulin. Việc duy trì lối sống khoa học song song với phác đồ điều trị đóng vai trò quyết định giúp ngăn ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng sống. Dưới đây là 5 bí quyết được ông Vương đúc kết sau 30 năm:

1. Duy trì lượng carbohydrate nhất quán trong từng bữa ăn

Theo kinh nghiệm của ông Vương, chế độ dinh dưỡng của người mắc tiểu đường đòi hỏi sự tính toán khắt khe hơn hẳn người bình thường. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột dẫn đến nguy cơ hạ đường huyết, ông duy trì ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày vào các khung giờ cố định và giữ mức carbohydrate (carb) ổn định qua từng bữa.

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Cụ thể, ông nạp khoảng 45g carb cho mỗi bữa chính và 15g carb cho bữa phụ, luôn kết hợp cùng chất đạm và chất béo lành mạnh. Về mặt sinh lý, sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau khi ăn. Tuy nhiên, định mức carb của mỗi người cần được cá nhân hóa dựa trên cân nặng, mức độ vận động và tư vấn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa.

2. Tự nấu ăn tại nhà với thực đơn tươi sạch, đa dạng

Để kiểm soát chặt chẽ lượng calo và gia vị ẩn, ông Vương gần như nói không với thực phẩm chế biến sẵn. Mỗi buổi sáng, ông đều đi bộ ra chợ hoặc siêu thị gần nhà để tự tay lựa chọn nguyên liệu tươi sống, vừa giúp cơ thể vận động nhẹ nhàng, vừa chủ động kiểm soát thực đơn.

Các món ăn hàng ngày của ông ưu tiên phương pháp chế biến thanh đạm như luộc, hấp, hầm và chỉ nấu lượng vừa đủ dùng trong một bữa. Việc tự nấu nướng giúp ông cắt giảm tối đa đường tinh luyện, muối và dầu mỡ bão hòa. Qua đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm gánh nặng chuyển hóa cho tuyến tụy.

3. Ngủ sớm, dậy sớm đúng giờ và điều trị dứt điểm rối loạn giấc ngủ

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại tác động trực tiếp đến nội tiết tố. Ông Vương luôn duy trì thói quen đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ và ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để ổn định đồng hồ sinh học.

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Đặc biệt, ông từng mắc chứng ngưng thở khi ngủ và đã được các bác sĩ hỗ trợ điều trị dứt điểm tình trạng này. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ kéo dài làm gia tăng hormone căng thẳng cortisol, từ đó thúc đẩy tình trạng kháng insulin và khiến cơ thể khó dung nạp glucose. Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện, quá trình điều hòa đường huyết tự nhiên vào ban đêm cũng diễn ra trơn tru hơn.

4. Vận động nhịp điệu đều đặn phù hợp với từng giai đoạn tuổi tác

Dù thời trẻ không mặn mà với thể thao, nhưng từ khi mắc bệnh, ông Vương đã rèn thói quen vận động nghiêm túc dưới sự tư vấn của bác sĩ điều trị. Giai đoạn đầu, ông duy trì lịch tập cường độ cao gồm bơi lội 60 phút, tập tạ 30 phút, thể dục nhịp điệu 30 phút và chạy bộ 60 phút trong 5 ngày mỗi tuần suốt 4 năm liền.

Khi tuổi tác cao hơn và bận rộn với công việc, ông linh hoạt điều chỉnh cường độ nhưng tuyệt đối không bỏ tập. Hiện tại, ông vẫn duy trì đi bộ nhanh hoặc chạy bộ 30 phút mỗi ngày, kết hợp tập thể dục nhịp điệu từ 30 đến 60 phút ít nhất 4 ngày mỗi tuần. Hoạt động thể chất đều đặn giúp cơ bắp tăng cường tiêu thụ glucose, cải thiện độ nhạy insulin, đồng thời giảm mỡ gan, mỡ tụy và bảo vệ hệ tim mạch.

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5. Tuân thủ dùng thuốc và theo dõi chỉ số định kỳ

Nguyên tắc quan trọng nhất giúp ông Vương duy trì chỉ số đường huyết ổn định quanh mức 6 mmol/L suốt 30 năm chính là sự tuân thủ tuyệt đối y lệnh từ đội ngũ y bác sĩ. Ông duy trì thói quen tự đo đường huyết mao mạch tại nhà vào buổi sáng lúc đói cứ sau 3 đến 5 ngày để kịp thời nhận biết các biến động bất thường.

Ngoài ra, ông luôn tái khám đúng hẹn tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, thực hiện xét nghiệm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c định kỳ 2 lần mỗi năm và tầm soát tổng quát các chỉ số huyết áp, mỡ máu mỗi 6 tháng. Ông nhấn mạnh rằng tiểu đường là bệnh mạn tính cần kiểm soát suốt đời, việc tự ý ngưng thuốc khi thấy chỉ số tạm ổn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Câu chuyện của ông Vương cho thấy việc kiểm soát tiểu đường lâu năm hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu người bệnh kiên trì kết hợp giữa phác đồ y khoa chuẩn xác và kỷ luật sinh hoạt. Mỗi bệnh nhân có thể trạng và mức độ bệnh lý khác nhau, do đó việc tham khảo ý kiến bác sĩ nội tiết để xây dựng lộ trình điều trị, ăn uống và vận động phù hợp vẫn là nền tảng an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ, Health 2.0